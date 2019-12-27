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Интервью с биатлонистом Иваном Черезовым об уходе из спорта и первом опыте в триатлоне

Интервью с биатлонистом Иваном Черезовым
Майя Ямайская
Иван Черезов: я мог возомнить себя Фелпсом
Многократный чемпион в биатлоне — об увлечении триатлоном, собственных ошибках на старте и поддержке семьи.
Lifestyle / Город 0

В этот раз героем шоу #226вопросов, совместного проекта «Чемпионата» и ведущего организатора триатлон-стартов в России компании IRONSTAR, стал известный биатлонист Иван Черезов. Спортсмен трижды завоёвывал золото чемпионатов мира и дважды оказывался призёром Олимпийских игр.

Не так давно Иван ушёл из большого спорта и подался в триатлон. Во время интервью Черезов рассказывает о первом старте без подготовки, голодном спринте и о том, почему по-человечески отдохнуть — не менее важно, чем тренироваться.

01.15 — почему Черезову повезло после ухода из большого спорта.
03.42 — как Ивана затянуло в триатлон.
04.17 — первый старт в Казани он прошёл без подготовки и гидрокостюма. Как это было?
06.15 — о желании превзойти себя на спринте в Москве и нерадужных эмоциях.

07.11 — самый сложный этап триатлон-гонки.
07.53 — главная проблема Черезова в отношении к триатлону.
10.14 — первый опыт в гидрокостюме. Почему Иван возомнил себя Фелпсом?
11.40 — когда Черезов сидел в аэропорте после старта, триатлеты ещё финишировали.

12.45 — спринт на сухую. Это было ошибкой?
14.05 — почему так важно по-человечески отдохнуть.

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14.33 — реально ли соблюдать режим с тремя детьми.
15.18 — пока Иван был на дистанции в Казани, семья отсыпалась. О поддержке

17.20 — где бы Черезов провёл собственный триатлон-старт.
17.54 — черта, которой не хватает триатлону.

18.50 — суперблиц: Легков, Вылегжанин или Черезов?

19.42 — где найти расписание стартов на следующий год.

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