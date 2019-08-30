Феномен Энди Руиса. Как лишний вес помогает отправить в нокаут?

Чемпион мира по боксу и другие спортсмены, которые выглядят как толстяки из соседней бургерной.

Неважно, как ты выглядишь. Пока ты усердно тренируешься, фокусируешься на цели и голоден до побед, пока тобой движет желание добиться мечты, всё возможно».

Энди Руис — пожалуй, главная сенсация этого года в мире бокса. Как этот мексиканский толстячок смог победить Энтони Джошуа и стать чемпионом мира в супертяжёлом весе? Многие недоумевают, как этот парень с «пивным пузом» и весом более 120 кг наносит такие быстрые и сильные удары и сохраняет, казалось бы, невероятную для своего тела выносливость на протяжении всего поединка. Спортивные результаты Энди Руиса впечатляют: за свою профессиональную карьеру боксёр одержал 33 победы (22 из них нокаутом) и потерпел всего одно поражение. Однако борьба с лишним весом даётся ему, как ни странно, намного сложнее.

На старте профессиональной карьеры, в 19 лет, Энди весил 135 кг, и все следующие годы он пытается сбросить вес, однако до сих пор так и не смог достигнуть желаемой, по его словам, отметки в 109-110 кг. «Сникерс» — любимое лакомство Энди ещё с детских лет. Боксёр не расстаётся с ним нигде, и даже берёт с собой на телевидение. Любовь к шоколадному батончику привил Руису младшему его отец, награждая таким образом сына за все маленькие победы.

Специалист по спортивному питанию доктор Маюр Ранкордас высказал своё мнение на этот счёт: «Когда мы работаем с кем-то в нашей лаборатории, мы начинаем с того, что замеряем состав тела — массу мускулов по отношению к массе жира, — говорит специалист. — Если вы хотите стать чемпионом в велосипедном спорте, жир вам ни к чему — он только прибавляет вес и снижает скорость. В боксе всё обстоит иначе».

И, хотя большинство боксёров стремятся сбросить вес перед поединком, доктор Ранкордас уверяет, что жир может быть полезен для боксера, если у него есть достаточно физической силы, позволяющей ему справиться с высокой нагрузкой.

Сможет ли Энди надолго задержаться на вершине или лишний вес всё-таки сыграет с ним злую шутку? Так или иначе, Руис прямо сейчас вышел на пик своей популярности и готовится к реваншу с Джошуа, который состоится 7 декабря этого года.

Кстати, Руис — не единственный боксёр с лишним весом, сумевший достичь больших высот. В середине прошлого века один из самых эксцентричных тяжеловесов в истории Тони Галенто поражал весь мир своими выступлениями. При росте всего 172 см он весил 108 кг и был в шаге от звания чемпиона мира.

Подобные примеры существуют и в других видах спорта. Элиза Казанова была капитаном сборной Италии по водному поло, которая в 2012 году завоевала золото чемпионата Европы.



Габариты Элизы: рост — 186 см, вес — 100 кг.

Вратарь сборной Анголы по гандболу Тереза Алмейда по прозвищу Ба стала одним из символов Олимпиады в Рио в 2016 году. Во многом благодаря блестящей игре Терезы, её команда добралась до 1/4 финала, где африканки уступили будущим чемпионкам, сборной России.



Габариты Терезы: рост — 170 см, вес — 98 кг.

Гилберт Браун — легенда американского футбола, центральный тэкл «Нью-Ингленд Пэтриотс», обладатель Супербоула 1997 года. В честь него ресторан «Бургер Кинг» в штате Висконсин даже начал временно продавать «Гилбертбургер», который весил около 2,5 кг (93 унции, в честь игрового номера Брауна).



Габариты Гилберта: рост — 188 см, вес — 154 кг.

Все эти примеры в очередной раз доказывают, что внешность бывает обманчива, и спортсмен, от которого меньше всего ждёшь резкости и выносливости, может уделать тебя в два счёта. А в случае с Энди Руисом, сделает это ещё и с добродушной улыбкой на лице.