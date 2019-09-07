Велоспорт для сильных духом. Личный опыт Матвея Зубова

Матвей Зубов пришёл в велоспорт в 8 лет. Он до сих пор помнит, что это было зимой, 13 февраля. Вместе с ребятами он стоял на уроке физкультуры с лыжами в руках, когда зашёл тренер и объявил, что открывается набор в группу по велоспорту. Матвей уже тогда проявлял интерес к скоростным велосипедам, хоть изначально и не ставил себе серьёзных целей.



Сейчас Матвей Зубов является мастером спорта международного класса по велоспорту и многократным победителем крупных российских и международных соревнований. Он не только сам участвует в гонках, но и тренирует других людей, чтобы подготовить их к сложным заездам.

Мы побеседовали с Матвеем о тонкостях велосипедного спорта, важности подготовки к каждому старту и предстоящем финале Gran Fondo Russia в Серпухове.

Осень на старте. Главные спортивные события сентября Подборка забегов и заездов, в которых точно стоит принять участие.

— Матвей, вы из Каменска-Уральского, города в Свердловской области. Насколько развит велосипедный спорт в вашем регионе?



— В тот момент, когда я начал им заниматься, в городе было 3 велосипедных базы. Сейчас, к сожалению, осталась одна единственная. Областные соревнования были достаточно популярны, и очень многие спортсмены из Свердловской области, даже из Каменска-Уральского, выросли до профессионального уровня. Например, один из гонщиков до сих пор выступает в составе команды «Катюша». Он выиграл чемпионат России в прошлом году.



— Где вы больше всего любите тренироваться на велосипеде?



— Я очень люблю нашу трассу в Крылатском — это, наверное, моё любимое место для соревнований. Соотвественно, тренироваться там мне тоже нравится. Когда-то я базировался на Кипре и много занимался там. Он очень комфортный в плане погодных условий и трафика движения. Можно сказать, что Кипр — мой второй велосипедный дом.

Открываем сезон: самые популярные веломаршруты в Москве 2019 Выбери локацию по своим запросам: исторический центр, шумный парк или безлюдный лес с тропинками и неровным рельефом.

— А что выберете: трек или открытый воздух?

— Сложный вопрос, потому что трек — это одна эмоция, улица — это другая. Они не могут сочетаться, но без первой будет всегда не хватать второй. Тренироваться мне нравится и там, и там.

— Что вам тяжелее всего даётся в гонках?



— В велосипедном спорте труднее всего даётся длительная подготовка. Она включает не только физическую нагрузку, но и психологическую. В определённый момент нужно пересилить себя, чтобы перевести организм в тренировочный режим, чтобы он попал в колею. Потом всё становится проще. И, конечно, важный момент — справиться с эмоциональным волнением перед стартом. Как это называется у спортсменов — мандраж. У нас с ним большая долгая война.

Матвей Зубов на старте Gran Fondo Фото: Gran Fondo Russia

— А что проще всего?

В профессиональном спорте, в целом, нет простых вещей. Важно использовать свою хорошую физическую форму, когда она у тебя есть. То есть когда ты готов — это и есть проще всего. Потому что всё начинает складываться само собой. А если ты не готов, то легко не будет никогда и ни в какой фазе подготовки.



— Расскажите о самой важной победе за всю вашу карьеру.



— Это был чемпионат мира среди юниоров по треку в 2009 году.



В то время я попал в московскую команду, перейдя из Свердловской области. Мы готовились к командной гонке. Тот чемпионат мира был большой целью, на подготовку к которой ушло в районе трёх лет. Это был настолько длительный период тренировок, что он, в принципе, расценивался как маленькая, хотя по ощущениям не такая уж и маленькая, жизнь. И когда цель была достигнута, в момент победы появились какие-то непередаваемые ощущения. Я очень долго её не осознавал.



В более зрелом возрасте тоже были победы. Нельзя сказать, что они неважные, но они были прогнозируемые. А тогда всё было такое непривычное, для меня открылся новый мир. Я посмотрел на велоспорт с другой стороны.

— Помните момент на дистанции, когда вам было страшно?



— Страх бывает в момент падения. Но ты всё равно отводишь его на второй план, так как нужно быть максимально сконцентрированным на преодолении препятствий. Если поддашься страху, то, можно сказать, ты уже обречён упасть.

Когда приезжаешь на финиш в отрыве от группы и должен финишировать — тоже появляется определённое волнение в борьбе за позицию. Думаешь: «А вдруг не получится?». Но это, так скажем, вторичные страхи.

— Сталкивались ли вы с неспортивным поведением коллег-велосипедистов?



