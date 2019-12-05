Игры — для всех. Как зарождался паралимпийский спорт

В XX веке человечество пережило две трагедии, которые затронули каждый уголок Земли. Мировые войны унесли жизни более 100 миллионов человек, а число людей, оставшихся инвалидами, по разным оценкам, достигло 30 миллионов. Это больше, чем число жителей самого густонаселённого региона России – Приволжского федерального округа, куда, кроме прочих, входят такие города, как Нижний Новгород, Казань, Уфа, Пермь и Самара. И почти в три раза больше населения Москвы. Всем этим людям предстояло как-то возвращаться к нормальной жизни в мире, который был абсолютно к этому не приспособлен.

Даже в наши дни люди с ограниченными возможностями регулярно сталкиваются с банальными бытовыми проблемами. Как дела обстояли в те времена, современному человеку представить тяжело. Чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к пониманию ситуации, стоит знать, что, например, серийное производство инвалидных колясок было запущено только в 1933 году. И это стало началом длинного пути: коляскам предстояло превратиться из предметов роскоши в общедоступное средство. К тому же раньше пользоваться ими самостоятельно было невозможно, для этого всё время требовался сопровождающий.

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И всё же это стало важным шагом для общества. Мир повернулся лицом к людям с ограниченными возможностями и начал постепенно воспринимать их как полноценных членов общества. Уже с 50-х годов в Европе начнётся распространение пандусов и производство специальных автомобилей. Со временем для таких людей адаптировали и спорт.

Кто такой Людвиг Гуттман?

Во многом это связано с именем Людвига Гуттмана. Он работал нейрохирургом в одной из больниц Германии, но в 1933 году был вынужден прекратить деятельность из-за антиеврейской политики правительства. Спустя несколько лет он бежал из страны, и, скорее всего, именно это решение спасло ему жизнь. После эмиграции в Великобританию Людвиг вернулся к врачебной деятельности и продолжил совершенствовать знания. Одна из особенностей его методики заключалась в том, что доктор включал занятия спортом в программу реабилитации.

Гуттман специализировался на пациентах с травмами позвоночника. В то время уже во всю шла Вторая мировая война, поэтому в основном он лечил раненых солдат. Его гипотеза о пользе спорта подтвердилась на практике, и под конец международного конфликта Людвигу Гуттману поручили создать центр для лечения людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

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Спорт для всех: создание Сток-Мандевилльских игр

Время шло, люди во всех странах постепенно привыкали к мирной жизни. Наступил 1948 год, и в Лондоне начались первые послевоенные Олимпийские игры. В тот же день произошло ещё одно очень важное событие. Тяжело сказать, какая часть населения планеты о нём знала, но для людей с инвалидностью оно стало практически началом новой эпохи. В тот день Людвиг Гуттман дал старт первым Сток-Мандевилльским играм среди колясочников. В рядах участников были только британские ветераны войны, а в программу входило всего несколько спортивных дисциплин. Но главное, что атлеты заявили о себе, напомнили всему миру о своём существовании и показали людям с подобными травмами, что активная жизнь продолжается.

Игры стали ежегодными, количество вовлечённых людей увеличивалось и не ограничивалось только ветеранами. Принять участие мог любой желающий. Перед началом четвёртых игр о своём желании присоединиться к событию Гуттману сообщила команда атлетов из Нидерландов. Так соревнования получили статус международных. На тот момент количество участников достигло 130 человек.

Королева Елизавета II и Людвиг Гуттман на Сток-Мандевилльских играх 1969 года Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

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Первые в истории Паралимпийские игры

Через четыре года старания Гуттмана отметил Международный олимпийский комитет, наградив созданную им федерацию за воплощение в жизнь олимпийских идеалов гуманизма. Ещё через два года Людвиг нашёл сподвижника: им стал его итальянский коллега Антонио Маглио. Вместе они начали подготовку к следующему этапу – проведению девятых международных Сток-Мандевилльских игр в Риме. Задумка напарников была воплощена в жизнь в сентябре 1960 года, сразу после окончания летних Олимпийских игр, которые тоже прошли в столице Италии. Тогда в состязаниях Гуттмана приняли участие уже 400 спортсменов, соревновавшихся в восьми видах спорта. Организаторы разыграли 57 комплектов наград.

Спустя 16 лет в Швеции пройдут первые зимние Олимпийские игры для инвалидов, а в восьмидесятые будет официально утвердят термин «Паралимпиада». Тогда же было решено, что отсчёт начнётся с тех самых игр в Риме. Международный паралимпийский комитет будет организован в 1988 году. Его учредителями выступят несколько спортивных федераций для инвалидов, а также национальные организации спорта для людей с особенностями здоровья. Людвиг Гуттман не дожил до осуществления мечты — создания Паралимпийских игр — всего восемь лет, он скончался в марте 1980.

Несмотря на это, дело Гуттмана продолжает жить, а перечень видов спорта на паралимпиадах – увеличиваться. Учреждённые им Сток-Мандевилльские игры всё так же проводятся, хоть и под другим названием.