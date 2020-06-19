«С клиентами нужно быть везде». Самира Мустафаева с мужем запускают фитнес-приложение

Фитнес в период пандемии претерпел большое количество изменений. Никогда ещё не были так востребованы онлайн-тренировки в различных вариациях. Сегодня можно найти всё, что угодно душе и телу. Новаторами в фитнес-направлениях зачастую становятся не крупные клубы, а небольшие фитнес-студии, формат вынуждает перестраиваться под новые ограничения гораздо активнее.

Одни из таких первопроходцев в России – семейная пара основателей сети фитнес-студий SM Stretching — чемпионка России и призёр чемпионатов мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева и её муж Николай Кондратюк. Мы связались с ребятами, чтобы узнать, как идут их дела на карантине и расспросить про новое приложение, которое увидит свет уже в ближайшее время.

– В мире сложилась не самая простая ситуация. Сейчас все замерли в ожидании открытия клубов. Как обстояли ваши дела на карантине?

Николай: Мы почувствовали пришествие этого периода накануне, потому что в Америке всё закрылось на неделю раньше, чем в России. Все наши клубы закрыли ещё 20 марта. Уже третий месяц мы сидим дома, перевезли весь спортивный инвентарь и боремся с карантином. Оффлайн на сто процентов закрыт, работаем в онлайне.

– Когда мы общались пару лет назад, в студии только зарождалось направление barre. Сегодня же у вас можно попробовать себя в огромном количестве активностей. Почему вы решили переквалифицироваться из студии растяжки в фитнес-студии?

Самира: Я пришла из художественной гимнастики, и первое, что я могла сделать, – растяжка. Но я понимаю, когда люди начинают ходить регулярно, им хочется ещё какой-то активности. Поэтому со временем у нас появились залы, где можно поработать с весами. Есть и групповые программы. Нам хотелось, чтобы человек у нас закрывал все свои спортивные потребности.

Когда мы начали добавлять какие-то сторонние программы, сделали это с TRX, который уже был достаточно популярен. Вскоре мы стали больше путешествовать, были в Америке и входили немного в другой круг. Я, например, познакомилась с американскими тренерами, у которых такие методики и подходы, которых тут просто нет. Нам очень хотелось стать не просто студией фитнеса, а стать местом, куда люди будут приходить отрываться. Отрыв можно найти не в каждой дисциплине. Растяжка – про спокойствие, а вот новые – про отрыв.

Нас вдохновляют эмоции людей, которые приходят и говорят, что никогда такого не пробовали и не видели.

Надеемся, что после открытия студии у нас появится ещё одно новое направление, которое называется cardio dance workout. Если вы не очень любите танцевать или стесняетесь это делать, дисциплина поможет раскрепоститься.

Николай: Мы себя позиционируем новаторами и стараемся вечно удивлять аудиторию. Изначально мы были направлены только на женщин, но после того, как открыли Project (проект с тренировками в атмосфере ночного клуба — прим. ред), студия стала работать и для мужчин тоже. К тому же ещё и разных возрастов. Например, горячими тренировками стала заниматься более взрослая аудитория, а парни начали записываться на бокс. Россия на мировой арене скорее в роли догоняющего, именно в фитнес-индустрии. Нам бы очень хотелось видеть нашу страну в лидерах и задавать какие-то свои тренды. Мы везём идеи из-за границы, адаптируем, вносим свои нотки и получаем что-то новое.

Больше чем бизнес: как открыть студию в мегаполисе и оставаться в тренде? Самира Мустафаева и Николай Кондратюк — о том, как превратить любимое дело в успешный бизнес.

— Но не все оффлайн форматы переехали в онлайн.

Самира: В основном в онлайне работают те направления, которыми можно заниматься без дополнительного инвентаря: это растяжка, бокс. Помимо них – пилатес, медитации.

Николай: Кстати, медитаций, наоборот, нет в оффлайне. Мы постоянно изучаем что-то новое и не обо всём рассказываем. Что-то обсуждаем в студии, что-то тестируем. Бывает и такое, что откладываем, чтобы привнести это попозже. К медитации мы долго присматривались, но у нас даже не было места, чтобы проводить занятия в студиях. Онлайн позволил нам добраться и до этого.

— Как вам кажется, с каким направлением получилось наиболее удачно в онлайне?

Самира: Наверное, с barre. Как раз два года назад мы были первыми, кто привёз его сюда, тянули это направление, показывали, объясняли, было сложно. Но за последние полгода уже много студий внесли его в свою программу. Мы этому очень рады, потому что одним тянуть раскрутку целого направления тяжеловато. В онлайне оно стало пользоваться популярностью.