— Конечно. Были и ссоры, и недопонимания между спортсменами. Это нормальное явление. Я думаю, подобные ситуации существуют по сей день и будут существовать, поскольку во время заездов все едут на пределе своих возможностей. В такой момент не каждый до конца может совладать с эмоциями. Да, бывали и драки, и оскорбления, но после финиша, как правило, все эти недопонимания обговаривались и спортсмены приходили к какому-то решению.

— Какой велосипед выберете: шоссейник или разделку?



— Зависит от дистанции, потому что есть групповые заезды и индивидуальные. Соответсвенно, для индивидуальных подходит разделочный велосипед, а для групповой гонки — групповой. Он может использоваться на индивидуальных заездах, но будет не так эффективен, как разделочный.

— А с какого предложили бы начать новичку?

— В случае с новичками всё зависит от бюджета. Но если взять человека, который не умел ездить на спортивном велосипеде и хочет в дальнейшем принимать участие в заездах на разные дистанции и в разных дисциплинах, то я ему рекомендую начинать путь на групповом велосипеде. Все технические азы проще и правильнее понять именно на нём.

Как выбрать велосипед своей мечты: 6 советов от профессионала Выбираем самую популярную модель и регистрируемся на первые соревнования.

— Нравится ли вам в свободное от тренировок время кататься на каких-то других великах? Например, на горном или городском.



— Сейчас я настолько загружен, что у меня мало такого времени. Но, когда случаются выезды на отдых, я беру прогулочные велосипеды, чтобы в спокойном режиме добраться куда-то и получить от этого удовольствие. А иногда могу это сделать на самокате.

— Как вы открыли для себя серии заездов Gran Fondo Russia?



— Я был практически на каждом Gran Fondo, который проходит у нас в России. Абсолютно точно — на первом и, как минимум, на последнем. До этого я уже был знаком с этой серией заездов, поскольку уже выступал в Европе. Меня поразили организация и количество участников — это целый спортивный праздник.



С того момента, как я открыл для себя российскую часть, я смог проследить всю динамику развития велоспорта. Организаторы грамотно подходят к вопросу и повышают количество участников по мере обучения людей. На заезде в Суздале было очень круто. Появилось много хороших команд, которые стимулируют спортсменов к развитию.

— Предстоящий финал отличается от предыдущих этапов? Этот велозаезд обещает быть сложнее?



— Все дистанции примерно похожи. Поскольку мы живём в реалиях Москвы и Московской области, рельефы тоже перекликаются. Поэтому я думаю, что сложность этой трассы будет примерно такая же, как на предыдущих заездах.

— Как долго вы готовились к этой гонке?



— Я буквально вчера приехал с чемпионата мира, на который отобрался на этапе Gran Fondo в Волоколамске. То есть подготовка была выстроена сразу для двух соревнований. Очень хорошо совпало: сейчас мы возвращаемся, у нас небольшой отдых, поддержание формы, и в следующие выходные мы стартуем на финале Gran Fondo.



— Из чего состоит ваша подготовка?



— Я очень много времени провожу на велосипеде, поскольку обучаю других людей и подготавливаю их к различным заездам, в том числе и к Gran Fondo. А в свободное время часто использую тренажёр, так как на нём могу проработать нужные мне интервалы в нужных пульсовых и мощностных зонах. После таких тренировок я пытаюсь реализовать то же самое на открытом воздухе, то есть не только привести всё в функциональную натренированность, но и совместить её с технической.

— В вело, как и в беге, решают объёмы? Нужно накатать определенное расстояние перед стартом?

— Они обязательно необходимы. Представьте себе дом. Когда его строят, важно заложить качественный, хороший фундамент. Тогда он простоит долго, и всё с ним будет хорошо. Физическая форма — это не только про бег или велоспорт. Я думаю, это, в целом, составляющая любого спорта. Нужна определённая база, на которой потом выстраивается подготовка. Она вариативна: есть силовые, скоростные, взрывные работы — все они выстраиваются на этом фундаменте.



Но если до старта осталась, например, неделя или две, сломя голову пытаться накатать максимальный объём бессмысленно. Здесь важно сочетание нагрузки и отдыха. Восстановление — не менее важная составляющая.



— Что бы вы могли посоветовать или пожелать тем, кто хочет принять участие в подобных заездах? Насколько важно поставить правильную технику и как это лучше сделать?



— Нужно убедиться в том, что человек умеет, как минимум, начинать движение, совершать остановку, проходить повороты, правильно тормозить. Безусловно, техника — это очень важная составляющая, ведь проходят групповые заезды. Малейшее неправильное движение может навредить не только одному участнику, но и всем окружающим, которые приехали получать удовольствие.



Если человек не уверен в том, что он всё делает правильно, я советую обратиться к профессионалам. Сейчас у нас много различных школ, тренеров. Любому с радостью помогут.