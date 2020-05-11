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Как сейчас выглядят актёры сериала «Зачарованные»? Прю, Пайпер, Фиби и Пейдж в 2020

Как сейчас выглядят актёры «Зачарованных»?
Алексей Баринов
Ведьмы 20 лет спустя: как сейчас выглядят актёры из «Зачарованных»
Они стали кумирами миллионов, но далеко не всем удалось сохранить былую форму.
Lifestyle / Тренды 0

В начале 2000-х сериал «Зачарованные» получил большую популярность у зрителей в России и стал по-настоящему культовым. Особенно его любила женская телеаудитория. Спустя почти 22 года после выхода первой серии мы решили вспомнить главных героев и героинь картины и показать вам, как они выглядят сейчас.

Шеннен Доэрти

Роль: Прю Холливелл.

Фото: Getty Images

Доэрти сыграла роль старшей сестры Прю, которая погибла в конце третьего сезона. Месяц назад актрисе исполнилось 49 лет. В 2015 году у неё выявили рак молочной железы. Шеннен на какое-то время удалось побороть страшную болезнь с помощью нескольких курсов химиотерапии и мастэктомии, однако в феврале этого года девушка поделилась печальной новостью — у неё рецидив. Доэрти постоянно поддерживает её муж, кинопродюсер Курт Исваренко, с которым она заключила брак в 2011 году. Он стал третьим супругом актрисы.

И всё же Шеннон вернулась к съёмкам, спродюсировав фильм «Дом моих кошмаров». Также она исполнила роль матери в фильме «Никто не хотел говорить», а в 2019 году Доэрти появилась в одном эпизоде известного сериала «Ривердэйл». В настоящий момент актриса намерена тщательно следить за собственным здоровьем и, если будет возможность, продолжать сниматься в кино. Но сейчас Шеннон в своём «инстаграме» призывает всех оставаться дома.

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Холли Мэри Комбс

Роль: Пайпер Холливелл.

Фото: Getty Images

Актриса начала сниматься в «Зачарованных» в 25 лет и изначально претендовала на роль Прю. Но продюсеры сериала отдали ей образ Пайпер, которая имела невероятные способности взрывать и замораживать предметы. В итоге Холли снималась в сериале вплоть до его завершения в 2006 году. После участия в столь масштабном проекте Комбс появилась в картине «Милые обманщицы», исполнив роль матери главной героини. В 2011 году актриса развелась с мужем Дэвидом Донохо, которому родила трёх детей.

Уже в 2015-м Холли познакомилась с ресторатором Майком Райаном. В сентябре прошлого года пара сыграла скромную свадьбу, а в одном из интервью Комбс заявила, что «намерена быть с ним рядом как минимум ещё 50 лет». Сейчас 46-летняя актриса прибавила в весе за счёт возрастных изменений. Теперь она реже снимается в кино, уделяя больше времени личной жизни. В прошлом году она появилась сериале «Анатомия страсти», а о предстоящих фильмах с участием бывшей Зачарованной пока ничего не известно.

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Алисса Милано

Роль: Фиби Холливелл.

Фото: Getty Images

Милано была известной актрисой ещё до сериала «Зачарованные», но роль самой младшей сестры Фиби сделала из неё настоящую звезду. Помимо актёрской деятельности, Алисса записывала музыкальные альбомы и вела телевизионные шоу. В 2007 году она встретила любовь в лице спортивного агента Дэвида Баглиари. Недавно в одном из своих интервью актриса рассказала о том, что в 2009-м году перенесла выкидыш, а в 90-х часто делала аборты. «Это был мой выбор, и я считаю его абсолютно правильным. Нужно созреть для того, чтобы воспитывать ребёнка, а в 20 лет я не знала, как это делать», — рассказывала исполнительница роли Фиби. Сейчас она воспитывает с мужем сына и дочь.

