Итоги 2020-го: чему нас научил самый странный год десятилетия

Вряд ли кто-то не согласится, что 2020 выдался довольно необычным и явно не самым простым годом. Редакция «Чемпионата» – не исключение среди тех, кому пришлось «выживать» на поле боя. И вот сейчас, когда кажется, что можно выдохнуть и со спокойной душой встретить 2021 (надеемся, он будет без подобных сюрпризов), мы решили поделиться с вами впечатлениями от уходящего года и планами на новый. Верим в него!

Евгений Слюсаренко, главный редактор

Если коротко, то редакцию «Чемпионата» этот год научил одному неожиданному умению – вряд ли можно было себе представить год назад, что оно когда-либо нам пригодится: как рассказывать о спорте в отсутствие, собственно, самого спорта. Три месяца, с середины марта по середину июля, мы были участниками глобального эксперимента: ежедневно, семь раз в неделю, по нескольку раз в час увлекательно сообщать о несуществующем. Опыт, конечно, полезный, испытание мы выдержали, читатели от нас не ушли. Но, скажу честно, не хотел бы я повторения такого опыта ни в 2021, ни когда-либо ещё.

Вячеслав Опахин, заместитель главного редактора

Лютый 2020-й научил нас тому, что в этой жизни возможно всё. И если вы ждали Cyberpunk 2077, то он уже наступил.



Никогда не забуду, как весной при QR-кодном периоде приходилось ездить к родителям на велосипеде. Помимо основной цели, 35 км туда-обратно – неплохая тренировка. Но ехать приходилось, закрывая лицо шарфом, в рюкзаке везти санитайзер и всё это по пустому городу. Когда я встретил бегуна в маске, у меня была единственная мысль: человек, как (?!) ты умудряешься в ней дышать и ещё и бежать? Потом оказалось, что всем предстоит привыкнуть так дышать и бегать.



Хочется верить, что маски попадут в «Намедни» и останутся символом одного года. Потому что Деду морозу я загадал, чтобы в 2021 году мы все торжественно вернулись на стадионы кайфовать от любимых видов спорта. Без масок, перчаток и ковида. Да так, чтобы снова можно было обняться, когда твоя команда забила гол.

Евгений Кустов, ответственный секретарь, редактор отдела «Автоспорт»

Вряд ли я буду оригинален, если скажу, что этот год научил двум основным вещам. Во-первых, почти на постоянной основе работать на удалёнке, параллельно пытаясь помирить дома двух котов и не позволяя им спать на клавиатуре. Во-вторых, теперь я знаю, как можно месяцами генерировать темы для материалов, если в спорте ничего не происходит. Ещё теперь я в курсе, что отсудить штраф за нарушение самоизоляции реально, что при выходе из дома теперь нужно проверять не только ключи, бумажник и телефон и что наличие визы и билетов в Германию – далеко не гарантия поездки.

Грант Гетадарян, редактор отдела «Футбол»

Жизнь ничему не учит. Год доказал, что главной силой человека являются его знания и профессионализм. Он показал, что невидимые глазу явления становятся определяющим фактором жизни. Хочется, чтобы людей, которые творят добро, становилось больше. Пусть эта схолия читается как тост, но иначе никак.

Александр Рожков, редактор отдела «Хоккей»

«Сменки реже — деньги те же». Уникальный год, который можно сравнить с популярной фразой в хоккейных кругах. Работаешь, анализируешь, готовишься, но не получаешь достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. Мы конечно же (!) много тренировались, нарабатывали новые схемы и жутко соскучились по играм. Это год научил нас ценить каждый крупный старт. Чемпионаты мира должны идти каждый год, плей-офф – не заканчиваться после первого раунда. Нужно проводить Кубок мира, Олимпиаду, и не спать в новогодние ночи ради молодёжки. Пусть в новом году сменки будут чаще… Ну и денег больше (последний пункт может не совпадать с планами главреда — Прим. редактора).

Даниил Сальников, редактор отдела «Теннис»

2020 год был странный, но интересный. Было много невероятных открытий. Чему научил? Прежде всего, ценить здоровье, время, близких, которые тебя окружают. А ещё ценить саму возможность заниматься любимым делом. Причём здесь и сейчас, не откладывая на потом и на лучшее время идеи, мысли, темы. Ведь «лучшего времени» может и не быть. Вот и в теннисе очень многие игроки признаются, что боятся сейчас пропускать турниры, чтобы подготовиться к более важному. Потому что этот «важный» могут в любой момент отменить. И ты так нигде и не сыграешь. Поэтому давайте не жить одним днём, но ценить каждый день!

Ведь «лучшего времени» может и не быть.

