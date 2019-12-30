О том, почему стоит отказаться от крепкого алкоголя в пользу шампанского.

Что и как пить на Новый год, чтобы не набрать вес?

Новый год уже не за горами. Перед теми, кто усердно следит за питанием, остро встаёт вопрос не только приготовления праздничных блюд, но и выбора напитков. Если вы сидите на диете и не знаете, можно ли выпить бокальчик-другой за праздничным столом, выдохните: некоторый алкоголь в умеренной дозировке не навредит фигуре. Рассказываем, почему многие диетологи запрещают пить во время похудения и что же вы всё-таки можете себе позволить во время застолья без ущерба здоровью.

Почему на диете нельзя пить алкоголь?

Практически все программы для снижения веса запрещают употребление спиртных напитков. Сухой закон объясняется очень просто. Спирт — тоже источник энергии, но её нельзя сравнивать с той, которую мы получаем из белков, жиров и углеводов. Калории алкоголя не содержат питательных веществ, они абсолютно пустые. Энергия от напитков не отложится в жир, но её излишки приведут к перееданию. Вы выпиваете бокал вина, потом закусываете — из этого вытекает профицит калорий. Поэтому советуем вам употреблять алкоголь в паре с лёгкими закусками, которые не навредят фигуре. Например, с куриным филе и овощами, лёгкими салатами и морепродуктами. Это позволит насладиться вечером и не поправиться. Забудьте про майонез и жирную пищу: в крайнем случае они могут спровоцировать приступ острого панкреатита.

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В европейских кафе и ресторанах всегда приносят аперитив: вино и сыр. Дело в том, что напитки до 15 градусов активируют аппетит. Если вы сидите на диете, но на один вечер готовы немного отойти от её жестких рамок, красное сухое — лучшее решение. Оно не только не навредит процессу сброса веса, но и благотворно повлияет на здоровье. Вино положительно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы и нормализует уровень глюкозы в крови. В рамках той же средиземноморской диеты допускается употребление двух бокалов сухого в день.

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Как усваивается алкоголь?

Насколько быстро усвоится алкоголь, зависит его концентрации в напитке: чем она выше, тем быстрее произойдёт опьянение. А также от того, голодны вы или нет: полный желудок замедляет всасывание.

Печень — основной путь вывода алкоголя. Именно она больше всего страдает при чрезмерном употреблении спиртного. При поступлении в печень таких напитков начинает вырабатываться ацетат, который посылает организму сигнал, что сжигать жир не нужно. И как только алкоголь попадает в организм, пищеварительная система полностью переключается на него, а на переваривание съеденных жиров и углеводов у неё уже не остаётся ресурсов.

Что можно выпить на Новый год, не навредив фигуре?

Шампанское

Калорийность на 100 мл: 90 ккал.

Шампанское — крайне популярный алкогольный напиток на Новый год. В обычном бокале игристого вина содержится всего 90 ккал, а ещё оно снижает аппетит. Так что даже если вы на диете, пара бокалов не навредят фигуре. Главное — следить за общим суточным калоражем.

Фото: istockphoto.com

Сухое вино

Калорийность на 100 мл: 70 ккал.

Сухое вино — один из самых некалорийных напитков. Но чтобы не набрать вес, не стоит превышать суточную норму потребления — 140 мл.

Вино не рекомендуется пить при повышенной кислотности желудка, так как оно увеличивает выработку соляной кислоты и может вызывать изжогу или обострение гастрита.

Пиво

Калорийность на 100 мл: 40 ккал.

Такое низкое содержание калорий обусловлено тем, что в пиве содержится всего 5-10% алкоголя. Основой напитка являются дрожжи, богатые витамином В. В то же время они способствуют быстрому набору веса. Поэтому, чтобы избежать лишних килограммов, лучше выпивать не более 350 мл.

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Крепкое: водка, текила, виски

Калорийность на 100 мл: 260−320 ккал.

Крепкие напитки — наиболее калорийные. Но не стоит забывать, что все калории — это энергия спирта. В 96-процентном этаноле содержится 7 ккал. В крепком отсутствуют сахар и добавки: из-за этого их гликемический индекс равен нулю. Но в сочетании с едой калорийность жидкости создаст энергетический профицит. Без вреда для здоровья и фигуры можно выпивать не более одной стопки текилы, водки или небольшой стакан виски.

Ликёр

Калорийность на 100 мл: 253 ккал.

В состав ликёра обязательно входит сахар и приблизительно 20 процентов спирта. Например, в 100 мл знаменитого яичного содержатся 33 г. углеводов. Это значит, что около половины калорийности составляют сахара. А в популярном ирландском кофейном ликёре — 25 г. углеводов, и на 100 мл напитка приходится 327 ккал.

Фото: istockphoto.com

Напитки, содержащие сахар в большом количестве, — это пустые калории, которые не дают чувства сытости. Зато именно благодаря им у вас очень быстро может появиться лишний вес и дополнительные сантиметры в талии. Если вы придерживаетесь диеты и не хотите рисковать, стоит найти альтернативу ликёру или ограничить суточную дозу 70 мл.

Всемирная организация здравоохранения допускает умеренное потребление алкоголя. Например, 140 мл вина или 350 мл пива за день. Поэтому и мы рекомендуем вам не увлекаться и следить за тем, что и в каком количестве вы пьёте за праздничным столом. Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.