С её помощью можно избавиться от набежавших за день калорий.

Почему китайцы так любят горячую воду и считают её чрезвычайно полезной

Жители Азии славятся своим долголетием и здоровьем. Возможно, дело в традиционной медицине, история которой уходит далеко в прошлое. Так, китайцы и сегодня верят в целебную силу тёплой воды и обращаются к ней при разных недомоганиях. Горячая ванна, грелка или чашка чая – всё пойдёт только на пользу здоровью. А во многих общественных местах даже стоят специальные бойлеры с кипячённой водой: каждый может подойти и налить себе стакан.

Фото: istockphoto.com

С давних пор горячую воду в Китае используют как профилактические средство от самых разных болезней. Жители Поднебесной часто принимают ванны, устраивают ванночки для ног, прикладывают согревающие компрессы и, конечно, пьют чай и тёплую воду. Эти маленькие ритуалы прочно вошли в повседневную жизнь многих китайцев.

В чём секрет такого способа и есть ли научные доказательства пользы тёплой воды? Попробуем разобраться.

Простой секрет: вода натощак укрепляет организм. Но пить важно правильно Кто бы мог подумать, что элементарная привычка настолько полезна!

Улучшение кровообращения

Согласно китайской медицине, польза от горячей воды – в её согревающим эффекте. Благодаря этому расширяются кровеносные сосуды, как следствие, улучшается кровообращение. Это подтверждают и научные исследования: учёные из Индии выяснили, что купание в тёплой воде и 15 минут в сауне с температурой в 60°C положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы.

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Ускорение обмена веществ

Считается, что употребление горячей воды стимулирует выброс гормонов, а также ускоряет метаболизм. Это, в свою очередь, способствует выведению из организма токсинов и вредных веществ.

По данным немецкого исследования, 500 мл воды перед приёмом пищи «разгоняет» обмен веществ на 30%. А если её нагреть до 98,6°C – на все 40%.

О том, что ещё произойдёт с организмом, если пить воду натощак, смотрите в видео «Чемпионата».

Сжигание калорий

Горячая ванна не только помогает расслабиться и отдохнуть после тяжёлого дня. С её помощью можно избавиться и от набежавших за день калорий. В рамках исследования выяснилось, что один час водных процедур сжигает 130 ккал – такой же эффект будет и от получасовой прогулки. Кроме того, они положительно сказываются и на уровне сахара в крови: у участников эксперимента, принимавших ванну, на следующий день показатель был на 10% ниже по сравнению с остальными.

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Помощь при простуде

В Китае верят, что многие болезни связаны именно с переохлаждением, а горячая вода помогает не только при их профилактике, но и при лечении. Научное исследование показало, что употребление тёплой жидкости в самом деле положительно сказывается на респираторной системе и способствует более быстрому выведению слизи и мокроты при простуде.

Облегчение боли

Согласно китайской медицине, огревающие компрессы помогают снять болевые ощущения, например, при менструальных спазмах. Считается, что тепло активирует кровообращение, устраняет застоявшуюся кровь и организует течение живительной энергии ци в организме.

Фото: istockphoto.com

Если последнее ещё можно поставить под сомнение, то отрицать положительный эффект в целом не получится. Его подтверждают многочисленные исследования.

Снятие напряжения

Считается, что употребление горячей воды или водные процедуры помогают избавиться от утомления. Это подтверждают и учёные: горячие ванны для ног помогают в борьбе с усталостью, стрессом, бессонницей и тревожностью. За счёт согревающего эффекта сосуды на ногах расширяются, кровяное давление повышается, а мозг получает больше кислорода.