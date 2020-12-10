Юные атлеты: что делать, чтобы ребёнок полюбил спорт?

Привычка вести здоровый образ жизни закладывается с детства. Взрослому будет гораздо проще заниматься спортом, если он делает это с ранних лет. Но далеко не всем родителям удаётся вызвать у ребёнка интерес к физической активности. С психологом Надеждой Пожаровой объясняем, как с детства привить любовь к спорту и вдохновить малыша заниматься.

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Поддержка и одобрение

Без психологической поддержки родителей ребёнок никогда не полюбит спорт. В подобных ситуациях многие совершают насилие над ребёнком, отмечает эксперт. Не превращайте приобщение детей к здоровому образу жизни в пытку для них.

Надежда: Очень важно, чтобы ребёнок в целом ощущал себя в безопасности и чувствовал, что родители его принимают и одобряют. Только в таком случае мотивация заниматься спортом не превратится в попытку доказать своему родителю, что он достаточно хороший. У него не будет страха, что его поругают или осудят. Также важно понимать, что ребёнку важно внимание со стороны родителей и искренняя заинтересованность. Надо создать для него безопасное, доверительное поле – только так он будет развиваться.

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Возраст имеет значение

Приобщить ребёнка к спорту и побудить подростка вести здоровый образ жизни – разные вещи. Родителям необходимо учитывать возраст перед тем, как привлекать чадо к занятиям.

Надежда: Каждая возрастная группа в этом вопросе имеет особенности. Пятилетнего ребёнка будет гораздо легче вовлечь в физическую активность, чем подростка, у которого уже свои представления о жизни. Для подростков саботирование и бунт – абсолютно обычны. Отношение к телу формируется в детстве. Есть хорошая книга про возраст, которую я рекомендую, – «Телесная психотерапия. Бодинамика» В. Б. Берёзкиной-Орловой. Она поможет разобраться, как формируется малыш и на что важно обратить внимание, чтобы направить уже взрослого ребёнка.

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На собственном примере

Дети всегда берут пример со своих родителей, будь то манера говорить, одеваться или же привычка вести здоровый образ жизни. Самый эффективный способ сподвигнуть ребёнка на занятия спортом – собственный пример.

Надежда: Если родители сами любят спорт, то ребёнок будет чувствовать, что физическая активность – это что-то значимое. Очень часто взрослые, которые никак не причастны к спорту, не заботятся о своём здоровье и имеют вредные привычки, пытаются внушить детям, что спорт полезен и нужен. Ребёнок же учится всему у родителя. Нередко у мамы или папы нет собственного объяснения, почему необходимо заниматься физической активностью, кроме заученных фраз из серии «это полезно», «это нужно». При этом сам родитель весь день лежит на диване или играет в компьютер и не находит времени для себя. Ребёнок же отзеркаливает такое поведение и начинает игнорировать занятия спортом.

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Адекватная нагрузка

Некоторым родителям свойственно проецировать собственные амбиции на детей. В этом случае мамы и папы часто совершают одну и ту же ошибку – перегружают ребёнка.

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Надежда: Если ребёнка заставлять круглосуточно заниматься спортом с мыслью, что растёт будущий олимпийский чемпион, то у него может возникнуть неприязнь к физической активности, потому что на него возложили слишком много завышенных ожиданий. Очень часто родители решают воспитывать «сверхчеловека»: например, до трёх у него школа, потом спорт до семи, потом домашнее задание, потом ещё что-то. Важно осознавать, что у ребёнка должно быть представление об отдыхе. Не каждый станет олимпийским чемпионом, но каждому важно проживать своё детство счастливо. Нередко родители игнорируют состояние ребёнка, думая, что он просто ленится или притворяется, когда ему на самом деле тяжело. Они не понимают, что даже лень – это симптом усталости или переживаний. Вполне возможно, так ребёнок показывает, что что он чего-то боится или действительно очень устал.

Всё в меру

Нет ничего важнее, чем детская психика. Когда родители приобщают детей к спорту, в первую очередь они должны прислушиваться к их мнению.

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Надежда: Часто, когда родители заставляют детей заниматься спортом, это может привести к эмоциональному истощению или выгоранию, а там же сформировать ряд безадаптативных привычек. Например, в детстве человека ограничивают в еде или вводят систему строгих запретов, что является одним из условий многих видов спорта. А впоследствии взрослому приходится проходить терапию, чтобы избавиться от перееданий или других пищевых привычек, которые начались как раз тогда. В работе я нередко сталкиваюсь с тем, что клиенты чуть ли не ненавидят родителей за то, что их заставляли заниматься спортом. В первую очередь важно заботиться о психоэмоциональном состоянии ребёнка. Тогда физическое развитие станет интересовать его самого.