Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Главная / Lifestyle / Статьи /

Сколько калорий в популярных перекусах? Шоколад, сыр, орехи, круассаны. Тест

Сколько калорий в популярных перекусах? Тест
Ксения Деркачева
Тест: сколько калорий в дольке шоколада, ломтике сыра и других перекусах?
Помните, что мало не значит некалорийно.
Lifestyle / Питание 0

Золотое правило правильного питания – есть всё, но знать меру. Думая так, многие позволяют себе несколько маленьких перекусов помимо основных приёмов пищи. Но не все понимают, что размер продукта часто непропорционален его энергетической ценности. Прежде чем надкусить шоколадный батончик, подумайте, много ли таких укусов за сегодня вы уже сделали.

Хорошо, если человек знает, какова энергетическая ценность его перекуса. Если нет, то суточную норму калорий легко превысить. Обычно мы не задумываемся об этом, а потом удивляемся, почему поправились.

Сколько калорий в 100 граммах шоколада, написано на этикетке, а о двух, трёх дольках производители говорят редко. Мы предлагаем угадать калорийность таких снеков в простом тесте.

Комментарии (0)
Популярные материалы
Трезвая пауза. Как изменится организм за 30 дней без алкоголя
Трезвая пауза. Как изменится организм за 30 дней без алкоголя
Система цигун: простые позы для похудения и укрепления здоровья
Система цигун: простые позы для похудения и укрепления здоровья
TOP 3
Тело как у звезды. Тренируем ягодицы Бейонсе и талию Нины Добрев
Видео
Тело как у звезды. Тренируем ягодицы Бейонсе и талию Нины Добрев
Фитнес
Спорт в отпуске: как не забросить тренировки во время отдыха
Видео
Спорт в отпуске: как не забросить тренировки во время отдыха
Фитнес
Упражнение «бутылочка» для стройных ног и тонуса мышц
Упражнение «бутылочка» для стройных ног и тонуса мышц
Фитнес
© championat.com 2000–2020