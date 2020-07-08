Тест: сколько калорий в дольке шоколада, ломтике сыра и других перекусах?

Золотое правило правильного питания – есть всё, но знать меру. Думая так, многие позволяют себе несколько маленьких перекусов помимо основных приёмов пищи. Но не все понимают, что размер продукта часто непропорционален его энергетической ценности. Прежде чем надкусить шоколадный батончик, подумайте, много ли таких укусов за сегодня вы уже сделали.

Хорошо, если человек знает, какова энергетическая ценность его перекуса. Если нет, то суточную норму калорий легко превысить. Обычно мы не задумываемся об этом, а потом удивляемся, почему поправились.

Сколько калорий в 100 граммах шоколада, написано на этикетке, а о двух, трёх дольках производители говорят редко. Мы предлагаем угадать калорийность таких снеков в простом тесте.