Кино vs жизнь. Как в реальности Александра Бортич смогла скинуть 20 кг за полтора месяца

Кино — это не настоящая жизнь, а красивая сказка. В этом можно убедиться на примере российской актрисы Александры Бортич, которая исполнила роль Анны в фильме «Я худею». Как следует из названия, лента повествует о том, как полненькая главная героиня пытается похудеть. На экране всё выглядит эмоционально и смешно, но на деле её пришлось соблюдать жёсткую дисциплину и тренироваться по несколько часов в день. Рассказываем, как на самом деле худела Бортич.

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Склонность к полноте

Это сейчас Бортич – хрупкая девушка, которая весит около 55 килограммов, а в детстве она была довольно крупным ребёнком, склонным к полноте. Она похудела в подростковом возрасте, перестав есть из-за неразделённой любви, и с тех пор старается держать себя в рамках. «И сейчас, если я начинаю есть когда и что захочу, лишние килограммы сразу появляются», – рассказывала актриса в интервью журналу Grazia.

Поэтому набрать 20 килограммов для съёмок нового фильма для неё было довольно простым делом, но только физически.

Бортич рассказывала, что перед съёмками отправилась в путешествие по разным странам, где можно было разнообразно и вкусно питаться. В течение полутора месяцев она ела много и часто и резко набрала необходимые 20 кг. Однако радости безудержное чревоугодие не доставляло: «Это было весело только первую неделю. Чтобы набрать столько, надо постоянно есть. Утром плотно позавтракала, пошла погулять, за полчаса всё улеглось – и снова надо есть. Это очень тяжело, иногда мне казалось, что стоит мне только учуять запах еды, и меня тут же вывернет наизнанку», — рассказывала она в передаче «Вечерний Ургант».

Проблемы, связанные с набором веса (новая, не слишком привлекательная фигура, жировые складки, одышка и т.д.) – это одно испытание, а похудеть обратно всего за полтора месяца – совершенно новый вызов, оказавшийся для Александры гораздо более сложным. В её контракте был прописан огромный штраф, если она не сможет сбросить вес в нужный срок.

Я бы не согласилась снимать сначала блок, где я худая, а затем толстеть и снимать первый блок, потому что я бы никогда не похудела, если бы у меня не было в договоре такого штрафа.

К тому же режиссёр фильма считал, что будет более убедительным, если актриса вместе со своей героиней будет переживать весь процесс похудения. Тем не менее, то, что показали в фильме, было далеко от реальности.

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Кино vs жизнь

Фильм концентрируется на переживаниях главной героини, сложностях, с которыми она сталкивается на своём пути, а подробный процесс похудения по большей части остаётся за кадром. Зритель видит, как Анна с трудом соблюдает режим, бегает по утрам, плавает в бассейне, неуклюже пытается заниматься на тренажёрах в спортивном зале, срывается и устраивает ночные жоры. В общем, всё выглядит довольно просто и невинно, а главное – в итоге вес уходит как бы сам по себе, никаких изнурительных тренировок в кадре нет.

На деле Бортич пришлось приложить немало усилий, чтобы быстро похудеть.

Я перешла на правильное питание, тренировалась шесть дней в неделю, ходила на болезненный массаж… И до сих пор продолжаю работать над собой. Стандартная схема – это правильное дробное питание и тренировки.

Александра, в отличие от своей героини, не устраивала ленивые пробежки в парке, а приступила к силовым высокоинтервальным тренировкам – дважды в день, шесть дней в неделю. Перемежала занятия кардионагрузками, бегом для похудения, плаванием и танцами. В общем, попотеть пришлось порядочно.

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Вместо показанных в фильме ночных походов к холодильнику – резкий сброс суточного потребления калорий до 1200. Никакого фастфуда, газировки, мучного, жареного или копчёного, только низкокалоройная пища маленькими порциями – овощи, нежирные мясо и рыба, кисломолочные продукты, крупы и яйца. Она пила много воды, чтобы ускорить обмен веществ, и не ела за три часа до сна. На первых порах Бортич приходилось ограничивать себя 1200 ккал в сутки, потом она повысила эту цифру до 1500 ккал.

Примечательно, что процесс похудения длился намного дольше съёмок – Бортич продолжает следовать довольно строгим правилам в питании и заниматься спортом, но уже для себя. А фильм вышел вовсе не о похудении, а о том, что ценить себя надо в любом обличии, и худеть, только если сам этого хочешь.