Игорь Брагин, редактор отдела «Бокс/ММА»

Помимо невиданных ранее эмоций, уходящий год еще раз доказал, что крепкие телом и духом люди способны свернуть горы. В прямом и переносном смысле. В тот момент, когда весь мир трясло от страха и он готов был замереть на неопределённый срок, люди из мира единоборств бросили вызов обстоятельствам. Президент UFC Дана Уайт вопреки всему, в том числе и общественному мнению, возобновил турниры. В итоге, мы получили 32 ивента, бойцы заработали свои деньги, а Дана доказал всему миру, что нет ничего невозможного. Нужно лишь верить в себя и не бояться рискнуть.



А еще этот год научил ценить даже самые простые вещи: прогулка по парку, возможность потренироваться в бассейне или тренажёрном зале. И что гораздо легче и проще поддерживать здоровье, чем его восстанавливать. И что любой вирус нацелен бить в слабые места. Помните, что когда в форме – физической и моральной – вы готовы к любой неожиданности. Это не только полезно, но еще и приятно. Особенно, чувствовать, что вы способны помочь в трудной ситуации не только себе, но и близким вам людям.



Берегите себя и уверенно смотрите вперёд! И пусть 2021 год будет складываться для всех нас проще и приятнее.

Алексей Фалько, редактор отдела «Баскетбол»

...2020-й год получился особенно мрачным для баскетбола. Вероятно, даже в большей степени, чем для любого другого вида спорта. Начался год со смерти комиссара НБА Дэвида Стерна, который сделал баскетбол глобальной игрой, а ведомую им лигу превратил из убыточной и неинтересной в организацию с многомиллионными доходами. В январе трагически погиб Коби Брайант. В марте началась пандемия коронавируса. К слову, баскетбол задал негативный тренд для всех остальных. НБА раньше всех приостановила сезон после выявления коронавируса у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Уже позже её примеру последовали другие спортивные лиги мира, в том числе баскетбольные Евролига и Единая лига ВТБ. Уходящий год научил сохранять позитивный настрой и верить в лучшее, несмотря на происходящие неприятные события в мире. Хочется думать, что всё худшее случилось в 2020-м, и в дальнейшем баскетбол и весь спорт в целом будут переживать как можно меньше потрясений.

Алексей Адамов, редактор отдела «Фигурное катание»

В 2020 году в фигурном катании случился самый настоящий беби-бум. Мамами стали олимпийские чемпионки Елена Ильиных и Юлия Липницкая, призёр чемпионата мира Анна Погорилая. «Чемпионат» не стал отставать от трендов и тоже отпраздновал пополнение. В 2020 году у нас появился самостоятельный отдел фигурного катания. Малыш растёт не по дням, а по часам, стремительно догоняет старших братьев и (очень надеюсь) радует родителей.



Всего за несколько месяцев нам удалось собрать молодую перспективную команду. Наши авторы не только видят недокруты закрытыми глазами, но и умеют объяснить это тем, для кого тулуп — зимняя одежда, а рёбра — закуска к пиву.



Фигурное катание давно перестало быть элитарной забавой для избранных. Сейчас это и национальная идея, и культ, и спортивное супершоу. 2020 год научил нас, что в фигурном катании страсти кипят даже тогда, когда в мире не работает ни один каток, а главный инфоповод – фотография собаки Загитовой. Спасибо, что вы с нами. Дальше – больше!

Алина Загитова опубликовала фото своей собаки, смотрящей в окно

Алексей Серяков, редактор отдела «Ставки»

2020 год ещё раз напомнил: главное – порядок дома, здоровье родных и гармония с самим собой. Хаос может начаться в любой момент, а без надёжного тыла не поддаться его влиянию сложно. Отдушиной может стать любая обыденность. Что бы ни творилось за окном, рядом остаются семья и любимый Чемп, на котором никогда не теряют бодрости духа. Иногда для хорошего настроения достаточно просто поговорить по душам с мамой. Или зайти в комментарии.

Артём Ращупкин, редактор отдела «Киберспорт»

Этот странный год научил нас беречь себя, думать о близких и радоваться мелочам, когда ты можешь просто взять и сходить в кино или прийти в зал позаниматься спортом. Как там говорят? Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Оказывается, круглосуточно сидеть на диване и спать по 10-12 часов надоедает. Хочется разнообразия, и это разнообразие мы пытались получить через игры и просмотр фильмов.

Не знаю как для остальных, но для меня этот год получился удачным. Наверное, это всё из-за того, что этот год был годом моей будущей жены, и её удача передалась мне. В этот год я женился, обзавёлся новыми друзьями, получил много позитивных эмоций от работы на «Чемпионате». Сумел немного разнообразить раздел про игры и киберспорт на сайте, надеюсь. Неприятно читать, когда некоторые пользователи заходят и говорят: а какое отношение игры имеют к спортивным событиям? Мол, что они тут делают? На самом деле видеоигры и спорт похожи. И игры, и спорт нас развлекают. Они способны увлечь нас на долгие часы и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Киберспортсмены, как и спортсмены, это кумиры миллионов. Многие футболисты и хоккеисты знают звёздных киберспортсменов по именам, в лицо, приходят на их стримы, делают с ними совместные трансляции, многие спортсмены стали появляться в играх в виде игровых персонажей. Так что можно сказать, что видеоигры, киберспорт и спорт связаны друг с другом крепким союзом.

