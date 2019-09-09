«Надаль нервничает, волосы теряет. О, пивасик». Сафин – комментатор года!

Марат Сафин в прямом эфире финала US Open творил что-то невообразимое. Болельщики в полном восторге и хотят ещё.

Финал мужского US Open — 2019 закончился, когда в Москве была глубокая ночь, но шоу, которое устроил наш Даниил Медведев, стоило того, чтобы не выспаться перед рабочей неделей. А если вы смотрели матч Медведев – Надаль на Первом канале, то наверняка получили удовольствие не только от потрясающей игры новой российской звезды, но и от комментария Марата Сафина.

Навскидку трудно припомнить, когда в последний раз со зрителями центрального канала разговаривали так открыто, на живом современном языке. Это было нереально круто!

Комментаторы так не говорят, а Марат может.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

«Это вообще можно говорить в эфире?»

За пять часов прямого эфира перлов Сафина набралось на целое пособие для современных спортивных комментаторов.

— О, пивасик!

— Опа, хорошо ковырнул! Браво!

— Пошла вода горячая.

— Надаль очень хорошо играет в футбол. Он мог бы стать лучшим в «Спартаке» или «Зените».

— Глаза у него готовы к победе. Чувствует он, что запахло жареным.

— Надеюсь, что я нормально объясняю. Если нет, то сорри.

— Не торопись! Подними ручку, пусть подумает, что у него 0:15. Пусть ходит и думает, что подвис.

— О, а это актриса из сериала The Americans. Отличный сериал про русских шпионов-нелегалов. Советую посмотреть, есть на Netflix. Это вообще можно было говорить в эфире?

Так играют только короли! Да, Медведев проиграл Надалю в финале, но как! Сам испанец (которого нещадно освистывали трибуны) после финала сказал, что Медведев был достоин победы. Так почему россиянин не выиграл?

«Либо ты атакуешь, либо тебя порвут»

— Никогда не знаешь, а вдруг Надаль заболеет? Простудится и откажется.

— Сейчас в лоб получит!

— Либо ты атакуешь, либо тебя порвут.

— Давай, косую подавай. Косую-косую давай.

— Если Надаль проиграет, можно будет сказать, что он официально постарел.

— Надаль тоже нервничает. Вот смотрите, у него волосы уже выпадают.

— Бей ты в тело. Получил бы в мясо — выиграл бы мяч. А он интеллигента дал.

«Надаль поплыл, надо до конца его ломать»

— Как хорошо он попал… в аут.

— Всё, он поплыл. Надо до конца его ломать.

— Резаные подрезульки не всегда хороши.

— Хорошие актёры (увидев на трибуне Кэтрин Зету-Джонс и Майкла Дугласа. – Прим. «Чемпионата»). Болеют за Надаля? Нехорошие люди.

— Уже не до мыслей, уже до сути дошли оба.

«Не настоящий комментарист»

— Не ругайте меня сильно, я всё-таки не настоящий комментарист.

Никаких заезженных фраз, штампов или попыток сдержать себя в непонятно кем установленных рамках. Дай Сафину ещё раз 10 прокомментировать матч, и он вряд ли бы хоть однажды повторился. Как будто друг рассказывает тебе о чём-то, в чём отлично разбирается и, главное, хочет тебя заинтересовать. Не занудно, а легко и весело. При 2:0 по сетам в пользу Надаля казалось, что Медведев уже не выберется, но даже мысли выключить телевизор не проскользнуло.

Всё благодаря Сафину и его «ненастоящему» комментарию. Даёшь продолжение!