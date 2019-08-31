Рассказываем, в чём суть конфликта вокруг нашумевшей сцены драки, и за что дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино.

Брюс Ли в «Однажды… в Голливуде»: что не так с образом бойца?

В мае этого года состоялась мировая премьера долгожданной картины Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Девятый фильм режиссёра стал самым кассовым за всю его карьеру, собрал огромное количество положительных рецензий и завоевал рейтинг 8,1 на IMDb.

Однако появились и плохие отзывы. Многие зрители оказались крайне недовольны сценой драки между Клиффом Бутом, героем Брэда Питта, и Брюсом Ли в исполнении Майка Мо. Главным образом их разочаровало, в каком свете Тарантино выставил великого киноактёра и мастера боевых искусств прошлого столетия. Разберёмся, в чём же дело.

Что было показано в нашумевшей сцене?

Сцена драки была показана в виде отсылки к прошлому Клиффа Бута.

Однажды Рик Далтон, герой Леонардо Ди Каприо, снимался в фильме «Зелёный Шершень». В это же время на съёмочной площадке Клифф, дублёр Рика, слышит пафосную речь Брюса Ли. Он заявляет, что «сделал бы калекой» Кассиуса Клея (настоящее имя Мохаммеда Али), если бы им довелось драться. Бута возмущает такое напыщенное поведение. Он влезает в разговор и говорит, что Брюс Ли вряд ли «сможет оставить в жизни Мухаммеда Али больший след, чем пятно на его боксерских шортах». Колкие фразы летят одна за другой — звучит вызов на поединок, инициатором выступает Брюс. В ходе него герой Брэда Питта швыряет Ли в припаркованную рядом машину так, что на ней остаётся огромная вмятина.

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Кого и чем оскорбила эта сцена?

Вероятно, больше всего сцена драки из «Однажды… в Голливуде» задела Шэннон Ли, дочь Брюса. По её мнению, её отца выставили «напыщенным придурком», хотя он таким никогда не был и, напротив, прикладывал много усилий, чтобы построить карьеру в Голливуде 60-х годов. «Создателям фильма не было никакой нужды обходиться с моим отцом так же, как с ним обращался белый Голливуд, пока он был жив,» — заявила Ли.

Более того, Шэннон уверяет, что в реальной жизни Брюс никогда не становился инициатором поединков, а если вызывали его — отказывался.



Зато актёрскую игру Майка Мо дочь Брюса Ли похвалила. Она подметила, что он очень точно сумел передать интонацию голоса её отца и некоторые его черты.



Также постановочная драка не понравилась американскому мастеру боевых искусств и ныне комику, телеведущему Джо Рогану. В своём шоу Роган заявил, что главная проблема этой сцены в том, что из Брюса Ли сделали шута, а никаких реальных оснований для этого нет.

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Что думает о сцене сам Майк Мо?

В интервью для Vanity Fair актёр признался, что был поражён при первом прочтении сценария.

Я был в таком противоречии с самим собой, потому что Брюс — мой герой. Он, на мой взгляд, был буквально богом. Он не был человеком для меня, он был супергероем," — так описал свои чувства Майк Мо.

Однако актёр порекомендовал относиться к вымышленной сцене как к эпизоду фильма Квентина Тарантино, от которого всегда стоит ожидать чего-то неординарного. Кроме того, Майк добавил, что на самом деле режиссёр любит и почитает Брюса Ли.

Каковы аргументы Квентина Тарантино?

Спустя 15 лет прошлого визита Квентин Тарантино снова оказался в Москве. На пресс-конференции, посвящённой новому фильму, он отвечал на интересовавшие зрителей вопросы вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом. Вопроса про сцену с дракой, естественно, было не избежать.

Режиссёр признался, что, возможно, он преувеличил, но цели показать Брюса плохим не было. В свою защиту Тарантино сказал, что в жизни Брюс Ли и в правду мог отличаться заносчивостью. «Вот все возмущаются, что Брюс никогда не говорил, что мог бы побить Мохаммеда Али. Но я слышал, что он это говорил!» — заявил Квентин.



Главным аспектом сцены Тарантино назвал вымышленность персонажа Клиффа Бута. Никто не говорит, что Брэд Питт когда-либо смог бы одолеть Брюса Ли. На это и стоит обращать внимание. Перед кульминацией конфликта Брюс говорит о том, что ему нравятся драки и настоящие бойцы. Этот эпизод как раз служит доказательством того, что именно вымышленный герой Клифф Бут — истинный воин, он сражается по-настоящему и не зря занимает одну из ключевых, даже судьбоносных позиций в фильме.