Валерия Баринова, редактор отдела «Lifestyle»

Честно признаться, 2020 год стал не просто одним из самых сложных в моей жизни, а по-настоящему переворотным. И в какую сторону – я пока до конца не поняла.

На плечи Lifestyle легло много задач и ожиданий. Ведь практически каждый из нас решил перейти на домашние тренировки, а потом, через пару недель поглощения вкусняшек, и вспомнить про правильное питание. Разве мы могли оставить вас без подробных инструкций, как сделать всё грамотно и не навредить здоровью? Lifestyle постарался стать другом, советником и даже жилеткой для слёз всем, кто оказался в непростой ситуации заточения. Мы обращались к большому количеству экспертов, чтобы лучше разбираться в том, что пытаемся донести. Среди них были и диетологи, и тренеры, и врачи разных сфер и направлений. Надеемся, в 2020 мы уберегли от ошибок хотя бы одного человека – это уже большое достижение.

Как обустроить спортивный зал дома? Подбираем нужный инвентарь с тренером Благодаря простому снаряжению тренировки станут ещё результативнее.

Этот год научил нас не сдаваться, видеть хорошее в самом грустном и, казалось бы, мрачном и беспросветном. А ещё напомнил нам о том, как важно беречь планету. Помните, как ожила природа после прекращения работы фабрик? А ведь в наших руках сделать её ещё лучше и чище. И конечно же, в 2020 мы лишний раз задумались о том, как важно не откладывать «на завтра», ведь это самое «завтра» может и не наступить. Начните заботиться о себе и близких уже сейчас, запишитесь в зал, выйдите на пробежку утром, исполните мечту, купите, наконец, собаку (как я) и каждый день радуйте собственный организм, а он обязательно скажет за это своё «спасибо».

Полина Иноземцева, редактор спецпроектов

Этот год был не просто странным, он буквально перевернул всё с ног на голову. Но именно в 2020-м мы поняли, что и на голове можем выстоять. Ведь если у всего мира отобрали спорт, а мы с вами — «Чемпионат» и его читатели — справились и сумели стать ещё лучше, то это ли не повод сказать друг друг «Вау, спасибо, ты крут!».



Теперь о личном? Ещё в начале 2020-го я точно не думала, что из автора родного Lifestyle превращусь в редактора спецпроектов. Казалось, это совсем не та стезя — очень непонятная и далёкая. Поэтому моя персональная мантра на все годы вперёд звучала бы так: будь смелее и не бойся пробовать то, чем раньше не занималась.



Ну, в конце концов, десятку без подготовки уже бегали, на вейкборд перед защитой курсовой в университете вставали, в криокамеру при температуре -130 залезали — и всё это за руку с Чемпом. Кайф, давайте дальше!

Никита Сербаков, редактор ленты новостей

Каждое 1 января мы встречаем с мыслями о том, что начинается новый период жизни, в котором мы исправим все ошибки, научимся тому, о чём давно мечтали, и уже следующий новый год будем встречать абсолютно в другой роли. 1 января 2020 года не было исключением.

Этот високосный год обещал нам много интересных и глобальных спортивных мероприятий: тут и позднее начало Чемпионата мира по хоккею, позволяющее приехать на турнир большому количеству нхэловцев, и Летняя Олимпиада в Токио, и самое необычное футбольное Евро, в честь 60-летия турнира проводимое в двенадцати странах по всему континенту.

Но этим планам не суждено было сбыться — грянул COVID-19. Три месяца мы жили в режиме полного локдауна, не имея возможности не только смотреть спорт, но и нормально выйти на улицу. Однако человек способен приспособиться ко всему — коронавирус не стал исключением, и уже в мае с Бундеслиги началось возрождение профессионального футбола. К концу июня вернулись все значимые футбольные европейские чемпионаты, позже возобновились НХЛ и НБА. В августе в Лиссабоне сумели доиграть лигу чемпионов, что дало надежду на то, что жизнь возвращается в нормальное русло. 2020-й год научил нас быть готовыми к разным поворотам судьбы.

На данный момент вирус не отступил, и лучшие системы здравоохранения мира во всеоружии противостоят ему. Каждый день поступает информация о разработке всё более действенной вакцины. В наступающем году хочется всем пожелать здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Ну и побед вашей любимой команде/спортсмену/сборной. С наступающим новым годом!