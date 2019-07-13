Самые сложные отжимания. 5 видов, которые выполнят не все

Эти отжимания мало кому под силу. Сможешь повторить?

Отжимания от пола — одно из самых простых и доступных упражнений. Для тех, кому классические отжимания кажутся слишком простыми, существует сотни разновидностей этого упражнения разной степени сложности. Мы собрали пять видов, которые под силу далеко не каждому.

Без должной подготовки и предварительной разминки такие отжимания могут быть травмоопасны. Будьте осторожны и рассчитывайте свои силы!

Как сделать 1500 отжиманий за час. Тренер отвечает Давидычу Это 25 раз в минуту, или 2 секунды на отжимание. Оказывается, так может любой из нас.

1. Отжимания на одной руке

Когда просто отжиматься становиться скучно, можно просто убрать одну руку за спину. Упражнение заиграет новыми красками. Если и это для вас легко, отжимайтесь на пальцах. Брюс Ли, например, отжимался на двух пальцах одной руки.

2. Отжимания на пальцах

Отжимания на пальцах значительно сложнее обычных. Чтобы выполнять их, нужны очень крепкие руки. Начните с 5 пальцев и постепенно убирайте по одному. Самый сложный вариант — на указательных пальцах.

3. Отжимания в стойке на руках

Умеете делать стойку на руках? А сколько раз сможете так отжаться? Начать тренироваться можно, опираясь ногами на стену, а усложнять до бесконечности: с прыжками, на пальцах, на одной руке, в горизонте. Количество вариаций зависит только от вашей фантазии. И сил!

4. Отжимания с дополнительным весом

Даже обычные отжимания с дополнительными 5 кг становятся в разы тяжелее. Добавить отягощение с помощью рюкзака, жилета или других утяжелителей можно в любой вид отжиманий. Сложность в том, что добавлять вес можно до бесконечности.

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5. Взрывные отжимания со складкой

Плиометрические или взрывные отжимания — довольно популярный способ утяжелить отжимания. Отжиматься с хлопком пробовал, наверное, каждый. А вот отжиматься, складываясь в книжку, неподготовленному спортсмену вряд ли удастся.

Самые сложные отжимания: в мире их делают единицы Новые мировые рекорды от воркаутеров из России. А вы думали, что умеете отжиматься?