Музыкальные 90-е: как изменились участницы группы Spice Girls

Депрессии, разводы и спасение с того света. Кумиры миллионов пережили сложное время и воссоединились.

Музыкальная группа Spice Girls – символ культуры 90-х. Плакаты девушек висели на стене у миллионов подростков по всему миру, в том числе и в России. Их обожали, на них хотели быть похожими. Эксперты вообще говорили, что не могут припомнить такой популярности у группы со времён самих Beatles.

По объявлению

Ирония в том, что девушек в группу реально набрали по объявлению. Когда продюсеры Боб и Крис Герберт придумали идею о создании женской группы, их высмеял весь мир шоу-бизнеса. Никто не верил, что после популярности бойз-бэндов вроде Backstreet Boys у кого-то получится войти в одну реку дважды с женским коллективом. Но братья Герберты пошли до конца: напечатали объявление в журнале и удивительным образом собрали талантливый коллектив.

Виктория Адамс, Мелани Браун, Мелани Чисхолм были в первоначальном составе группы. Джери Холлиуэлл присоединилась чуть позже, а последней участницей стала Эмма Бантон. Так собрались Spice Girls, которые покорили сначала Великобританию, а потом и весь мир. К сожалению, группа довольно быстро распалась, что нисколько не умаляет её легендарности. Что же сейчас стало с девушками из эффектного коллектива?

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Бэкхэм — самая стильная

Виктория Адамс выросла в богатой семье и даже просила отца не подвозить её в школу на дорогом «Роллс Ройсе», чтобы не вызывать зависть у одноклассниц. В те времена она боролась с лишним весом и стрессовала по поводу внешнего вида. Пришлось даже делать пластическую операцию по исправлению носа. Виктория сама признавалась, что у неё не было друзей и она регулярно подвергалась буллингу. Всё изменил просмотр мюзикла Fame, после которого она поняла, что хочет выступать на сцене. И после прохождения кастинга неожиданно для себя попала в Spice Girls!

Фото: Getty Images

У Виктории не было выдающихся вокальных данных, поэтому после распада группы она быстро поняла, что лучше добиваться успеха в чём-то другом. К тому же солидную порцию счастья она уже нашла, выйдя замуж за суперзвезду футбола Дэвида Бэкхэма. Сразу забежим вперёд и отметим, что Виктория — единственная из участниц группы, которая обрела семейное счастье с первой попытки.

Более того, она сумела построить успешный дизайнерский бизнес. Виктория всегда считалась самой стильной участницей Spice Girls. У каждой девушки в группе был никнейм, так вот Бэкхэм была «Шикарной перчинкой». Сейчас продукция бренда Виктории продаётся более чем в 60 странах мира, она выпускает успешные книги и зарабатывает даже больше звёздного мужа. Она по-прежнему находится в отличной форме и не сдаёт позиции.

К слову, в 2018 году состоялось воссоединение группы Spice Girls, и Виктория была единственной, кто отказался от возвращения на сцену. У жены Бэкхэма и так всё хорошо, так зачем лишний раз утруждаться?

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Холлиуэлл – от риска для жизни до семейного счастья

Эта рыжая девчонка была двигателем всей группы, как только присоединилась к Spice Girls. Её энергия влюбила в себя миллионы поклонников. У Джери был солидный послужной список ещё до прихода в коллектив. Чем она только не занималась: работала танцовщицей, телеведущей и снималась в эротических фотосессиях. Однажды она даже поцеловала Принца Чарльза и ущипнула его за мягкое место.

Фото: Getty Images/instagram.com/therealgerihalliwell

На пике популярности Spice Girls Джери внезапно покинула группу, чтобы построить сольную карьеру. Однако она получилась не такой успешной, как рассчитывала артистка. Нет, ей, конечно, удавалось выпускать хиты, но по популярности они были далеки от творчества Spice Girls. Из-за этого девушка столкнулась с сильным стрессом, который в свою очередь вызывал набор веса.

