7 документалок, которые заставят заботиться о своём здоровье

Эти фильмы способны если не спасти вашу жизнь, то как минимум изменить представление о здоровье. В этой подборке – документальные работы преимущественно о продуктах питания, но не только. Каждый фильм – мотивирующее пособие по тому, как сделать себя лучше. Так что выбирайте одну из этих документалок, устраивайтесь поудобнее, берите попкорн… хотя нет. Лучше всё-таки тарелку с фруктами.

Сахар/Sugar

Год выхода: 2014

Австралиец Деймон Гамо сделал фильм, в котором стал одновременно главным актёром, режиссёром, сценаристом и продюсером. Он поставил эксперимент над собой, тщательно контролируя своё питание. При этом Гамо постоянно следил за количеством употребляемого сахара. После этого фильма вы будете иметь представление, сколько вы употребляете сахара и в каких продуктах его действительно стоит опасаться. А ещё в картине крутейшая графика.

Фото: ivi.ru

Корпорация Еда/Food, inc

Год выхода: 2008

Этот фильм вызывал бурное негодование компаний занимающихся производством продуктов. Оно и понятно. В кино подробно раскрывается, какая еда сказывается на здоровье, а какую продают по завышенным ценам. Значительная часть бюджета фильма ушла на судебные иски от производителей. Некоторые компании даже объединились, чтобы в ответ создать сайт SafeFoodInc, который рассказывает об отсутствии вреда здоровью от их продуктов. Слоган фильма: «Ты уже не посмотришь на ужин прежним взглядом». Картина была номинирована на «Оскар».

Героин(я)/Heroin(e)

Год выхода: 2017

А вот ещё один фильм номинированный на «Оскар» и в нем рассказывается об эпидемии опиоидов в Западной Вирджинии. Там количество зафиксированных передозировок в 10 раз превысило средний показатель по США. Фильм о героине и героях, которые помогают избавиться от наркотиков. Чувствуется сострадание полицейских, пожарных и судей к зависимым. Фильм длится лишь 39 минут, но обсуждать его хочется гораздо дольше.

Фото: netflix.com

Хочу меняться/Hungry for change

Год выхода: 2012

Людей программируют на поглощение пищи. Звучит страшновато, но в каком-то смысле так и есть. В этом фильме находятся ответы на вопросы: как ориентироваться в супермаркете при большом разнообразии продуктов, как избегать пристрастия к еде, как очищать организм и в чём смысл диет. «Хочу меняться» наверняка заставит вас задуматься о том, что пора изменить в своём рационе.

Толстый, больной и почти мертвый/Fat, Sick & Nearly Dead

Год выхода: 2010

Впечатляющая история Джо Кросса. Название фильма – это диагноз, который ему поставили врачи. Кросс решил бросить все, отправиться в путешествие и при этом 60 дней пить лишь свежевыжатый сок из фруктов/овощей/зелени, плюс заниматься спортом. А чтобы не сбиться с задумки, Кросс прихватил с собой оператора, который следил за каждым его шагом. Достаточно забавно выглядит – толстяк вынужден довольствоваться соком, когда перед ним жарят рёбрышки.

Аборт: женщины рассказывают/Abortion: Stories Women Tell

Год выхода: 2016

Фильм HBO, в котором несколько девушек открыто рассказывают о ситуациях с нежелательными беременностями: как они оказались в таком положении и как они с этим справляются. Аборты остаются одной из самых спорных тем и авторы кино показывают это на конкретных примерах девушек из штата Миссури.

Вилки вместо ножей/Forks Over Knives

Год выхода: 2011

Исследование о том, насколько питание может снизить вероятность появления заболеваний. Многих заболеваний! О преимуществе веганства рассказывается сугубо с научной точки зрения. Создатели фильма считают, что это кино спасет жизни многим людям. «Вилки против ножей» стал своего рода лекцией о питании с выводами профессора Колина Кэмпбелла.