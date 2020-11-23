Сколько нужно стоять в планке, чтобы добиться результата?

И как избежать ошибок, которые вас от него только отдаляют.

Планка — одно из тех упражнений, которые используются практически в любой тренировке. При правильном выполнении планка активизирует не только ваш корпус, но и мышцы плеч и ног. Кроме того, она может помочь вам развить силу и выносливость. Некоторые хотят выкладываться на тренировках на все 100%, поэтому стоят в планке до тех пор, пока им не станет плохо. Мы узнали от топ-тренера сети фитнес-студий World Class Екатерины Некрасовой, как нужно правильно выполнять это упражнение для максимальной эффективности.

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Почему планка так популярна?

Укрепление корпуса — важный аспект любой программы тренировок. Сильный и прочный корпус не только хорошо выглядит, но и, что более важно, помогает стабилизировать, уравновешивать и поддерживать тело во время любой другой деятельности. Сильный корпус может снизить нагрузку на суставы и улучшить осанку.

Хоть это упражнение больше подходит для наращивания силы, чем для кардио, но за счёт задействования ряда мышц оно немного увеличивает сжигание калорий. Количество потраченной энергии зависит от вашего веса и того, как долго вы держите планку. К тому же планка довольно простое упражнение, которое не требует дополнительного оборудования, поэтому его очень легко включить в любую тренировку.

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Распространённые ошибки

Не допускайте этих ошибок, чтобы получить максимальный результат от упражнения и избежать напряжения или травм.

Выгибать спину. Из-за прогиба спины вы недостаточно задействуете брюшной пресс и переносите больше веса на руки. Убедитесь, что вы держите тело ровно.

Держать бёдра внизу. Бёдра могут начать опускаться, как только устанет ваш пресс. Это знак, что пора закончить упражнение. Если с самого начала кажется, что ваши бёдра провисают, попробуйте расставить ноги немного шире и сосредоточиться на работе пресса.

Поднимать голову вверх. Ваша шея должна быть на одной линии с телом, а не поднята вверх, так как это может привести к растяжению шеи. Взгляд должен быть опущен в пол.

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Как долго нужно держать планку?

Вы наверняка слышали или сталкивались в интернете со множеством разных вариантов того, сколько по времени нужно выполнять это упражнение: 30 секунд, две минуты или, может, как можно дольше? Недавно Джордж Худ из Чикаго побил мировой рекорд по самой продолжительной планке, которую держал мужчина — 8 часов 15 минут и 15 секунд. А Дана Гловака из Монреаля, Канада, владеет мировым рекордом по самой продолжительной планке, которую держит женщина – 4 часа 19 минут и 55 секунд.

Держать планку правильно. Как выполнять упражнение и почему оно полезно Фитнес-тренер рассказывает, как делать планку, чтобы добиться результата.

Екатерина: В планке нет определённого времени, которое нужно простоять любому человеку, независимо от его подготовки. В правильном положении человек может стоять столько, сколько он выдержит. Кто-то может стоять 8 минут, а кому-то тяжело простоять даже 20 секунд. Начинайте с короткого времени, а затем каждый последующий раз увеличивайте его на 5-20 секунд, чтобы повысить выносливость мышечного корсета и прийти к той продолжительности планки, которая будет идеальной для вас.