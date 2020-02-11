Дженнифер Энистон 51. В чём секрет нестареющей актрисы?

Йога, лимон и другие лайфхаки от той самой Рэйчел из «Друзей».

Сегодня, 11 февраля, свой день рождения празднует Дженнифер Энистон. Актриса известна многим по роли Рэйчел в сериале «Друзья». С момента съёмок первых серий она практически не изменилась, особенно привлекательно выглядит её тело. Дженифер усердно занимается спортом и активно пропагандирует здоровый образ жизни в различных интервью. Польза от этого хорошо видна на личном примере, ведь на 51 год актриса точно не выглядит. Рассказываем, в чём особенность тренировок Дженнифер Энистон и как она следит за своим питанием.

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В чём секрет тела Дженнифер Энистон?

Ни для кого не секрет, что Джен в отличной физической форме. Она проводит много времени в зале для её поддержания. Энистон занимается по пять-шесть раз в неделю и никогда не прогуливает тренировки. В поездках ограничивается только растяжкой, иногда берёт с собой небольшие гантели, которые удобно использовать в любое время: во время разговора по телефону или просмотра телевизора. Актриса буквально живёт спортом. Она может выполнять упражнения прямо перед сном возле кровати. Так она делает небольшую тренировку на ноги, чтобы поддерживать их красоту.

Регулярные тренировки у актрисы проходят каждый день после завтрака. Она занимается с тренером, которому приходится часто менять и усложнять программу занятий. В одном из своих интервью актриса признаётся:

Полчаса мы посвящаем спин-йоге, еще 40 минут — обычной йоге. Это достаточно интенсивная тренировка. После этого я иду в тренажёрный зал, где занимаюсь на силовых тренажёрах, беговой дорожке, вело- или эллиптическом тренажёре. Я постоянно их меняю, чтобы тело не успевало привыкнуть.

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Эксперименты Энистон в спорте

С 2017 года Дженнифер начала заниматься боксом. Такие тренировки сочетают в себе работу тела и мозга, а также это отличный способ выбросить агрессию. Сейчас с ней работает один из ведущих калифорнийских тренеров Лейон Азубуйке. Самой Джен очень нравится такая нагрузка:

Вы ментально выпускаете всё то дерьмо, которое ваши глаза и уши воспринимают каждый день. Также есть место маленьким фантазиям, когда ты представляешь себе конкретного человека, которого бьешь.

В своих интервью актриса часто говорит о симбиозе физической и духовной активностей, что проявляется в её тренировках. Она практикует «будокон» — это объединение элементов боевых искусств и йоги. Такая методика, несмотря на то, что сложна, всё же в своё время покорила Голливуд тем, что создавала видимый результат после нескольких тренировочных недель.

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Особенности питания актрисы

Дженнифер Энистон нельзя назвать поклонником бесчисленных диет. Она пытается питаться правильно, но избегая пыток над организмом. Утром вместо кофе выпивает стакан воды с лимоном, а большая часть её рациона состоит из овощей. Иногда она, конечно, позволяет себе полакомиться сладким, и кофе в ежедневном рационе тоже присутствует. Однако, все лишние калории незамедлительно сжигаются на тренировках.

Ужин актрисы состоит из салатов. Особенно хорошо это запомнили её коллеги по сериалу «Друзья». Кортни Кокс вспоминает:

Мы на протяжении 10 лет ели салат, который готовила Джен. Это был салат кобб с бобами и еще какими-то приправами, но надо отдать ей должное, ведь это был отличный салат, который не надоедал нам все 10 лет.