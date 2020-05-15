«Говорили, моё тело не для подиума». Джиджи Хадид – о травле в начале карьеры

Модель называли слишком спортивной и мускулистой, а сейчас жалуются на её худобу. Как всем угодить?

Сегодня Джиджи Хадид – одна из самых востребованных моделей мира, которую с руками отрывают все дизайнеры для своих показов. Её лицо постоянно появляется на обложках модных журналов. Девушка популярна и среди подрастающего поколения: на её «инстаграм» подписано более 53 млн человек.

Хадид стала примером для многих. Она не только занимается основной работой, но и открыто рассказывает о проблемах, связанных со здоровьем. У неё болезнь Хасимото — аутоимунное заболевание щитовидной железы, которое может вызывать депрессию, усталость и набор веса. Также девушка отстаивает права мусульман, ведь её отец – палестинец. Кроме того, Джиджи защищает свободы женщин и помогает детям совместно с международной организацией Unicef. Модель и активистку любят не только в мире моды, но и за его пределами, восхищаясь её добротой и отзывчивостью.

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«Люди были жестоки и говорили, что моё тело не подходит для подиума»

Находятся и те, кто критикует Джиджи. В начале её карьеры это были дизайнеры, которые считали её слишком фигуристой и не подходящей под модельные стандарты. Её округлые ягодицы и бёдра, пышная грудь на модных показах были никому не нужны.

К тому же в подростковом возрасте девушка всерьёз занималась волейболом, поэтому её тело было достаточно подтянутым и рельефным. Хадид была капитаном команды и хотела связать дальнейшую жизнь не с ходьбой по подиуму и фотосессиями, а с профессиональным спортом. Но настоящий путь к славе, по признанию модели, ей проложил французский модельер Жан-Поль Готье, который не побоялся продемонстрировать её привлекательную фигуру.

«Готье был первым дизайнером, который выпустил меня на подиум в Париже. В то время я ещё была в начале карьеры, только закончила школу, у меня было тело волейболистки. Тело, которое я любила. Скольких трудов мне стоили все те мускулы и изгибы! Сейчас я по ним скучаю. Но в то время люди были ко мне жестоки, они говорили, что моё тело не подходит для подиума.

А Жан-Поль не только выпустил меня на подиум в 2015-м, но и надел на меня наряд, который мало что прикрывал. Меня и другие дизайнеры задействовали в своих шоу, но при этом укутывали с ног до головы. Жан-Поль же хотел, чтобы я сияла на подиуме, для меня, молодой модели, это очень много значило», — рассказала Хадид в недавнем интервью изданию i-D Magazine.

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«Раньше мне нравилось тело Джиджи, но сейчас она уже не та»

О несправедливом отношении Хадид упоминает не в первый раз. Уже став знаменитой, она всё равно получала уничижительные комментарии в «Инстаграме» по поводу её веса и внешнего вида. Только если в начале карьеры ей намекали на то, что она недостаточно худая, то теперь поток ненависти льётся из-за излишней худобы.

«Почти всё плохое, что мне пишут в интернете, это просто чепуха, но она всё равно может ранить. Сейчас многие говорят: «Раньше мне нравилось тело Джиджи, но сейчас она уже не та». Но я такая тощая не потому, что пошла на уступки индустрии. Я гордилась своим телом, когда у меня была более атлетичная фигура. Тогда я здорово играла в волейбол, занималась верховой ездой. Но когда мне поставили диагноз болезнь Хасимото, пришлось перейти на здоровое питание, тренироваться. Когда я была подростком, это было очень непривычно, ведь все мои друзья могли спокойно есть в «Макдоналдсе» без всяких последствий.

Если бы я могла выбирать, я бы хотела вернуть ту попу и грудь, которые были у меня пару лет назад. Но нет смысла вспоминать прошлое и жалеть. Я любила своё тело тогда и своё новое тело тоже люблю. Я понимаю, что моё тело будет расти и меняться, но каким бы они ни было, оно всё равно будет красивым», — рассказывала Джиджи в интервью журналу Harper’s Bazzar в 2018 году.

Джиджи стойко терпела невзгоды в начале карьеры и была вознаграждена встречей с дизайнером, которому понравилась её фигура. Девушка спокойно воспринимает травлю и теперь, справедливо указывая, что если тебя оскорбляют, то не потому, что с тобой что-то не так. Наоборот, что-то не так с теми, кто это делает.

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Новые изменения: Джиджи Хадид рассказала о беременности

Тело Джиджи в ближайшие месяцы снова круто изменится, ведь недавно она рассказала о своей беременности. «Я становлюсь старше, хочу однажды завести семью и не знаю, всегда ли буду работать моделью. Мне нравится творческая сторона моды, она приносит удовлетворение. Я работаю с людьми, которые делают меня счастливой. Но кто знает, возможно, однажды я буду домохозяйкой на полной ставке!», — говорит Хадид.

Что ж, даже если Джиджи завершит карьеру модели, она точно не пропадёт. Её творческая натура постоянно выдаёт гору разных идей, будь то собственные линии одежды, или дизайн свадеб, или что-то ещё. Девушка она пробивная и способна реализовать себя не только в модельном бизнесе.