К слову, после родов Алисса сильно поправилась, но смогла избавиться от 20 лишних килограммов с помощью голливудской диеты, суть которой заключается сокращении приёма углеводов. Тем не менее Милано призналась, что не страдала от ограничений в питании, а результат плодотворной работы мы можем видеть на свежих снимках в социальных сетях.

Актриса активно занялась благотворительностью. В основном Милано помогает людям, которые столкнулись с неизлечимыми болезнями. Также она борется за права женщин. Например, ей не понравилось то, что в США в нескольких штатах ввели запрет на аборты. Сегодня 47-летняя актриса прекрасно выглядит, продолжая сниматься в сериалах. Как и Комбс, в прошлом году она появилась в проекте «Анатомия страсти». К тому же Алисса и дальше работает на телевидении в качестве ведущей шоу «Подиум. Все звёзды».

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Роуз МакГоуэн

Роль: Пейдж Мэтьюс.

Фото: Getty Images

Для МакГоуэн сериал «Зачарованные» стал настоящим прорывом, но после завершения сьёмок её преследовали постоянные проблемы в личной жизни. В 2007 году она начала встречаться с Мэрилином Мэнсоном, но через два года пара разошлась из-за проблем музыканта с наркотиками. Следующие отношения были с режиссёром Робертом Родригесом, который дал Роуз главную роль в фильме «Планета страха». Но до свадьбы дело так и не дошло, и пути молодых людей разошлись. Единственный брак МакГоуэн с художником Дейви Дитейлом продлился два года и закончился разводом.

В прошлом году имя актрисы фигурировало в деле Харви Вайнштейна. Роуз рассказала об изнасиловании, а также домогательствах продюсера. Но и саму МакГоуэн не раз обвиняли в употреблении наркотиков, хотя она всё опровергала. Это сильно повлияло на её карьеру. Сейчас актриса редко снимается в кино и сериалах, а последние пару лет на экране вовсе не появляется. Кстати, в 46 дет Роуз кардинально поменяла внешность и стиль. Теперь её даже не узнать с короткими светлыми волосами, но нотка дерзости и отличная фигура со звездой остались.

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Брайан Краузе

Роль: Лео Уайт.

Фото: Getty Images

Краузе сыграл главную мужскую роль в сериале «Зачарованные», она и принесла актёру настоящий успех. Однако после окончания съёмок крупные предложения Брайану так и не поступили. Из-за спада актёрской карьеры у него возникли проблемы с алкоголем. В 2010 году пьяный Краузе устроил скандал в аэропорту, но со временем всё же смог перестать употреблять алкогольные напитки и вернуться к здоровому образу жизни. Мужчина снялся в эпизодах сериалов «Касл» и «Династия».

Сегодня Брайан часто путешествует, увлекается гольфом и редко появляется на телевизионных экранах. Зато его можно заметить на театральной сцене. К тому же он решил освоить профессию строителя, чтобы построить дом своими руками. Личную жизнь мужчина старается не афишировать. У него есть единственный сын – 23-летний Джеймен, который родился ещё до развода с актрисой Бет Брюс в 2000 году.

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Джулиан МакМэхон

Роль: Коул Тёрнер.

Фото: Getty Images

Сначала с актёром подписали контракт на один сезон, но позже решили продлить его пребывание в сериале. После съёмок в «Зачарованных» Джулиан на волне успеха снялся в другой популярной картине — «Части тела». Она выходила вплоть до 2010 года и сделала из МакМэхона настоящего секс-символа того времени.

На протяжении последних 17 лет актёр состоит в отношениях с Келли Паньягуа. В 2014 году пара сыграла свадьбу. Джулиан продолжает сниматься в фильмах и сериалах, но играет преимущественно роли второго плана. Сейчас МакМэхона можно увидеть в американском драматическом сериале «ФБР», где он вжился в образ агента Джесса Лакруа. А возрастные изменения мужчину, кажется, вообще стараются обходить стороной.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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