5 чемпионов, которые пришли в спорт слишком поздно

Но это не помешало им играть в НБА, нокаутировать соперников и даже получить Золотую бутсу.

Считается, что профессиональные спортсмены начинают оттачивать своё мастерство ещё в детстве, и, чаще всего, это действительно так. За многими из них с ранних лет следили скауты. Прежде чем стать профессионалами, будущие звёзды постепенно совершенствовались под чутким руководством тренеров. Однако в спорте, как и везде, есть исключения. Некоторые из тех, кого мы знаем как одних из лучших, пришли в профессию уже во взрослом возрасте. Кроме того, история знает множество примеров известных атлетов, чей талант по-настоящему раскрылся лишь спустя годы профессиональной карьеры.

Мы отобрали пятерых спортсменов, чей путь к славе начался позже, чем у их коллег. Их пример ещё раз доказывает: не существует универсального способа, чтобы преуспеть в спорте, а главное, начинать никогда не поздно.

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Большинство профессиональных футболистов (и даже любителей) начинают играть ещё будучи детьми, но легендарный нападающий «Челси» Дидье Дрогба не имел постоянного опыта игры вплоть до 15 лет. Когда же он всё-таки приступил к занятиям футболом, его тормозило недостаточное количество тренировок и целая череда травм. Из-за этого он подписал свой первый контракт, когда ему был уже 21 год.

Дидье получил признание после перехода из «Ле-Мана» в «Генгам». Тогда во втором сезоне Дрогба забил 17 голов в 34 играх и помог ещё год назад боровшемуся за выживание во французской Лиге 1 клубу подняться на рекордную седьмую строчку в турнирной таблице. После этого ивуарийцем заинтересовались топовые клубы Франции. В следующем сезоне Дрогба перешёл в «Марсель», где громко заявил о себе, забив 19 голов в 35 матчах и получив титул лучшего игрока чемпионата.

В 2004 году Дрогбу забрали в «Челси», где он и провёл свои лучшие годы. За восемь лет в лондонском клубе Дидье Дрогба пять раз выиграл чемпионат Англии, четырежды становился обладателем кубка Англии, дважды получил Золотую бутсу, а также выиграл главный клубный европейский трофей — Лигу Чемпионов. Дрогба занимает 4 место по количеству голов за «Челси».

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Пятикратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» родился на Виргинских островах (США), расположенных в Карибском море. С самого детства Тим усиленно занимался плаванием, выиграл множество соревнований на дистанциях вольным стилем и поставил перед собой задачу принять участие в летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Но его планам помешал ураган Хьюго, который в 1989 году разрушил единственный 50-метровый бассейн на островах. Тогда Данкану было 13 лет. Пловцу пришлось продолжать тренировки в океане. Но и здесь не сложилось: Тим очень сильно боялся акул, так что к 14 годам океан отбил у него всякое желание заниматься плаванием.

Шурин посоветовал Данкану попробовать себя в баскетболе. Поначалу юноша выглядел на площадке крайне неуклюже, хотя ему помогал большой рост. Но вскоре Данкан начал делать успехи, и на последнем году обучения в епископальной школе Святого Данстэна он набирал по 25 очков за матч, выступая за местную команду.

Потом игрок перебрался на материк, где продолжил баскетбольную карьеру в университете Уэйк-Форест. После четырёх лет в университете Тим Данкан выставляет свою кандидатуру на драфт 1997 года. Он был выбран под первым номером командой «Сан-Антонио Спёрс», в составе которой в дальнейшем он провёл всю карьеру в НБА. Данкан закончил играть в 2016 году, собрав коллекцию из 5 чемпионских перстней, двух званий MVP (самый ценный игрок сезона) и 15 матчей всех звёзд.

Фото: Ronny Hartmann/Bongarts/Getty Images

Николай Валуев — первый в истории российский боксёр, которому удалось стать чемпионом мира в супертяжёлом весе. Ему принадлежит рекорд как самому высокому и самому тяжёлому чемпиону мира. Рост Валуева — 213 см, а весит он около 150 кг. Поначалу родители Николая и не предполагали, что их сын вырастет таким гигантом. В роддоме рост Валуева составлял вполне нормальные 52 см. Но похоже, наследственность всё же сыграла свою роль, ведь семейное предание гласило, что прадед Николая был великаном.

В детском саду Николай начал стремительно расти и обгонять своих сверстников, и вскоре на него начали обращать внимание спортивные тренеры. Валуев стал заниматься баскетболом, причём достаточно успешно. Он стал чемпионом страны среди юношей младшего возраста.

