Сёрфим за рубежом. 5 спотов с искусственными волнами

Локации в Калифорнии, Барселоне и даже центре Мюнхена, где вы сможете с головой окунуться в сёрфинг.

Сёрфинг — это настоящее искусство взаимоотношения природы и человека. Это история не про укрощение или покорение морской стихии, а про дружбу с ней. С каждым годом этот вид спорта набирает всё большую популярность. Ровно как и парки с искусственными волнами, где на доску встают и профи, и новички. Рассказываем, в каких зарубежных локациях можно покататься на сёрфе, если лететь в далёкую Австралию или на Бали пока нет возможности.

Adventure Parc Snowdonia

Где? Долина Конуи, Уэльс, Великобритания

В 2005 году два поклонника сёрфинга, испанский инженер Хосема Одриосола и немецкий спортивный экономист Карин Фритц, решили создать искусственную волну, пригодную именно для катания. Вместе они основали компанию Wavegarden и спустя десять лет открыли первый сёрф-парк в Великобритании — Snowdonia.

Это место идеально для любителей экстремальных видов спорта. Безопасные волны, скалодром, зиплайн красивейший горный пейзаж Северного Уэльса, профессиональные инструкторы и местная кухня — всё находится на территории парка.

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Kelly Slater’s Surf Ranch

Где? Лемур, Калифорния, США

Этот парк по праву можно назвать совершенным генератором искусственных волн. Идея создания столь масштабного проекта принадлежит легендарному спортсмену Келли Слейтору, 11-кратному чемпиону мира по сёрфингу. Он мечтал создать волну, которая не теряла бы форму и в то же время двигалась с неизменной скоростью. И у него получилось.

Адам Финчэм, ямайский сёрфер и аэрокосмический инженер со специализацией в геофизической гидродинамике, сконструировал первую в мире искусственную волну с трубящейся секцией. Грубо говоря, у специалиста получилось создать закругленную волну, внутри которой стремятся прокатиться любители экстрима. Помимо этого, водное изобретение Финчэма работает от солнечной энергии.

Высота волн на Ранчо может достигать двух метров, а их размер можно подстраивать под уровень катания сёрфингистов. Работники парка во всём стараются обеспечить максимальный уровень безопасности для посетителей.

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BSR Surf Resort

Где? Уэйко, Техас, США

Техас — это не только про ковбоев, большие шляпы и оружие, но и про сёрфинг. В парке BSR Surf Resort вас ждут волны, максимально приближенные к океанским. Для этого компания American Wave Machines разработала технологию PerfectSwell, которая закачивает воздух в воду.

Их намеренно несовершенная волна имитирует точечные и пляжные разрывы и пилинговые волны, которые достигают в высоту 1-2,5 метров. Каждая поездка на подобной искусственной волне длится от 10 до 15 секунд.

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Eisbach Wave

Где? Мюнхен, Германия

Казалось бы, сёрфинг и Германия — абсолютно несовместимые понятия. Но это не так. Практически в самом центре Мюнхена, в парке с маленькой речкой Эйсбах, у туристов и местных жителей есть возможность встать на доску. Так называемая речная волна была создана Райнером Климашевским 40 лет назад.

Cтоит отметить, что парк Eisbach Wave — единственное в мире место для сёрфинга, которое распологается в самом сердце города и так органично вписывается в ландшафт. Кататься там можно круглый год, разве что зимой не забудьте захватить гидрокостюм.

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Wavegarden Cove

Где? Монтгат, Испания

Парк Wavegarden Cove был открыт недалеко от Барселоны в 2018 году. Бассейн для сёрфинга построен в виде паруса, и каждый час в нём воспроизводится 1000 идеальных волн.

Инженеры применили новейшую технологию, позволяющую спортсменам за один заезд поймать как можно больше волн. Их размер и периодичность можно регулировать в зависимости от уровня катания.

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