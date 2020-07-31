Стиль 80-х: что носили на летней Олимпиаде в Москве

Ровно 40 лет назад проводились летние Игры в Москве. Олимпиада-1980 стала первой, прошедшей на территории Восточной Европы и к тому же в социалистической на тот момент стране. Именно поэтому на организаторов состязаний, самих атлетов и даже дизайнеров экипировки ложилась колоссальная ответственность — всё должно было состояться на высшем уровне.

Олимпийскую одежду можно разделить на три категории: парадную форму для официальных мероприятий, костюмы для выступления на соревнованиях и повседневные вещи. Ко всем пунктам было приковано особое внимание — и не зря. Ведь спустя четыре десятилетия многие вещи по-прежнему остаются в списке трендов. Рассказываем, что именно было модно носить во время Олимпиады в Москве — и среди спортсменов, и среди болельщиков.

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Парадные костюмы от кутюр

На церемонии открытия Игр представители стран-участниц в большинстве своём появились в классических костюмах. К тому времени у известных мировых дизайнеров уже родился интерес к созданию одежды для атлетов. В СССР решили не отставать, поручив дело своему модельеру.

Наиболее известным советским дизайнером на тот момент считался Вячеслав Зайцев. Правда, склонить его к работе над олимпийской формой было не так уж просто. К 1980-у мужчина ушёл из Общесоюзного дома моделей, где в последние годы работы ощущал себя лишним, пережил смерть матери и глубокий творческий кризис.

Делегация СССР на открытии XXII летних Олимпийских игр в Москве Фото: РИА Новости

Взяться за разработку костюмов для делегации СССР Зайцева склонили дипломат Евгений Тяжельников и министр бытового обслуживания Иван Дуденков. Первый буквально заставил дизайнера вернуться в строй, а второй пообещал руководящее место в будущем Доме быта. Так у советских атлетов появились первые костюмы от кутюр: светло розовые рубашки, бежевые пиджаки прямого кроя, у женщин — такого же цвета юбки-миди, а у мужчин — брюки оттенка хаки. Всё это украшал бордовый галстук.

Кстати, тогда же началась история создания «Дома моды Вячеслава Зайцева», который вырос из состоявшегося Дома быта. Обещания обе стороны выполнили.

Новый бренд-экипировщик

Об экипировке для соревнований стали задумываться ещё за несколько лет до Игр. В СССР практически не производилась спортивная одежда и обувь первоклассного качества, поэтому в 1980-м наших спортсменов впервые одели в капиталистический adidas. На форме появились теперь уже широко известные три полоски и трилистник originals.

Сборная СССР по спортивной гимнастике Фото: РИА Новости

Для советского правительства и Хорста Дасслера, сына создателя западногерманской фирмы Ади Дасслера, это была взаимовыгодная сделка. Олимпийцы вышли на арену в действительно качественной и представительной форме, а adidas таким образом покорил новый рынок. Немецкие кроссовки произвели настоящий фурор в СССР.

Изначально контракт подразумевал создание 32 тыс. комплектов: и для атлетов, и для работников Олимпийской деревни. Но из-за событий в Афганистане и санкций со стороны США и союзников Хорсту Дасслеру пришлось искать компромисс с правительством ФРГ. Пошив костюмов для спортсменов остался в силе, а вот одежду для персонала пришлось заменить на вещи от Arena — плавательного бренда, который тогда тоже принадлежал Хорсту.

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Олимпийки, ветровки, сумки — всё, что считается стильным в 2020-м

Неудивительно, что с таким серьёзным подходом к спортивной одежде московская Олимпиада породила тренды, существующие по сей день. Например, традиционная олимпийка родом с тех самых Игр. Наряду с ней по популярности стоит спортивный костюм, состоящий из кофты на молнии и штанов с лампасами. Тогда его наличие в гардеробе считали признаком достатка.

Призёры Олимпийских игр в пятиборье: Ольга Рукавишникова, Надежда Ткаченко и Ольга Курагина Фото: РИА Новости

Ещё одним долгоиграющим писком моды оказались «бумажные» ветровки. Лёгкие куртки с мятой поверхностью в наши дни можно увидеть на городских бегунах или велосипедистах. Вещь не только удобная, но и отлично работающая по назначению — она хорошо защищает от ветра и осадков.

Среди любителей винтажного стиля предметом зависти и сейчас является прямоугольная кожаная сумка с закруглёнными углами и олимпийской символикой. Такой спортивный аксессуар теперь можно увидеть на аукционах в США, причём за немалую цену — $ 100.

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Тенденции, пришедшие из-за границы

Московская Олимпиада оказала колоссальное влияние на моду ещё и с другой точки зрения. В то время в столицу приехали толпы гостей из Европы, они же привезли с собой новые тренды. Вельветовые костюмы, в особенности штроксы, джинсы и джинсовые куртки, балетки, стиль сафари Ив Сен-Лорана — все эти новшества снесли голову столичным поклонникам моды.

Туристы из ФРГ на Красной площади Фото: РИА Новости

Естественно, стильные вещи стоили в Москве очень дорого. Например, за кроссовки adidas можно было отдать 200 рублей — солидную по тем временам сумму. А балетки приобретали только за валюту. Поэтому молодые студентки покупали бабушкины тапки на плоской подошве и как художницы превращали их в модную обувь. По воспоминаниям известного белорусского дизайнера Эльвиры Жвиковой, самодельных башмаков вполне хватало на пару дискотек. В одном из интервью модельер рассказала, что штроксы в Советском Союзе стоили баснословных денег. Поэтому молодёжь покупала обычный вельвет и выстригала мелкий рубчик ножницами.

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Хоть медведь, как говорит слоган специального проекта «Чемпионата», прошёл, мода на вещи с Олимпийских Игр в Москве в современном мире ещё жива. И уходить, вероятно, не собирается.