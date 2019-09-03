Блогер Алина Ханыкова рассказывает о неудачном опыте и главных ошибках в похудении.

Как быстро сбросить 14 кг и не испортить здоровье?

Похудеть хотят многие из нас, и кому-то это даже удаётся, но далеко не все знают, как после этого сохранить оптимальный вес, не набрать снова и не навредить организму. Блогер Алина Ханыкова поделилась своим опытом похудения, выделила главные ошибки и сделала выводы о том, как правильно сбросить вес.



Алина рассказала, что в детстве она не занималась спортом, и у неё всегда был лишний вес. В момент, когда девушка решила начать худеть, она весила 59 кг при росте 160 см. Не так уж и много, но цель добиться идеальных параметров уже была поставлена.

Блогер довольно быстро сбросила 14 кг, но испортила метаболизм, так как выбрала неправильную стратегию похудения.



Алина выделила 2 главные ошибки, из-за которых её похудение оказалось неэффективным:

Просто уменьшать количество еды в день, не следя за рационом.

Поначалу девушка решила ограничить себя и перестала завтракать, выпивая утром только чашку кофе или чая. На обед она покупала майонезный салат из гипермаркета (100 г), а вечером после работы ела тяжёлую пишу, например, жареную картошку с мясом.

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Питаться только белками.

Когда Алина узнала, что потребление белков для похудения гораздо полезнее, чем углеводов, она совершила ещё одну ошибку, попросту убрав углеводы из своего рациона. Блогер питалась отварной курицей или рыбой с огурцами или фасолью. На завтрак она ела творог или кефир.



Из-за неверного подхода Алина ухудшила обмен веществ, нанеся вред своему организму. Сейчас девушке удалось достигнуть оптимального веса 48-49 кг, а её метаболизм больше не страдает.

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Что помогает грамотно сбросить вес?

обязательно выпивать 1,5 — 2 л воды в день;

есть примерно раз в 3 часа небольшими порциями. Организм привыкнет к распорядку приёма пищи и ему больше не придётся запасать по максимуму питательных веществ, из которых образуется жир при питании 1- 2 раза в день;

соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, причём отдавать предпочтение сложным углеводам (рис, гречка, овсянка), а не простым (выпечка, хлеб, сахар);

заниматься спортом, потому что чем больше в организме мышц, тем быстрее обмен веществ;

Если вы хотите более подробно ознакомиться с историей похудения Алины Ханыковой, посмотрите эти видео: