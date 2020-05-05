Не коньки, а койки. Зачем ледовый стадион в Москве превратили в больницу

Ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой – выявленные случаи заболевания исчисляются тысячами. Поэтому ледовый дворец «Крылатское» в Москве переоборудуется под временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Работы по развёртыванию огромной больницы в спортивном сооружении уже начались, и это вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей. Многие даже предположили, что это будет не госпиталь, а морг.

Госпиталь на 1300 мест

«Крылатское» – единственный в Москве ледовый стадион с дорожкой длиной 400 метров. Конькобежцы жалеют о потере тренировочной базы олимпийского уровня, хотя в настоящее время централизованные тренировки всё равно запрещены.



В ситуации, когда ежедневно более чем у пяти тысяч москвичей диагностируют коронавирус, и далеко не всех из них переносят заболевание в лёгкой форме, количества коек в стационарах не хватит, даже если вообще все больницы будут принимать только пациентов с COVID-19.

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Использование крупных спортивных сооружений, торговых и выставочных центров в качестве временных больниц – мировая практика. Но москвичи и не только восприняли новость о «Крылатском» очень остро. Многие в комментариях в соцсетях писали, что это не госпиталь, а морг, куда будут свозить не больных, а трупы тех, кому уже ничем нельзя помочь.



Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева отметила, что «Крылатское» будет именно госпиталем на 1300 коек, но когда пандемия пойдёт на спад, станет одним из первых объектов, которые вернутся к первоначальному предназначению.

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Испанский морг

На самом деле, и ледовые дворцы, и футбольные стадионы, и другие спортивные объекты во всём мире переоборудуются во временные больницы.



В Мадриде ледовый дворец «Паласио де Хьело», вмещающий одновременно более 1500 катающихся, вообще переоборудовали под морг. Это случилось в самый пик пандемии, когда морги и общественные кладбища испанской столицы перестали справляться с потоком тел скончавшихся. Две недели назад морг был закрыт, в ледовом дворце ведутся работы по восстановлению прежнего назначения. Там же, в Мадриде, под гигантский полевой госпиталь был переоборудован крупнейший выставочный центр «Ифема», куда поместили почти 6000 коек.

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Интересно, что такого скепсиса, как в России, подобные случаи, кажется, нигде не вызывали. Возможно, в той же Испании жители в большей степени ощущали серьёзность ситуации.

Вот примеры комментариев пользователей в России. Подобных им – десятки.



«Режим самоизоляции же собираются ослабить. Мы чего-то не знаем? Зачем столько койко-мест? Теперь и спортивные объекты занимают. Больше похоже на морг, чем на больницу».



«Каток задействовали, ещё в цирке разместите! Неужели сразу нельзя фильтровать кому дома лечиться в лёгкой форме, кому уже в реанимацию?»



«Замечательно. А медперсонал откуда завезут? Без медперсонала и без медоборудования получится чумной барак, а не госпиталь».



Нельзя не признать, что позитивные комментарии тоже есть, но их заметно меньше.

Спорт в борьбе против коронавируса

Практически во всех странах мира крупнейшие клубы предлагают свои арены для размещения больных. Футбольные стадионы, теннисные центры, баскетбольные и ледовые арены, даже автодром Формулы-1 – всё переоборудуется для лечения и обсервации людей. В конце концов, это всего лишь здания, а на кону стоят человеческие жизни.

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«Сантьяго Бернабеу» в Мадриде превращён в склад для сбора и хранения медицинских материалов, «Миллениум» в Кардиффе стал полевым госпиталем с койками прямо на поле и под трибунами, те же функции выполняет легендарная «Маракана» в Рио-де-Жанейро, где койки поместили на трибунах. в США под больницы, обсервации, центры тестирования, склады, столовые были переоборудованы арены клубов НБА, НХЛ, НФЛ.



В России, кстати, разговоры о возможном переоборудовании спортивных объектов ходили с начала апреля, но власти – московские, питерские, региональные – использовали другие возможности. Видимо, сейчас такие возможности, как минимум в Москве, начали иссякать.



В ближайшее время крупные госпитали будут организованы в Сокольниках, на ВДНХ, «Экспоцентре», ТЦ «Москва». Всего новые центры смогут вместить около 10 тыс. больных.



С одной стороны, тяжело видеть, как места для развлечений, покупок и спортивных баталий превращаются в медучреждениях для тех, кто подхватил заразу. Однако чем активнее будет вестись борьба с вирусом, тем быстрее вернутся магазины, аттракционы и стадионы.