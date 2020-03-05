Скандинавская ходьба. Как правильно выбрать палки для прогулок

Правда ли, что это бюджетно, и можно ли обойтись лыжными?

Скандинавская ходьба продолжает набирать популярность. Выбирая такой спорт в качестве альтернативы фитнесу, многие допускают одну и ту же ошибку: начинают с похода в магазин за палками и покупают первые попавшиеся. Рассказываем, как правильно подготовиться к этому шопингу, чтобы не потратить деньги впустую.

Как выбрать палки для скандинавской ходьбы. Подойдут ли лыжные?

Палки для скандинавской ходьбы – это особый спортивный инвентарь, который не имеет ничего общего с трекинговыми или лыжными палками. Обусловлено это не очередными маркетинговыми уловками, а техникой северной ходьбы. Для её выполнения, то есть для эффективных тренировок по скандинавской ходьбе, нам нужны палки определённой высоты и конструктива. Они могут быть телескопические или ростовые, алюминиевые или с содержанием карбона – здесь выбор за вами.

Фото: из архива автора

Главное, что нужно проверить при покупке, — это темляк. Та самая штука, которая крепится к рукоятке палки. Выглядеть она должна как обрезанная варежка, надевается на руку также: четыре пальца вместе, большой отдельно. Темляк плотно фиксируется на запястье и должен быть максимально комфортен и подобран по размеру. В идеале темляк прикрепляется к палке с помощью специального механизма и, при необходимости, отстёгивается от рукоятки. При этом расстояние между местом крепления и темляком должно быть минимальным. Такая конструкция палок позволит вам без проблем выполнять технику скандинавской ходьбы и её основные элементы: выталкивание себя вперед за счёт мышц спины и активную работу руками.

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Как подобрать высоту палок?

Существует несколько способов подбора. Интернет пестрит странными формулами и видео, но инструкторы из ведущих российских федераций по скандинавской ходьбе сходятся во мнении, что начинающему спортсмену стоит приступать к освоению техники с палками минимальной высоты (рост ходока, умноженный на 0,66). Пробуйте выполнить все элементы – если сложностей не возникнет, можно сделать палку чуть выше.

Фото: из архива автора

Самый сложный элемент техники скандинавской ходьбы – это работа руками и торсом. Задача такая: вынести руку вперёд, поставить палку в точку опоры под углом 45 градусов к поверхности, перенести вес на палку, и, не сгибая локоть, вытолкнуть себя вперёд от палки, включив в работу мышцы спины и даже пресса. В положении сзади рука открывается на ту же высоту относительно торса, как и спереди. Вы удивитесь, но большинство даже молодых и достаточно спортивных дебютантов не могут выполнить этот элемент с первого раза. Одной тренировки с инструктором будет достаточно, чтобы ощутить уровень нагрузки и навсегда избавиться от стереотипа про спорт для бабушек.

Как проверить, что палки выбраны правильно?

Наденьте темляки, поднимите руки перед собой, раскройте кисть и выпустите палки из ладони – они должны остаться ровно на том же месте, повиснув в них. Что касается высоты палки, то её корректность тестируется в момент тренировки: при выносе руки вперёд палка встает в точку опоры под углом 45 градусов, при этом вы спокойно держите кулаком рукоять, не вытягивая за палкой весь корпус и не сгибая локоть. Второй вариант – встать ровно, ноги на ширине плеч, поставить палку прямо перед собой, вплотную к телу. Место крепления темляка должно оказаться примерно на уровне вашего пупка. Допускается погрешность в один сантиметр.

Фото: из архива автора

На полноценное освоение техники уходит в среднем 3-5 тренировок с инструктором, именно тогда вы сможете определить, какие палки идеально подойдут именно вам. Тренировки строятся по стандартной схеме: разминка для разогрева, отработка техники на короткой дистанции, небольшой круговой маршрут и растяжка.

Сколько стоят палки для скандинавской ходьбы?

Минимальная цена неплохих палок для скандинавской ходьбы начинается от 2500 рублей. Самые известные мировые производители — финские, немецкие и итальянские компании. У этих брендов примерно одинаковый диапазон цен: от 3,5 до 15 тыс. руб за комплект палок в зависимости от модели. Карбоновые телескопические палки тройного сложения для путешествий обычно самые дорогие.

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