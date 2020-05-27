На аренах «Маракана», «Сантьяго Бернабеу» и «Крылатское» теперь борются с коронавирусом.

Стадионы по всему миру переделали под госпитали. Впечатляющие кадры

Из-за коронавируса в больницах не хватает мест для пациентов, и эта проблема затронула всю планету. Одним из выходов стало открытие временных госпиталей внутри спортивных стадионов или на прилегающей к ним территории. Это вполне логичное решение при отсутствии соревнований в период пандемии. Показываем, как теперь выглядят крупные арены в разных городах мира.

«Чжуанькоу», Китай

Первым с такой необходимостью столкнулся Китай, а точнее, город Ухань. Главную местную арену «Чжуанькоу», рассчитанную на 54 тыс. зрителей, переделали под госпиталь. На строительные работы ушло чуть больше недели.

Фото: scio.gov.cn

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«Маракана» и «Пакаэмбу», Бразилия

В Бразилии сейчас крайне тяжёлая ситуация с коронавирусом. Президент Болсонару долгое время критиковал социальную изоляцию, которая сказывается на экономике. За последние полтора месяца ушли в отставку два министра здравоохранения, которые были не согласны с лидером страны.

Фото: Buda Mendes/Getty

Во многом меры изоляции определяются главами штатов. В Рио-де-Жанейро открылся госпиталь на территории «Мараканы», а в Сан-Пауло – внутри арены «Пакаэмбу» в центре города.

Фото: Matthew Horwood/Getty Images

«Сантьяго Бернабеу», Испания

Стадион мадридского «Реала» стал не госпиталем, а складом для поставки и распределения предметов, необходимых для борьбы с коронавирусом. Кроме того, «Сантьяго Бернабеу» стал местом, где люди могли пожертвовать медицинское оборудование.

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

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Parc y Scarlets и «Миллениум», Уэльс

В валлийском городе Кармартеншир власти переоборудовали стадион для регби. Деревянные основания легли поверх газона, который обычно использует команда «Скарлетс». Теперь же пространство отдано врачам из местного управления здравоохранения.

Фото: scarlets.wales

В Уэльсе сделали госпиталь и из самого большого стадиона в стране. Речь про «Миллениум», который рассчитан на 74,5 тыс. зрителей. Это самая вместительная крытая арена в мире с натуральным газоном.

Фото: Matthew Horwood/Getty Images

«Александар Николич Холл», Сербия

В Белграде госпиталем стала арена баскетбольных команд «Партизан» и «Црвена Звезда» – стадион Александра Николича, также известный как Pionir Hall. Там заготовили около 500 коек на случай вспышки, подобной той, что возникла в Испании или Италии. Однако в Сербии ситуация не стала критичной, и кровати уже убрали.

Фото: mod.gov.rs

«Крылатское», Россия

Как и в других странах, в России сразу ряд стадионов оборудовали под пациентов, больных коронавирусом. Одной из таких арен стал ледовый дворец в Крылатском. Теперь он может принять до 1,3 тыс. пациентов.

Фото: РИА Новости

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