Секреты молодости Синди Кроуфорд: как выглядеть сногсшибательно, когда тебе за 50

Сложно поверить, что нестареющей красотке Синди Кроуфорд недавно исполнилось 54 года. Бывшая супермодель по-прежнему излучает жизненную энергию, радует поклонников невероятной фигурой и с удовольствием делится секретами вечной молодости.

«Мне было непросто принять старение, пугала сама мысль о том, что скоро мне стукнет 50. Долгое время я была 20-летней моделью на обложке Vogue, а затем вдруг уже моей дочери исполняется 20. Но я не хочу прожить шестой десяток в попытках вернуть 30-летнюю себя, хотя и хотела бы, чтобы кожа и талия оставались такими же, как раньше», — рассказывала Кроуфорд несколько лет назад.

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Секреты красоты Синди довольно просты, а она своим примером доказывает, что занятия спортом, правильное питание и релаксация могут творить чудеса. Между прочим, модель продолжает активно сниматься даже сейчас – её нередко можно увидеть на обложках модных журналов. Она выглядит сногсшибательно даже в купальнике. Рассказываем, как ей это удаётся.

Регулярные занятия спортом

Кроуфорд никогда не была фанаткой тренажёрных залов, и даже знаменитые видео-уроки её личный инструктор разработал специально, чтобы девушке стало интереснее заниматься. «Мне нравится йога и бег, но на мне лучше работают олдскульные техники, например, такие, которые разработал для меня тренер Раду, и которые мы показывали в моих видео-уроках. Сейчас у меня новый тренер, с которым я занимаюсь дома трижды в неделю. Он заставляет меня отжиматься, приседать, тягать гири».

Если муж попросит помочь передвинуть диван, я хочу знать, что могу это сделать. Осознание своей силы положительно влияет на мою психику.

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Чтобы не заскучать, модель старается вносить в занятия разнообразие. Например, вставляет в уши наушники, включает музыку и полчаса бегает вверх-вниз по лестнице, которая идёт от её дома к пляжу. Или прыгает на мини-трамплине у себя во дворе, а на выходных часто ходит в походы с подругами.

Сбалансированное питание

Кроуфорд не представляет жизнь без зелёного чая. По её словам, он положительно влияет на самочувствие, а по утрам организм буквально выпрашивает чашку любимого напитка. И, конечно, Синди не обходится без полноценного завтрака.

Важно правильно начать день. Если ты дома, очень просто контролировать, чем ты завтракаешь. Я всегда делаю смузи со шпинатом, миндальным молоком, половинкой банана, протеиновым порошком, какао и свежей мятой.

Она обязательно включает в рацион зелёные салаты и старается есть мясо отдельно от риса, пасты или белого хлеба, но иногда может себе позволить пару коктейлей или шоколад. Девиз Кроуфорд: быть правильной 80% времени. Это значит, что модель не собирается отказывать себе в маленьких удовольствиях, просто чётко соблюдает меру.

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Релаксация

К лучшим способом расслабиться после активного дня Синди относит медитацию и сауну. «Недавно узнала, что дома можно проводить курсы семейной медитации. Я не занимаюсь этим каждый день, но было очень интересно узнать о том, как она положительно влияет на настроение с научной точки зрения. Для меня это новый способ расслабиться тогда, когда это бывает нужно. Но мой любимый ритуал для релаксации – сауна. Посидишь там полчаса с хорошей книгой и выходишь обновлённой».

Уход за кожей и макияж

Синди живёт в солнечной Калифорнии и постоянно пользуется солнцезащитными средствами. Модель называет это обязательным ритуалом, а на пляже надевает шляпу или садится под зонтик. На макияж Кроуфорд тратит около десяти минут. Синди предпочитает не перегружать лицо лишней косметикой, вместо этого больше внимания уделяет уходу за кожей.

Девушка искренне считает, что начать заботиться о коже никогда не поздно. «Днём надо её защищать, вечером – восстанавливать. Это как тренировки: позанимаешься один раз, и разницы не видишь, но если заниматься постоянно долгие годы, результат будет», — рассказывает Синди. Она пользуется собственной линией по уходу за кожей. Помимо этого, Кроуфорд следует простым правилам красоты: полноценно спит, пьёт много воды и не курит.