Старение по-голливудски: почему некоторые звёзды меняются до неузнаваемости?

Время не щадит никого, и знаменитости не исключение.

Нередко, просматривая фото голливудских звёзд, мы замечаем сильные внешние перемены, порой даже пугающие. Популярную когда-то модель с глянцевых обложек в зрелом возрасте невозможно даже узнать. Почему некоторые звёзды стареют раньше других? Разбираемся вместе с дерматологом Марией Васильевой.

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Шинейд О’Коннор и Бритни Спирс

Фото: Getty Images

Напряжённый график, вечные гастроли, стресс от публичных выступлений нередко доводят знаменитостей до психических расстройств. Нелёгкая судьба всемирно известных певиц отразилась и на их преждевременном старении. Шинейд, когда-то юная и сияющая красотой, в 57 лет страдает биполярным расстройством. Бритни Спирс лежала в психиатрической клинике и не раз находилась на грани нервного срыва.

Фото: Getty Images

Мария: При стрессе в организме вырабатывается такой гормон, как кортизол, который не только приводит к общему снижению иммунитета, но и негативно сказывается на коже. Он ослабляет её защитную функцию, тем самым способствуя размножению бактерий (в том числе и бактерий, вызывающих акне), а также усиливает перикисное окисление в клетках кожи. Как следствие, идёт разрушение коллагена и происходит преждевременное старение.

Памела Андерсон и Сильвестр Сталлоне

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У людей, ведущих публичную жизнь, довольно часто появляется зависимость к различным косметическим процедурам. Сильвестр Сталлоне в попытках остановить время неоднократно прибегал к пластической хирургии. А знаменитая спасательница Малибу, Памела Андерсон, изменилась до неузнаваемости. В погоне за молодостью звёзды готовы ложиться под хирургический нож и экспериментировать с уколами ботокса.

Фото: Кадр из фильма/Getty Images

Как отмечает эксперт, инъекции – если они правильно подобраны – направлены на исправление последствий стресса и поддержание молодости кожи. Но, к сожалению, на многих знаменитостях конечный результат выглядит пугающе. С возрастом такая «красота по-голливудски» исчезает, и процесс старения кажется более заметным.

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Мэттью Перри и Линдси Лохан

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Разумеется, пристрастие к алкоголю и веществам, изменяющим сознание, воздействует на кожу не лучшим образом. Творческая жизнь нередко приводит к злоупотреблениям, и пагубные привычки отражаются на лицах некогда привлекательных актёров. Мэттью Пэрри, известный ролью в комедийном телесериале «Друзья», шокирует поклонников своим неузнаваемым видом. Причиной тому стали в том числе и зависимости. Линдси Лохан, будучи ещё совсем молодой (сейчас звезде 34 года), погубила красоту вредными привычками. Когда-то обаятельная актриса стала выглядеть намного старше своего возраста.

Фото: kinopoisk.ru/Getty Images

Мария: Курение и употребление алкогольных напитков негативно влияют на состояние кожи. При спазме сосудов ухудшается микроциркуляция лица, следовательно, снижается насыщение кислородом, что приводит к падению иммунитета кожи. Также ускоряется процесс распада коллагена, а частый спазм сосудов может провоцировать такое заболевание, как розацеа.

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Безусловно, от преждевременного старения не застрахован никто. На опыте вышеперечисленных звёзд вы можете увидеть, какие вещи могут негативно повлиять на состояние вашего лица. Дерматолог рекомендует заботиться о коже с юного возраста и не забывать про правильный уход.

Мария: Физические нагрузки и здоровое питание несомненно продлевают молодость всего организма. Но нужно не забывать, что этого недостаточно для кожи, так как она испытывает на себе агрессивные факторы окружающей среды и ей необходима дополнительная забота.