Со временем Николай ушёл из баскетбола и стал легкоатлетом. Он получил звание мастера спорта по метанию диска. Но и тут не пошёл дальше.

Валуев познакомился с боксом, когда ему было уже 20 лет, в 1993 году. Благодаря своим внушительным размерам и спортивной подготовке, он дебютировал в профессиональном боксе уже в октябре 1993 года. Однако Николай продолжал одновременно выступать и на любительском уровне. На Играх доброй воли, которые проходили в 1994 году в Санкт-Петербурге Валуев дошёл до 1/4 финала, где уступил будущему призёру Олимпиады, чемпиону мира и трёхкратному чемпиону Европы Алексею Лезину лишь после дополнительного подсчёта очков. И это спустя всего год тренировок!

На протяжении более чем 10 лет выступлений на профи-ринге, Валуев оставался непобеждённым, однако среди его соперников не было именитых бойцов — Николаем не интересовались крупные промоутеры, не видя в нём больших перспектив. Но в 2004 году его, наконец, заметили представители серьёзной немецкой промоутерской компании Sauerland Event, а уже в 2005 году Валуев завоевал пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе, победив по очкам Джона Руиса. Первое поражение боксёр потерпел в 2007 году и на время потерял титул чемпиона мира. Однако уже через год Николай вернул себе чемпионский пояс. В 2009 году, вскоре после поражения от Дэвида Хэя, Валуев завершил профессиональную карьеру.

Морено Торричелли

Фото: Getty Images

История Торричелли поистине удивительна и напоминает сюжет фильма: 22-летний итальянский плотник в свободное время гоняет мяч за любительскую команду «Каратезе». И вот его сборная волей случая сходится в товарищеском предсезонном матче с признанным европейским грандом туринским «Ювентусом». Тренер «Юве» замечает никому не известного защитника Торричелли и покупает его себе в клуб за $40 тыс. Сказка!

Морено Торричелли провёл за «Ювентус» шесть сезонов (1992 — 1998), за которые он вместе с командой трижды выиграл чемпионат Италии, кубок Италии, кубок УЕФА и Лигу Чемпионов. Помимо спортивных успехов, Морено удалось получить и любовь фанатов. Болельщики прозвали его «Турбо Торричелли» за высокую фланговую скорость.

После «Ювентуса» Морено продолжил играть на высоком уровне: сначала выступал за итальянскую «Фиорентине», а потом — в испанском «Эспаньоле». Карьеру футболист завершил в итальянском «Ареццо». Торричелли является участником чемпионата Европы 1996 года и чемпионата мира 1998 года в составе национальной сборной Италии.

Владимир Куц

Фото: Allsport Hulton/Archive

Детство легендарного советский легкоатлета, стайера (бегуна на длинные дистанции) Владимира Куца пришлось на тяжёлое время. Когда началась Великая Отечественная война, мальчик закончил 7 класс. В это время он успел побывать на фронте связным в штабе, а также поработать грузчиком и трактористом. После войны его отправили служить на Балтийский флот.

Увлёкшись спортом, в 1948 году Владимир Куц выиграл гарнизонные соревнования по кроссу. Затем он победил в соревнованиях по лёгкой атлетике, показав лучший результат на дистанции 5000 метров. Этот успех позволил ему попасть на первенство флота в Таллине, где он занял 3 место. На тот момент Куцу было уже 22 — возраст, в котором многие спортсмены уже ставят рекорды. К тому же, у Владимира не было наставника. Но в 1951 году его заметил один из лучших тренеров страны — Леонид Сергеевич Хоменков. Благодаря нему Куц начал активные тренировки, а через год, уже под началом другого тренера — Александра Чикина, Куц становится мастером спорта.

Владимир Куц неоднократно становился мировым рекордсменом в беге на 5000 и 10 000 м, а также 10 раз становился чемпионом СССР. Главные победы в карьере бегун одержал на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, когда ему было 29 лет. Куц стал олимпийским чемпионом в беге на своих коронных дистанциях — 5000 и 10 000 м.

Славная достижения Владмира Куца закончились всего через 3 года после Олимпиады. В 1959 году из-за серьёзных проблем со здоровьем он завершил профессиональную карьеру и стал тренером. Прославленный бегун много лет страдал от сильных болей в ногах и в животе, которые были вызваны обморожением, полученным во время службы на флоте.