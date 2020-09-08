От бедра: 7 продуктов, которые стоит исключить ради красивой фигуры

К сожалению, похудеть в конкретной части тела невозможно: локальное жиросжигание – не более чем миф. Когда человек сбрасывает вес, жировая ткань уходит постепенно из всего организма. У кого-то в первую очередь уменьшаются руки, у кого-то – становится тоньше талия. Однако одной из наиболее проблемных зон остаются бёдра. Мало того, что многим сложнее всего добиться уменьшения этой части тела, так ещё и именно здесь зачастую появляется целлюлит.
Нутрициолог и тренер Андрей Семешов отмечает, что целлюлит, как правило, появляется там, где скапливаются избыточные жировые отложения. Соответственно, появлению расстраивающей «апельсиновой корки» способствуют не отдельные «опасные» продукты, а избыток калорийности как таковой.
Первое, на что нутрициолог рекомендует обратить внимание, – это сбалансированное питание, когда калории потраченные оказываются равны калориям съеденным или превышают их. А уже потом углубляться в детали: соотносить количество белков, насыщенных и ненасыщенных жиров и т. д.
Тем не менее, существуют продукты, которые зачастую незаметно для нас повышают калорийность рациона. Рассказываем, чем не стоит злоупотреблять, чтобы сохранить красивые и стройные бёдра.
Сахар
Какой бы ни была ваша цель – избавиться от лишних килограммов или улучшить состояние кожи, отказ от сахара – первый шаг на пути к более здоровому рациону. Хотя сахар сам по себе не содержит жиров, он единовременно даёт большое количество калорий. И если не потратить эту энергию сразу, организм сохранит её про запас уже в виде жировой ткани.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, чрезмерное потребление сахара – не только в чистом виде, но и в напитках и сладостях – может сократить количество коллагена в организме. Недостаток этого вещества, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии кожи и способствует появлению целлюлита.
Хотя в сладких фруктах также содержится сахар, пусть и в виде фруктозы, злоупотреблять ими также не стоит.
Также нутрициолог советует обратить особое внимание на сокращение так называемого «скрытого сахара» в рационе. «Увы, но сегодня производители добавляют сахар куда только можно и нельзя. В том числе и в чёрный хлеб. Имеет смысл задержаться у полки и подобрать вариант, где в составе сахара не окажется», – отмечает эксперт.
Белый хлеб, паста и рис
Во время похудения стоит отказаться от изделий из белой муки (хлеба, выпечки, лапши) и риса. Эти продукты с высоким гликемическим индексом содержат сложные углеводы, которые организм расщепляет до сахаров. Например, один из них – крахмал в процессе пищеварения распадается до простого – глюкозы. В свою очередь, это может негативно сказать на состоянии кожи.
Белый хлеб можно заменить на цельнозерновой, а макароны из пшеничной муки – на пасту из овсяной.
Переработанное мясо
Ветчина, колбасы, сосиски – от этих продуктов точно стоит отказаться, если не хотите, чтобы ваши бёдра были покрыты апельсиновой коркой. Дело в том, что в переработанном мясе, как правило, содержится большое количество натриевой соли. Из-за неё вода задерживается в организме, возникают отёки, а кожа воспаляется и начинает выглядеть сморщенной.
Фото: istockphoto.com
Если вы не можете полностью воздерживаться от мясных продуктов, отдавайте предпочтение тем, в состав которых входит меньше солей.
Сыры
Сыры также считаются источниками большого количества соли. Как и в случае с переработанным мясом, чрезмерное употребление соли нарушает водно-солевой баланс в организме, задерживая жидкость и ухудшая общее состояние кожных покровов.
Сократить негативный эффект от употребления сыров можно, увеличив количество воды.
Авокадо, орехи и сухофрукты
Несмотря на то, что эти три продукта считаются неотъемлемой частью здорового рациона, злоупотреблять ими всё же не стоит. Сами по себе они достаточно калорийны. Например, в рекомендованной порции ореховой смеси (30 г) содержится 182 ккал. Однако большинство, устраивая перекус, не утруждаются с точными измерениями и съедают гораздо больше.
Если за один раз съедать слишком много даже «правильных» продуктов, пользы от них будет не больше, чем от вредной пищи.
Алкоголь
Алкогольные напитки также не особо вяжутся с классическими представлениями о здоровом образе жизни. Что касается конкретно бедёр, алкоголь способствует появлению целлюлита. Он даёт дополнительную нагрузку на печень и способствует разрушению коллагеновых волокон, которые отвечают за упругость и эластичность кожи.
Фото: istockphoto.com
Кофе
В кофе в больших количествах содержится кофеин. Он провоцирует выброс адреналина и увеличивает нагрузку на железы, отвечающие за его выработку. Таким образом, организму приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы надпочечники избавились от лишнего адреналина. Поэтому чрезмерное употребление кофе повышает риск отложения жира в проблемных зонах, в том лисе на бёдрах.
Хотя похудеть в конкретном месте нельзя, добиться красивых бёдер можно, в целом избавившись от лишних киллограммов. Кроме того, особое внимание можно уделить состоянию кожи, ведь ноги – одно из наиболее уязвимых для целлюлита мест.