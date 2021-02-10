Им удаётся выглядеть стильно и в вечерних платьях, и в кэжуал-образах.

В зал, на прогулку и даже на вечеринку: как знаменитости носят кроссовки

Мы привыкли видеть звёзд в красивых элегантных нарядах на высоких каблуках на красной ковровой дорожке. Но не стоит забывать, что знаменитости – такие же люди и в обычной жизни отдают предпочтение удобной обуви, например, кроссовкам. Сейчас они вполне могут стать частью стильного образа. Кожаные, бархатные, разноцветные, на необычной платформе, с рисунками – благодаря разным дизайнам можно создавать яркие и необычные наряды, как это делают звёзды.

Спорт-шик: как сочетать комфорт и моду Селебрити давно не стесняются носить классический костюм с кроссовками.

Селена Гомез

В «инстаграме» звезды можно увидеть немало фотографий, где она отдаёт предпочтение обуви в стиле кэжуал. Каблуки певица носит чаще на сцене, на съёмках и на выход.

Стильное короткое чёрное платье красиво смотрится с белоснежными кроссовками на платформе от Puma. Девушка – амбассадор бренда и его официальное лицо.

Адриана Лима

Супермодель из Бразилии тесно связана со спортом, поэтому, кроссовки являются неотъемлемым атрибутом её гардероба. Как и Селена Гомез, девушка подписала контракт с Puma.

Однако звезда выбирает не классические спортивные модели, а интересные, с необычными деталями, делающие её образ намного стильным и броским, как, например, эти.

В своём темпе: 5 стильных пар кроссовок для прогулок по городу Кстати, для тренировок некоторые из них тоже подходят. Почему бы не совместить приятное с полезным?

Ким Кардашьян

Одна из самых обсуждаемых звёзд мира имеет просто грандиозную коллекцию самой разной обуви. Часто папарацци ловят Кардашьян-Уэст, одетую в стиле кэжуал и почти всегда в кроссовках. Чаще всего это знаменитые Yeezy Boost от adidas разных расцветок и моделей.

Интересное фото: на фоне большого количества каблуков звёзда позирует в кроссовках.

Хэйли Бибер

Молодая жена знаменитого певца Джастина Бибера в основном предпочитает носить кроссовки, нежели обувь на высоком каблуке. Это можно заметить, посмотрев её «инстаграм».

Большая часть фотографий – повседневные образы с удобной обувью.

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Джиджи Хадид

Новоиспеченная звёздная мамочка, спутница певца Зейна Малика Джиджи – сторонница удобства и комфорта в выборе одежды и обуви.

Предпочитает бренд Reebok – модель стала лицом бренда и в рамках сотрудничества выпустила уже не одну коллаборацию.