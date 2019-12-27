Иван Черезов: я мог возомнить себя Фелпсом

В этот раз героем шоу #226вопросов, совместного проекта «Чемпионата» и ведущего организатора триатлон-стартов в России компанииIRONSTAR, стал известный биатлонист Иван Черезов. Спортсмен трижды завоёвывал золото чемпионатов мира и дважды оказывался призёром Олимпийских игр.
Не так давно Иван ушёл из большого спорта и подался в триатлон. Во время интервью Черезов рассказывает о первом старте без подготовки, голодном спринте и о том, почему по-человечески отдохнуть — не менее важно, чем тренироваться.
01.15 — почему Черезову повезло после ухода из большого спорта. 03.42 — как Ивана затянуло в триатлон. 04.17 — первый старт в Казани он прошёл без подготовки и гидрокостюма. Как это было? 06.15 — о желании превзойти себя на спринте в Москве и нерадужных эмоциях.
07.11 — самый сложный этап триатлон-гонки. 07.53 — главная проблема Черезова в отношении к триатлону. 10.14 — первый опыт в гидрокостюме. Почему Иван возомнил себя Фелпсом? 11.40 — когда Черезов сидел в аэропорте после старта, триатлеты ещё финишировали.
12.45 — спринт на сухую. Это было ошибкой? 14.05 — почему так важно по-человечески отдохнуть.