4 простых правила, которые помогут накачать и сохранить мышцы

Профессор физиологии упражнений в медицинском центре Маастрихтского университета Люк ван Лун является одним из самых авторитетных специалистов нашего времени в области изучения метаболизма мышц. Многие посетители спортивных залов испытывают проблемы с прогрессом в наращивании мышечной массы и задаются вопросом, почему так происходит. Ван Лун разработал достаточно простые принципы, которые помогут во всём разобраться.
Принцип 1. Обращайте внимание на то, что едите
Как бы ни банально звучала фраза «Мы — то, что мы едим», она ложится в основу всего изучения наращивания и сохранения мышц. Для набора мышечной массы необходимо, чтобы в рационе был белок. Он состоит из аминокислот. Согласно исследованию профессора ван Луна, 55% таких соединений в течение 5 часов после еды попадает в кровоток. Далее 20% оказываются в тканях скелетных мышц и способствуют их росту. Через несколько часов после приёма пищи около 11% аминокислот становятся частью мышц. Оставшиеся 45% от съеденного белка не всасываются или поглощаются тканями кишечника.
Также важно уделять внимание содержанию лейцина — аминокислоты, которая, образно говоря, подталкивает наши мышцы к росту, сигнализируя им. Один приём белка должен включать в себя от 700 до 3000 мг лейцина. Сама доза необходимого белка может отличаться в зависимости от вашего возраста, веса и целей.
Команда ван Луна считает, что для максимального роста мышц необходимо, чтобы приём пищи содержал 0,25 г белка на 1 кг массы тела, если вы молодой спортсмен. Пожилым людям для наращивания мышц рекомендовано 0,40 г белка на 1 кг массы тела.
Принцип 2. Важно, когда именно вы едите
Этот аспект достаточно прост. Во-первых, лучше разделять суточную норму белка на равные части соотвественно количеству приёмов пищи. Но в последний перед сном приём необходимо съедать чуть больше — это и есть второй вывод, к которому пришёл Люк ван Лун.
Во время исследования учёный вместе со своей командой стимулировали мышечный синтез во время сна, благодаря вводу в желудок и через носоглотку 40 г белка в течение ночи. Эксперимент удался, но для роста мышц можно придерживаться и более щадящего правила: просто съедать 30-40 г белка перед сном.
Во-вторых, наиболее эффективным приёмом пищи считается тот, который следует после физической активности. То есть если вы тренируетесь перед едой, то мышцы становятся более чувствительны к белковым сигналам. Более того, в статье для Arla Foods Ingredients профессор ван Лун заявил: «Если вы будете тренироваться сегодня, реакция вашего тела на завтрак следующего дня тоже будет выше».
Принцип 3. Для большей пользы белка нужна активность
В случае, когда этой активности мало или её вовсе нет, мышцы становятся менее чувствительны к белку. Именно поэтому пожилым людям нужно большее количество протеина для наращивания мышц, так как процесс старения уменьшает активность.
Тем не менее, учёный пришёл к выводу, что мы не теряем мышечную массу равномерно. Наиболее быстрое её уменьшение происходит в короткий промежуток времени после снижения активности. Например, если вы из-за травмы или болезни практически не активны, то мышцам понадобится всего неделя, чтобы потерять былую форму.
Из подобных ситуаций есть выход. Даже незначительное сокращение мышц, которое происходит, если больной сам встал и дошёл до обеденного стола, а не поел, находясь в кровати, усиливает мышечный синтез. А при возвращении к постоянным физическим нагрузкам мышца может быть восстановлена всего за 2 месяца.
Принцип 4. Хорошо пережёвывайте пищу
В рамках одного исследования ван Лун сравнил эффективность поглощения белка после говяжьего фарша и целостного стейка. В них было одинаковое количество белка, но итоговые показатели эффективности различались. Спустя 6 часов после приёма пищи в случае с фаршем уровень аминокислот в крови составил 61%, а в случае со стейком — 49%. Поэтому важно тщательно пережёвывать еду.
Также, отталкиваясь от этого принципа, можно понять, почему сывороточный протеин так популярен среди любителей фитнеса и эффективен после тренировок. Он не только содержит незаменимые аминокислоты с высоким уровнем лейцина, но и быстро усваивается организмом.