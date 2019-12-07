Сила Тора. Как тренировался Крис Хемсворт, чтобы стать супергероем

Работа актёра невероятно сложна. Людям приходится тратить немало сил и нервов, чтобы максимально подготовиться к роли и запомниться зрителям по всему миру. Безусловно, одними из самых тяжёлых съёмок являются боевики и фильмы про супергероев. Ведь именно здесь актёрам нужно не только погрузиться в образ, но и привести своё тело в прекрасную физическую форму.



Примерить на себя образ Бога – очень серьёзный вызов для любого актёра. Особенно, когда речь идёт о Торе, боге грома и бурь. Справиться с такой задачей, ровно как и поднять легендарный молот Мьёльнир, пришлось австралийскому актёру Крису Хемсворту. Рассказываем, что делает актёр, для поддержания героической мускулатуры.

Подготовка к первому «Тору»

Когда Крис первоначально пробовался на роль Тора, он был довольно атлетичным австралийским пареньком с типичным телом сёрфера.

Но до образа громовержца актёру было очень далеко. Поэтому режиссёр фильма потребовал, чтобы Хемсворт за полгода набрал мышечную массу и пришёл на съёмочную площадку совершенно другим человеком. Актёр был настолько мотивирован, что смог за шесть месяцев увеличить вес на 18 килограммов. Он каждый день проводил в тренажёрном зале и постоянно ел белковую пищу. Результаты были отличными. Хемсворт даже не смог надеть костюм Тора, который на первых пробах буквально висел на нём.

Я много тренировался, очень много ел. Незадолго до старта официальных съёмок я надел заранее пошитый костюм и вскоре почувствовал, что у меня начинают неметь руки. В этот момент я понял, что немного переборщил с подготовкой и стал даже больше, чем предполагалось.

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Как тренируется Тор?

Конечно, Крис Хемсворт всегда уделял спорту большое количество свободного времени. Задолго до получения роли в фильмах «Марвел» актёр активно занимался сёрфингом, что также требовало особой подготовки. Поэтому к старту тренировок он подходил в неплохой физической форме. Стоит отметить, что новичкам, мечтающим быстро добиться мощи Тора, не следует сразу же заниматься по программе актёра. Иначе заветная фигура превратится в постоянные походы к врачу. Если вы хотите увидеть результат, нужно приложить огромное количество усилий:

Начинайте медленно и хорошо разогревшись, чтобы не получить травму.

Возьмите выходной, если вам необходимо: такие тренировки дают огромные нагрузки на мышцы. Даже если это займёт у вас больше времени, результат всё равно будет очевидным.

Найдите компаньона. У Криса было два личных тренера, которые также поддерживали мотивацию, когда его настроение было на нуле.

Не загоняйте себя. Помните, что у Криса не было никаких отвлекающих факторов: его жизнь вращалась вокруг выполнения тренировочного и диетического планов.

Занятия в зале сочетали в себе силовой тренинг и высоко интервальные нагрузки. Такая мощная комбинация даёт невероятно быстрый результат, что, в первую очередь, и требовалось.

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Тренеры профессионально составляли программу тренировок для будущего бога грома. Каждый день, кроме воскресенья, Крис отдельно прокачивал ноги, спину, плечи, грудь, бицепс и трицепс, уделяя внимание каждой детали в упражнениях. В большинстве случаев он выполнял упражнения четыре раза по 8-12 повторений. Особый акцент актёр делал на кардио тренировки, чтобы процент подкожного жира был максимально низким. Именно с них он начинал каждое занятие, тренируясь по 40-50 минут.

План тренировок Криса Хемсворта

Понедельник | Ноги и грудь

Жим штанги Жим штанги на наклонной скамье Жим штанги лёжа головой вниз Разведение гантелей Отжимания на брусьях Приседания со штангой Становая тяга с гантелями

Всё в 4 подхода по 12 повторений.

