«Надаль нервничает, волосы теряет. О, пивасик». Сафин – комментатор года!

Финал мужского US Open — 2019 закончился, когда в Москве была глубокая ночь, но шоу, которое устроил наш Даниил Медведев, стоило того, чтобы не выспаться перед рабочей неделей. А если вы смотрели матч Медведев – Надаль на Первом канале, то наверняка получили удовольствие не только от потрясающей игры новой российской звезды, но и от комментария Марата Сафина.
Навскидку трудно припомнить, когда в последний раз со зрителями центрального канала разговаривали так открыто, на живом современном языке. Это было нереально круто!
Комментаторы так не говорят, а Марат может.
«Это вообще можно говорить в эфире?»
За пять часов прямого эфира перлов Сафина набралось на целое пособие для современных спортивных комментаторов.
— О, пивасик!
— Опа, хорошо ковырнул! Браво!
— Пошла вода горячая.
— Надаль очень хорошо играет в футбол. Он мог бы стать лучшим в «Спартаке» или «Зените».
— Глаза у него готовы к победе. Чувствует он, что запахло жареным.
— Надеюсь, что я нормально объясняю. Если нет, то сорри.
— Не торопись! Подними ручку, пусть подумает, что у него 0:15. Пусть ходит и думает, что подвис.
— О, а это актриса из сериала The Americans. Отличный сериал про русских шпионов-нелегалов. Советую посмотреть, есть на Netflix. Это вообще можно было говорить в эфире?
«Либо ты атакуешь, либо тебя порвут»
— Никогда не знаешь, а вдруг Надаль заболеет? Простудится и откажется.
— Сейчас в лоб получит!
— Либо ты атакуешь, либо тебя порвут.
— Давай, косую подавай. Косую-косую давай.
— Если Надаль проиграет, можно будет сказать, что он официально постарел.
— Надаль тоже нервничает. Вот смотрите, у него волосы уже выпадают.
— Бей ты в тело. Получил бы в мясо — выиграл бы мяч. А он интеллигента дал.
«Надаль поплыл, надо до конца его ломать»
— Как хорошо он попал… в аут.
— Всё, он поплыл. Надо до конца его ломать.
— Резаные подрезульки не всегда хороши.
— Хорошие актёры (увидев на трибуне Кэтрин Зету-Джонс и Майкла Дугласа. – Прим. «Чемпионата»). Болеют за Надаля? Нехорошие люди.
— Уже не до мыслей, уже до сути дошли оба.
«Не настоящий комментарист»
— Не ругайте меня сильно, я всё-таки не настоящий комментарист.
Никаких заезженных фраз, штампов или попыток сдержать себя в непонятно кем установленных рамках. Дай Сафину ещё раз 10 прокомментировать матч, и он вряд ли бы хоть однажды повторился. Как будто друг рассказывает тебе о чём-то, в чём отлично разбирается и, главное, хочет тебя заинтересовать. Не занудно, а легко и весело. При 2:0 по сетам в пользу Надаля казалось, что Медведев уже не выберется, но даже мысли выключить телевизор не проскользнуло.
Всё благодаря Сафину и его «ненастоящему» комментарию. Даёшь продолжение!
- 9 сентября 2019
-
11:51
-
11:43
-
11:32
-
11:16
-
10:51
-
10:32
-
10:06
-
09:37
-
09:16
-
09:15
-
09:03
-
09:00
-
08:56
-
08:49
-
08:43
-
08:25
-
08:14
-
07:37
-
05:31
-
05:20
-
04:56
-
04:46
-
04:39
-
04:27
-
04:09
-
00:44
- 8 сентября 2019
-
23:57
-
23:42
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
22:59
-
22:00
-
21:46
-
21:02