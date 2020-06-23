Мировые спортивные арены, которые впечатляют: 7 лучших локаций

Стадион в форме дракона и комплекс с 87-метровой барной стойкой — чего только не встретишь во время похода на матч!

Из-за пандемии коронавируса авиасообщение между разными странами временно ограничили, поэтому российские путешественники и поклонники футбола не могут выехать за границу. Да и сами стадионы практически во всём мире сейчас закрыты для фанатов. Пока вживую можно насладиться только аренами клубов РПЛ, предлагаем вам взглянуть на семь самых красивых зарубежных арен в нашей подборке.

Национальный стадион Гаосюна

Вместимость: 55 тыс. человек.

Национальный стадион в Гаосюне открыли в 2009 году к началу Всемирных игр в Тайване. По форме арена напоминает дракона, а вся площадь крыши покрыта солнечными панелями. Они используются для выработки достаточного количества электроэнергии, которая необходима для обеспечения работы комплекса. На момент открытия Национальный был первой в мире ареной, где применили такую технологию. На стадионе проводит матчи сборная Тайваня по футболу.

Пекинский национальный стадион

Вместимость: 91 тыс. человек.

Фото: China Photos/Getty Images

Пекинский национальный стадион, построенный специально к Олимпийским играм 2008 года, благодаря необычному внешнему виду получил известность как «Птичье гнездо». Продумывая конструкцию арены, специалисты явно вдохновлялись искусством китайской керамики. Переплетения стальных балок общим весом в 110 тыс. тонн используются для того, чтобы скрыть опоры, на которых держится крыша.

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Тоттенхэм Хотспур

Вместимость: 62 тыс. человек.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Первый официальный матч на новом домашнем стадионе лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур» сыграл только в апреле прошлого года. Кстати, по вместимости арена уступает в Англии только «Уэмбли» и «Олд Траффорду».

Один из самых технологичных комплексов мира может похвастать оригинальными спортивными фишками: выдвижным покрытием для проведения матчей по американскому футболу, близостью трибун к полю и самой большой цельной трибуной в мире, явно вдохновлённой «Жёлтой стеной» «Боруссии». В число особенностей «Тоттенхэм Хотспур» входит и самая длинная в мире барная стойка на стадионе — 87 метров!

Эрриксон-Глоб

Вместимость: 16 тыс. человек.

Фото: Nils Petter Nilsson/Getty Images

Эрикссон-Глоб – это крытая арена, расположенная в Стокгольме. Она используется для проведения различных мероприятий: от чемпионатов мира по хоккею и UFC до концертов. Стадион является крупнейшим сферическим сооружением в мире, открытым еще в 1989 году. Его диаметр составляет 110 метров, а высота – 85 метров.

Арена стала частью Шведской Солнечной системы – модели, выполненной в масштабе 1:20 000 000. В ней Эрриксон-Глоб олицетворяет собой Солнце. Он способен вместить до 16 тыс. человек во время проведения концертов и около 14 тыс. зрителей на матчах по хоккею на льду.

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Национальный стадион Сингапура

Вместимость: 55 тыс. человек.

Фото: Suhaimi Abdullah/Getty Images

Национальный стадион Сингапура, открытый в 2014 году, оснащён самой большой в мире убирающейся куполообразной крышей и задвижными сидениями на нижних ярусах стадиона. В зависимости от конфигурации арена способна вместить до 55 тыс. человек на футбольных и регбийных матчах, до 52 тыс. на играх в крикет и до 50 тыс. на развлекательных мероприятиях. Стадион является домашней ареной сборной Сингапура по футболу.

Пекинский национальный плавательный комплекс

Вместимость: 17 тыс. человек.

Фото: Guang Niu/Getty Images

Спортивный комплекс также называют «Водным кубом». Он, как и Национальный стадион, был построен для проведения Олимпийских игр 2008 года в Пекине. При строительстве арены были использованы 4 тыс. ячеек прозрачного полимера, внешне похожих на решётку из водных пузырьков. Этот материал способен пропускать больше света, чем стекло, и при этом обладает меньшей массой.

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Мерседес-Бенц Стэдиум

Вместимость: 71 тыс. человек.

Фото: Michael Chang/Getty Images

Стадион находится в американском городе Атланта. Арена была открыта в августе 2017 года. Её отличительной чертой является выдвижная крыша с «вертушкой», состоящей из восьми полупрозрачных треугольных панелей. Круглое отверстие в крыше выполнено по мотивам римского Пантеона.

«Мерседес-Бенц Стэдиум» — домашняя арена сразу двух команд: «Атланты Фэлконс», выступающей в NFL, и «Атланты Юнайтед» из MLS. Вместимость стадиона на футбольных матчах составляет всего 42,5 тыс. человек, однако на матчах NFL он способен вместить до 71 тыс. зрителей.