Вторник | Спина и бицепс

Тяга штанги к поясу в наклоне (4 подхода по 12 повторений) Подтягивания средним хватом (5 подходов по 12 повторений) Подъёмы на бицепс на скамье Скотта (5 подходов по 12 повторений) Подъёмы гантелей на бицепс стоя (4 подхода по 12 повторений) Упражнение «Молот» (3 подхода по 12 повторений )

Среда | Пресс

Планка на одной ноге (3 подхода по 1 минуте) Скручивания на верхнем блоке (3 подхода по 30 повторений) Прямые скручивания (3 подхода по 30 повторений) Обратные скручивания (3 подхода по 30 повторений) Боковые скручивания (3 подхода по 30 повторений) Боковая планка (3 подхода по 1 минуте)

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Четверг | Плечи и трицепс

Жим штанги сидя (4 подхода по 12 повторений) Жим штанги стоя (4 подхода по 12 повторений) Махи гантелями перед собой (4 подхода по 12 повторений) Махи гантелями в стороны (3 подхода по 12 повторений) Махи гантелями в наклоне (3 подхода по 12 повторений) Французский жим (4 подхода по 12 повторений) Отжимания на брусьях (4 подхода по 12 повторений)

Пятница | Ноги и грудь

Жим гантелей на горизонтальной скамье (4 подхода по 12 повторений) Жим гантелей на наклонной скамье (4 подхода по 12 повторений) Жим гантелей головой вниз (3 подхода по 12 повторений) Разведение гантелей (4 подхода по 12 повторений) Отжимания на брусьях (5 подходов по 12 повторений) Приседания со штангой (4 подхода по 12 повторений) Становая тяга с гантелями (4 подхода по 12 повторений) Сгибания ног в тренажёре (4 подхода по 12 повторений)

Суббота

Тренировка по методу Табата.

Тренировка Табата проводится с использованием гири. Тренинг построен в виде пирамиды. Каждую технику нужно выполнять в течение 20 секунд без отдыха. Перерыв между упражнениями – не более 10 сек. Рекомендовано выполнить от 3 до 5 подходов. Крис Хемсворт выполнял следующие упражнения с гирей:

Махи двумя руками – 10 раз

Правой рукой – 15 раз

Левой рукой – 15 раз

Попеременные махи – 10 раз

Приседания

Подъем гири на грудь правой/левой рукой – 5 раз

Подъем гири на грудь правой/левой рукой – 4 раза

Подъем гири на грудь правой/левой рукой – 3 раза

Подъем гири на грудь правой/левой рукой – 2 раза

Подъем гири на грудь правой/левой рукой – 1 раз

Воскресенье

Отдых и восстановление

Как видите, движений на тренировках Криса Хемсворта не так уж много. Однако пампинг, прогресс рабочих весов и правильное питание обеспечили нужный результат. Параллельно с силовыми нагрузками шли упражнения из кроссфита – удары кувалдой по покрышкам, прыжки и отжимания.

Актёр также начал практиковаться в некоторых видах боевых искусств, таких как бокс и борьба.

Программа питания при наборе мышечной массы

Тренировки Тора выглядят устрашающе, однако это всего лишь половина работы. Крис Хемсворт для набора необходимых 18 килограммов крайне ответственно подходил к программе питания. Актёру приходилось употреблять около 6000 калорий в день. Для того, чтобы держать тело в тонусе с минимумом подкожного жира, Крис ел много мяса и рыбы на пару, овощей, фруктов, а также полезных углеводов.

Я ел много чистого белка, фруктов, овощей и некоторые быстрые углеводы, а также пил 4-5 литров воды в день.

Питание Криса при подготовке к роли Тора включало в себя все виды белков животного происхождения: яйца, куриное филе, рыбу, стейки, телятину, кролика. Во то время актёру приходилось есть даже ночью. Он просыпался, чтобы выпить протеиновый коктейль для насыщения своих мышц.

Примерный рацион питания Криса Хемсворта выглядел так:

Завтрак – яйца, каша и фрукты.

Перекус – фрукты с орехами.

Обед – куриные грудки с гарниром и овощами.

Перекус – порция тунца с орехами и фруктами.

Ужин – большой стейк или рыба с овощами.

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