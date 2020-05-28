Никакой пластики: как главная красотка Америки Ракель Уэлч сохранила молодость в 79 лет

Актриса была эталоном красоты США в 70-х. От неё и сегодня глаз не оторвать!

Американская актриса Ракель Уэлч не может похвастать ролями в больших киношедеврах, зато косвенно стала причастной к одному из лучших фильмов в истории. Постер с изображением Уэлч закрывал дыру в стене камеры, через которую герой Тима Робинса совершил знаменитый «Побег из Шоушенка». Выбор создателей картины пал на неё неслучайно – в 70-х годах прошлого века Ракель Уэлч была главным секс-символом Америки, и подобные постеры висели в спальнях миллионов парней.

Обворожительная темноволосая девушка с подтянутой фигурой заложила новые стандарты красоты, которые актуальны до сих пор. Но ещё удивительнее, что Ракель Уэлч и на пороге 80-летия выглядит стильно и свежо. Ветеран шоу-бизнеса не стесняется появляться на публике в смелых нарядах и по-прежнему заставляет мужчин оборачиваться ей вслед.

Так что же помогает самой желанной актрисе 70-х сохранять обаяние и красоту спустя полвека после сумасшедшей популярности?

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Крах мечты и счастливый билет

Девочка из Сан-Диего Ракель Техеда мечтала танцевать на балетной сцене, но после 10 лет занятий была отчислена из студии за слишком фактурную фигуру. Для Ракель решение преподавателя стало настоящей трагедией – она проплакала несколько дней напролёт, ненавидя собственное телосложение. Тогда девушка и не догадывалась, что именно роскошная фигура поможет ей прославиться на всю страну.

От отца-боливийца Ракель унаследовала колоритную латиноамериканскую внешность, а от матери-англичанки – статную осанку и благородный облик. С 14 лет девушка побеждала на местных конкурсах красоты и благодаря роскошным внешним данным начала актёрскую карьеру. На одном из кастингов яркую молодую актрису заметила жена продюсера киностудии «20-й век фокс» — это был билет Ракель в большое кино.

Ракель Уэлч покорила Америку в бикини из оленьего меха

Продюсеры настояли, чтобы девушка снималась под фамилией первого мужа – Уэлч, с которым к тому моменту уже была в разводе. А вот от предложения сменить имя на более привычное американскому зрителю Дэбби актриса отказалась наотрез.

— Имя Ракель никто не запомнит и не сможет произнести, — убеждали продюсеры.

— Вот и проверим, — ответила Уэлч.

И оказалась права. После хита 1966 года «Миллион лет до нашей эры» имя новой кинодивы выучила вся Америка. Уэлч за весь фильм произнесла лишь три фразы, но это не помешало ей проснуться знаменитой. Молодая актриса с соблазнительной фигурой и густыми тёмными волосами в бикини из оленьего меха в одночасье стала предметом обожания миллионов мужчин в США, Великобритании и других западных странах.

Как Ракель Уэлч переубедила владельца Playboy

Постеры с изображением Уэлч в том самом бикини били все рекорды продаж, а её новые работы собирали полные залы. Ракель отличалась от признанных красоток Голливуда того времени. Она выглядела откровенной и чувственной, но вместе с тем не пошлой. Однажды Ракель приняла предложение сняться для Playboy, но во время фотосессии отказалась оголяться полностью. Владельцу журнала Хью Хефнеру это сильно не понравилось, но позднее он признал правоту Ракель: «Она даже в купальнике способна сводить мужчин с ума».

Зрители обожали Уэлч за точёное тело, привлекательное лицо и природную сексуальную энергию. Режиссёры охотно этим пользовались и нещадно эксплуатировали образ сногсшибательной красотки. Актриса с удовольствием примеряла на себя более сложные и глубокие роли, однако критики считали, что для воплощения характерных героинь ей всё-таки не хватало актёрского мастерства. Тем не менее Уэлч удостоилась «Золотого глобуса» за роль Констанцы в мюзикле «Три мушкетёра».

Сама Уэлч признаётся, что никогда не чувствовала себя большой актрисой. Возможно, реальный взгляд на вещи и помог ей избежать депрессии и остаться востребованной даже после пика популярности. Женщина продолжала сниматься, вела своё телешоу, основала успешный бизнес и долгие годы была лицом ведущих брендов косметики.

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Как Ракель Уэлч сохранила красоту до 80 лет?

Сейчас Ракель уже 79, но она по-прежнему ведёт активную жизнь: посещает светские мероприятия, снимается в телепроектах, а каждое её появление на публике становится информационным поводом для таблоидов. Дело в том, что на рубеже 80 лет секс-символ 70-х остаётся подтянутой и обаятельной. Уэлч стильно и современно одевается, обезоруживает белоснежной улыбкой, поражает свежей молодой кожей и красивым телом.

Актриса уверяет, что смогла сохранить потрясающую внешность без помощи пластических хирургов. Своим секретом Уэлч называет хорошую генетику, своевременный отказ от вредных привычек и любовь к спорту. Ежедневно Ракель по часу занимается йогой и демонстрирует чудеса гибкости. Также оставаться энергичной и привлекательной актрисе, по её словам, помогает балетное прошлое и позитивный взгляд на мир.

Недавно журнал Men’s Health поставил Уэлч на второе место в рейтинге самых сексуальных женщин всех времён. Уступила она лишь Дженнифер Энистон. Конечно, выбор неоднозначный, ведь в истории кино было множество секс-символов, но лишь единицам удавалось сохранить потрясающую внешность к старости. Ракель Уэлч удалось, и это делает её поистине уникальной.