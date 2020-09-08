От бедра: 7 продуктов, которые стоит исключить ради красивой фигуры

Целлюлит может появиться не только от фастфуда, но и от, казалось бы, правильных продуктов.

К сожалению, похудеть в конкретной части тела невозможно: локальное жиросжигание – не более чем миф. Когда человек сбрасывает вес, жировая ткань уходит постепенно из всего организма. У кого-то в первую очередь уменьшаются руки, у кого-то – становится тоньше талия. Однако одной из наиболее проблемных зон остаются бёдра. Мало того, что многим сложнее всего добиться уменьшения этой части тела, так ещё и именно здесь зачастую появляется целлюлит.

Нутрициолог и тренер Андрей Семешов отмечает, что целлюлит, как правило, появляется там, где скапливаются избыточные жировые отложения. Соответственно, появлению расстраивающей «апельсиновой корки» способствуют не отдельные «опасные» продукты, а избыток калорийности как таковой.

Первое, на что нутрициолог рекомендует обратить внимание, – это сбалансированное питание, когда калории потраченные оказываются равны калориям съеденным или превышают их. А уже потом углубляться в детали: соотносить количество белков, насыщенных и ненасыщенных жиров и т. д.

Тем не менее, существуют продукты, которые зачастую незаметно для нас повышают калорийность рациона. Рассказываем, чем не стоит злоупотреблять, чтобы сохранить красивые и стройные бёдра.

Что калорийнее? Выбираем менее опасные для фигуры продукты Капучино или раф, молоко или кефир, зефир или мармелад.

Сахар

Какой бы ни была ваша цель – избавиться от лишних килограммов или улучшить состояние кожи, отказ от сахара – первый шаг на пути к более здоровому рациону. Хотя сахар сам по себе не содержит жиров, он единовременно даёт большое количество калорий. И если не потратить эту энергию сразу, организм сохранит её про запас уже в виде жировой ткани.

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Кроме того, чрезмерное потребление сахара – не только в чистом виде, но и в напитках и сладостях – может сократить количество коллагена в организме. Недостаток этого вещества, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии кожи и способствует появлению целлюлита.

Хотя в сладких фруктах также содержится сахар, пусть и в виде фруктозы, злоупотреблять ими также не стоит.

Также нутрициолог советует обратить особое внимание на сокращение так называемого «скрытого сахара» в рационе. «Увы, но сегодня производители добавляют сахар куда только можно и нельзя. В том числе и в чёрный хлеб. Имеет смысл задержаться у полки и подобрать вариант, где в составе сахара не окажется», – отмечает эксперт.

Белый хлеб, паста и рис

Во время похудения стоит отказаться от изделий из белой муки (хлеба, выпечки, лапши) и риса. Эти продукты с высоким гликемическим индексом содержат сложные углеводы, которые организм расщепляет до сахаров. Например, один из них – крахмал в процессе пищеварения распадается до простого – глюкозы. В свою очередь, это может негативно сказать на состоянии кожи.

Белый хлеб можно заменить на цельнозерновой, а макароны из пшеничной муки – на пасту из овсяной.

Переработанное мясо

Ветчина, колбасы, сосиски – от этих продуктов точно стоит отказаться, если не хотите, чтобы ваши бёдра были покрыты апельсиновой коркой. Дело в том, что в переработанном мясе, как правило, содержится большое количество натриевой соли. Из-за неё вода задерживается в организме, возникают отёки, а кожа воспаляется и начинает выглядеть сморщенной.

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Если вы не можете полностью воздерживаться от мясных продуктов, отдавайте предпочтение тем, в состав которых входит меньше солей.

Сыры

Сыры также считаются источниками большого количества соли. Как и в случае с переработанным мясом, чрезмерное употребление соли нарушает водно-солевой баланс в организме, задерживая жидкость и ухудшая общее состояние кожных покровов.

Сократить негативный эффект от употребления сыров можно, увеличив количество воды.

Авокадо, орехи и сухофрукты

Несмотря на то, что эти три продукта считаются неотъемлемой частью здорового рациона, злоупотреблять ими всё же не стоит. Сами по себе они достаточно калорийны. Например, в рекомендованной порции ореховой смеси (30 г) содержится 182 ккал. Однако большинство, устраивая перекус, не утруждаются с точными измерениями и съедают гораздо больше.

Если за один раз съедать слишком много даже «правильных» продуктов, пользы от них будет не больше, чем от вредной пищи.

Идеальный продукт или просто миф? Почему «ЗОЖники» помешаны на авокадо У экзотического плода масса положительных свойств, но нужно знать правила потребления, если мы хотим похудеть.

Алкоголь

Алкогольные напитки также не особо вяжутся с классическими представлениями о здоровом образе жизни. Что касается конкретно бедёр, алкоголь способствует появлению целлюлита. Он даёт дополнительную нагрузку на печень и способствует разрушению коллагеновых волокон, которые отвечают за упругость и эластичность кожи.

Фото: istockphoto.com

Кофе

В кофе в больших количествах содержится кофеин. Он провоцирует выброс адреналина и увеличивает нагрузку на железы, отвечающие за его выработку. Таким образом, организму приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы надпочечники избавились от лишнего адреналина. Поэтому чрезмерное употребление кофе повышает риск отложения жира в проблемных зонах, в том лисе на бёдрах.

Кофе может быть полезным. Главное – правильно его выбрать У этого напитка есть и плюсы, и минусы. Но что думают учёные?

Хотя похудеть в конкретном месте нельзя, добиться красивых бёдер можно, в целом избавившись от лишних киллограммов. Кроме того, особое внимание можно уделить состоянию кожи, ведь ноги – одно из наиболее уязвимых для целлюлита мест.