В попытках похудеть Джери пыталась полностью отказаться от еды на протяжении длительного времени. В какой-то момент ситуация стала критичной, её друг Робби Уильямс заставил её обратиться в клинику. Врачи буквально спасли её от смерти, вытащив с того света.

К счастью, тяжёлые времена остались позади. В 2015 году Холлиуэлл удачно вышла замуж за руководителя команды Red Bull в Формуле-1 Кристиана Хорнера и чувствует себя прекрасно. Концерты, воспитание детей, успешный муж. У Джери всё здорово.

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Мел Би – скандалы и попытка самоубийства

Её мать – англичанка, а отец – с Сент-Китса и Невиса. Отсюда такая яркая внешность, которая вкупе с музыкальным талантом помогала Мелани Браун с детства протаптывать дорожку в шоу-бизнес. В 15 лет Мел Би уже была на стипендии в музыкальной школе, поэтому её попадание в Spice Girls точно не было случайным. А вот после распада группы начали происходить странные вещи.

Фото: Getty Images

У девушки шикарный голос, но её сольная карьера совершенно не задалась. Мел Би сильно старалась, но каждая новая песня получалась ещё более провальной, чем предыдущая. Однако самой большой проблемой стала личная жизнь певицы. Первый брак закончился крахом, потом были другие отношения, которые также не привели ни к чему хорошему.

Но всё это оказалось цветочками по сравнению с отношениями с продюсером Стивеном Белафонте. Мел Би в автобиографии призналась, что муж избивал её, из-за чего она даже предпринимала попытку самоубийства, приняв 200 таблеток аспирина. К счастью, певица осталась жива и постепенно вернулась к нормальной жизни. Сейчас артистку часто можно увидеть в жюри популярного шоу X-Factor. Надо признать, выглядит она шикарно.

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Мел Си – от спорта до клинической депрессии

Мелани Чисхолм профессионально занималась танцами и обучалась театральному мастерству до прихода в группу. Она вела необычайно спортивный образ жизни, из-за чего её называли Sporty One. Мел Си казалась самой удачливой среди всех девчонок в Spice Girls, избегала скандалов. Возможно, по этой причине о ней не так много писали в прессе.

Фото: Getty Images/instagram.com/melaniecmusic

После распада группы Мелани сделала классную сольную карьеру, создала немало хитов, которые крутили по радио и ТВ. В конце 2000-х она попробовала себя на сцене театра, сыграв в одном из лондонских мюзиклов. И тоже была успешна!

Но мало кто знал, что долгие годы Мел Си боролась с клинической депрессией. Она была уверена, что недостойна популярности. Девушке казалось, что она не умеет ни петь, ни танцевать. Низкая самооценка заставляла её бросаться в крайности: иногда артистка месяцами пропадала в спортзалах, а иногда ела всё подряд и набирала вес.

Сложности в личной жизни не добавляли позитива. Пришлось проходить долгое лечение от депрессии, но отдельные приступы мучают певицу до сих пор. Хотя, судя по тому, как круто выглядит Мел Си сейчас, так и не скажешь.

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Эмма Бантон – самая счастливая

Эмма была самой молодой участницей группы, поэтому получила прозвище Baby. Продюсеры создали ей соответствующий образ: косички с бантиками, яркие платья и не сходящая с лица улыбка. Бантон ещё до прихода в группу в подростковом возрасте успела сняться в нескольких британских сериалах. Впоследствии это помогло ей стать успешной теле- и радиоведущей.

Фото: Getty Images/instagram.com/emmaleebunton

Вообще, Эмму можно смело назвать самой счастливой. У неё не было тяжелого детства как у Виктории Бэкхэм, депрессий как у Мел Си, скандальных разводов как у Мел Би, она не была на волосок от смерти как Джери Холлиуэлл. Бантон с 1998 года начала встречаться с музыкантом Джейдом Джонсом, вышла за него замуж в 2011 году и растит двух детей.

Пожалуй, единственное, за что можно придраться к Эмме, это любовь к вечеринкам, которые она раньше организовывала регулярно. Но кто из нас идеален?