Секрет вечной молодости. Алкаиновая диета, на которую «подсели» в Голливуде

Виктория Бекхэм известна не только как бизнес-леди и жена бывшего футболиста. Говоря о ней, кроме многочисленных заслуг, вспоминают всевозможные эксперименты в питании и огромное количество диет, которые ей удалось проверить на себе. Но вот уже много лет об опытах Виктории ничего не слышно, экс-певица, кажется, нашла себя. По советам диетологов теперь звезда придерживается алкалиновой диеты.

Алкалиновая диета – это не просто диета, а особый подход к питанию. Его, к слову, придерживается не только Бекхэм, но и другие известные голливудские актрисы, среди которых Дженнифер Энистон, Кирстен Данст и Гвинет Пэлтроу. Может, в этом и заключается их секрет вечной молодости?

Для кого?

Сразу стоит сказать, что это не лёгкий и быстрый способ похудения, а ежедневная работа над собой. Если вы хотите сделать правильное питание своей привычкой, такой подход вам однозначно подойдёт.

Изначально такая система предназначалась людям с проблемами пищеварительного тракта для нормализации кислотности, чтобы вернуть показатель pH-баланса организма к норме. Позднее было замечено, что кроме восстановления баланса, у пациентов стабилизировался аппетит и ускорился обмен веществ. Как результат, после полугода соблюдения такой диеты вес обследуемых снизился до нормы.

Попробовать такое питание стоит тем, кто регулярно страдает перепадами настроения, проблемами с ЖКТ, акне, обладает тусклым цветом лица и быстро устаёт.

В чём суть?

В течение дня вы должны съедать 80% щелочных и 20% кислотных продуктов. На первый взгляд — не очень просто. Но всё не так сложно, как кажется. В человеческом организме уровень кислотно-щелочного баланса (тот самый pH) должен быть нейтральным и равняться 7. В крови этот показатель выше, в желудке – ниже. Но любые скачки отрицательно сказываются на самочувствии и здоровье в целом.

Перевес в кислотную сторону врачи называют ацидозом.

Проверьте себя

Признаки ацидоза: неприятный запах изо рта, отрыжка, жжение и горечь, изжога, напряжение шейных мышц, серый налёт на языке, приступы тошноты, тёмные круги под глазами.

Что есть?

Итак, все продукты мы делим на кислотные и щелочные. Среди них также есть своё подразделение по степеням проявления показателей.

Щелочные продукты:

Очень щелочные Умеренно щелочные продукты Слабо щелочные продукты Низко щелочные продукты лимоны, чечевица, минеральная вода, нектарин, лук, хурма, ананас, тыквенные семечки, малина, морская соль, морские и иные водоросли, спирулина, батат, мандарин, овощные соки, арбуз. абрикосы, руккола, спаржа, бобы (свежие зелёные), брокколи, морковь, яблоки, кешью, цитрусовые, ежевика, чеснок, имбирь (свежий), грейпфрут, перец, травяной чай, маракуйя, киви, оливки, петрушка, манго, горох, соевый соус, горчица, специи, сладкая кукуруза, репа. кислые яблоки, груши, яблочный уксус, миндаль, авокадо, болгарский перец, капуста, цветная капуста, вишня, баклажан, зелёный чай, мёд, лук порей, пищевые дрожжи, папайя, редис, грибы, персик, маринады, картошка, тыква. масло авокадо, свекла, брюссельская капуста, черника, сельдерей, кинза, банан, кокосовое масло, огурец, смородина, льняное масло, топлёное молоко, имбирный чай, виноград, латук, овёс, оливковое масло, изюм, клубника, семена подсолнечника, дикий рис.

Кислотных продуктов нужно употреблять намного меньше.

Кислотные продукты:

Сильно кислотные продукты Умеренно кислотные продукты Слабо кислотные продукты Очень слабо кислотные продукты искусственные подсластители, ячмень, коричневый сахар, какао, фундук, хмель, соя, сахар, соль, грецкие орехи, белый хлеб, белый уксус, вино, дрожжи. ячменная крупа, арахис, рис басмати, кофе, кукуруза, горчица, мускатный орех, овсяные отруби, орех-пекан, гранат, чернослив. алкоголь, чёрный чай, миндальное масло, тофу, козье молоко, бальзамический уксус, гречиха, коровье молоко, помидоры. козий сыр, коричневый рис, кокос, карри, сухофрукты, бобы, инжир, масло виноградных косточек, мёд, кленовый сироп, кедровые орехи, овечий сыр, рапсовое масло, шпинат, фасоль, цуккини.

К сожалению мясоедов, к кислотным продуктам относятся также курица, индейка, свинина и говядина. Но помните, что диета предусматривает не отказ от таких блюд, а лишь сокращение их в рационе до 20%.

Какой результат?

Врачи против такой диеты ничего не имеют, потому что она относится к довольно щадящим. Это значит, что результат будет не быстрым, но эффект сохранится надолго. При соблюдении пропорций за месяц можно потерять от двух до пяти килограмм.