Стильно и тепло. Выбираем кроссовки на холодное время года

В преддверии зимы крупные спортивные бренды разрушают стереотип «одеваться тепло — значит некрасиво». По крайней мере, к кроссовкам эта фраза явно не имеет отношения. Ведь специально для холодного времени года производители позаботились о стильном внешнем виде и утеплении актуальных моделей с помощью верхнего покрытия, подкладки и массивной подошвы. А мы, в свою очередь, рассказываем о самых впечатляющих релизах этого сезона.

Adidas Harden Vol. 4

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Баскетбольная модель была создана специально для Джеймса Хардена — массивного защитника «Хьюстон Рокетс». Подошва кроссовок одновременно упругая и устойчивая. Она поглощает ударные нагрузки, стабилизирует стопу во время резких манёвров и обеспечивает отличное сцепление с поверхностью, будь то асфальт или паркет. В них вы будете выглядеть стильно в любом месте и ситуации.

Цена: 9999 р.

Купить на adidas.ru.

Lacoste URBAN BREAKER 319 1 CMA

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Зимние ботинки из натуральных материалов — замши и кожи — не дадут замёрзнуть в холодный сезон. Резьба на резиновой подошве снижает скольжение, а удобная шнуровка хорошо фиксирует ногу. А ещё цветовая палитра модели – самая актуальная в осенне-зимний период.

Цена: 15 980 р.

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New Balance 574

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Классика от New Balance не перестаёт быть популярной даже с наступлением холодов. Лаконичная расцветка подойдёт практически к любому образу, а промежуточная подошва со стабилизирующей вставкой в пяточной зоне обеспечит мягкую амортизацию. Поэтому долгие прогулки пешком не станут для вас проблемой. Не забудьте только утеплить всё остальное.

Цена: 10 990 р.

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Reebok Exofit Hi Plus Ripple

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Новая зимняя модель из коллекции «Станция «Зима» защитит вас от холода благодаря внутренней утеплённой подкладке и внешнему покрытию из прочного нейлона и нубука. А в то время как монотонные кроссовки с высокой посадкой будут одолевать мороз, их рифлёная подошва не даст вам поскользнуться.

Цена: 7999 р.

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Adidas Pulseboost HD Winterized

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Беговой сезон продолжается! Уплотнённое верхнее покрытие этой модели из нейлона не даст ногам промокнуть от снега или дождя. Как пишут производители, кроссовки не будут скользить на влажной поверхности и обеспечат надёжное сцепление с асфальтом в любую погоду.

Цена: 10 999 р.

Купить на adidas.ru.

Nike Air Max 97

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Эта модель стала популярной ещё в прошлом веке и вновь появилась на витринах в обновлённом виде. Главные отличительные черты оригинала производители всё же сохранили. На кроссовках по-прежнему можно увидеть волнообразные линии и светоотражающий кант. Важный момент в такую погоду – наличие по всей длине амортизирующей вставки, которая не даст вашей стопе соприкоснуться с холодным покрытием.

Цена: 14 490 р.

Купить на nike.com.

Reebok Aztrek’96

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Возможно, некоторые уже вспомнили модель Aztrek 1996 года. Перед вами её динамичное переиздание. Хоть кроссовки и сохранили многослойность верха и накладку в форме «X» на носу, к старому внешнему виду пары Reebok прибавились современный городской стиль и, конечно же, яркие краски.

Цена: 4999 р. со скидкой.

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