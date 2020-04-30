Алина Загитова опубликовала фото своей собаки, смотрящей в окно

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» выложила фотографию своей собаки по кличке Масару. Домашний питомец послушно сидит перед закрытым окном и смотрит на улицу. Снимок Загитова дополнила хештегом #оставайтесьдома, а также добавила подпись с грустным смайликом: «Комментарий сами придумайте».
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
Собаку породы акита-ину Загитова получила в подарок от Японии после победы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
В то время как катки из-за пандемии коронавируса закрыты на карантин, Загитова приехала к родителям в Казань, где в самоизоляции готовится к сдаче ЕГЭ.
Сезон-2019/2020 Алина завершила ещё в декабре, отказавшись от участия в чемпионате России и объявив о приостановке карьеры.
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