— Какие возможности тренировок в самоизоляции вы предлагаете? У вас есть и марафоны, и курсы, и уроки по скайпу, как пользователям сделать правильный выбор?

Николай: У нас четыре основных формата: индивидуальные тренировки в скайпе и зуме, еженедельные лайв-тренировки, комплексные марафоны и курсы. Индивидуальные тренировки подходят и для тех, кто занимался в таком формате у нас в студии, и для тех, кто хотел попробовать такой формат, – они могут сделать это дешевле в онлайне. Лайв-тренировки проводятся в нашей закрытой группе на протяжении всей недели. Марафоны – это программы, которые полностью расписаны, начиная с питания. Например, у того, который идёт сейчас, очень высокая интенсивность – 24 тренировки и три медитации, всего один выходной. Курсы вышли по нашему основному направлению – растяжка. Все они направлены на что-то более точечное, это для людей, которые не хотят заниматься всем подряд. Плюс, мы разрабатываем мобильное приложение. К сожалению, не смогли завершить его к началу пандемии, но проводится колоссальная работа. Планируем запустить его в ближайшую неделю-две.

— Расскажите, что это за приложение и что в нём будет?

Самира: Приложение подойдёт абсолютно для всех. Мы хотим, чтобы каждый мог скачать приложение и заниматься вместе с нами в любой точке мира. Нам хотелось собрать максимальное количество информации, чтобы она была в доступе за месячную подписку. Мы сделали разные тренировки: на цель, экспресс-занятия, будут и курсы. Это была очень сложная работа – мы записывали GIF-изображения для приложения на протяжении шести месяцев около пяти-шести часов в день.

Николай: Мы хотим упаковать и предоставить наши знания за маленькие деньги, которые доступны всем. Внутри планируется очень много функционала, мы будем выдавать его частями. Обновляться приложение будет раз в две недели. Но первая версия уже достаточно насыщенная. Одна из фишек – можно кинуть челлендж своей подруге и соревноваться. Все ваши результаты можно будет увидеть в общей таблице со всеми параметрами и призами. Призы – это ещё одна мотивация.

В приложение мы планируем добавить ленту с новостями. В общем, социальная сеть. Наша задача сделать её комфортной, удобной, чтобы всем было приятно проводить там время.

— Нужны ли будут какие-то дополнительные гаджеты и инвентарь для занятий с приложением?

Николай: Пока нет, первая версия включает только тренировки с весом собственного тела. Мы работаем над тем, чтобы добавить занятия для зала. Выбор будет для всех.

— Как будет осуществляться доступ?

Николай: По подписке. Вы сможете установить приложение и, если демо первых тренировок из разделов вам понравилось – выбираете одну из моделей и занимаетесь. Вскоре подготовим и приложение для Apple Watch. Так будет удобнее слушать аудио тренировки, и смотреть в экран не обязательно.

— Занятия с приложением – это так просто и круто. Не страшно, что все уйдут в онлайн, а потом не захотят возвращаться обратно?

Николай: Нет. Я бы сказал, что сейчас показатели онлайна падают активно и у всех, придётся это признать. Всё это следствие того, что бизнес начинает открываться, карантин ослабляют и люди выходят на улицу. Все уже устали, у многих социальная недостаточность. Этот карантин пошёл на пользу тем, кто никогда не пользовался онлайном и боялся его. Теперь для многих это рабочий инструмент, который можно использовать.

— Но по степени нагрузки онлайн-тренировки могут заменить занятия в зале?

Николай: Я думаю, что да, тут вопрос техники выполнения. Но, если вам нужно скорректировать её, можно совместить оффлайн и онлайн. Немного походить в студию, всё подправить и потом спокойно заниматься дома. Онлайн очень быстро развивается и скоро можно будет даже отслеживать то, как человек двигается, и технику выполнения упражнений.

Самира: Все в онлайн всё равно не перейдут. На планете живут миллиарды людей, и не каждый сделает выбор в пользу онлайна. Всё будет хорошо и в гармонии.

Мы хотим дать людям выбор и сделать это качественно. Чтобы они могли заниматься вне зависимости от ситуаций. Сейчас нужно быть с клиентами везде.

Николай: Ситуация в мире сложная, и говорить о каких-то грандиозных планах пока не хочется. Сейчас речь идёт о том, чтобы сохранить то, что есть: команду, студию и бизнес. Также смотрим на дальнейшее развитие в онлайне. Надеюсь, что скоро всё вернётся, мы выдохнем и всё пройдёт, как страшный сон.