Из крана или фильтрованная: какую воду пить безопаснее?

Человек на 80% состоит из воды, а поддержание водного баланса необходимо для здорового образа жизни. Однако не все знают, как при этом получить наибольшую пользу. Какую воду лучше всего пить и как сделать её полезнее? Разобраться в этом поможет основатель института биохакинга и здоровья и спикер Международного фестиваля здорового образа жизни и спорта SN PRO EXPO FORUM Никита Метелица.

Когда можно пить воду: до, после или во время еды? Рассказываем, как соблюдать питьевой баланс и почему это важно.

Можно ли пить воду из-под крана?

Воду из-под крана пить можно. Вопрос в том, к каким последствиям это рано или поздно приведёт. Такая вода не только содержит избыточное количество металлов (железо, кальций, магний, натрий и др.), но и очень высокоминерализованна для постоянного потребления. Ещё большая проблема – хлор, который используют для обеззараживания.

Фото: istockphoto.com

Многие думают, что если вода проходит государственные проверки, то её можно пить. Но как показывает практика, регулярное употребление такой воды может привести к различным заболеваниям и даже отравлению. По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России регистрируются от 1 до 2 млн подобных случаев, и это только по официальным данным. А ведь есть и те, кто не обращается за медицинской помощью.

Наибольшая проблема при употреблении воды из-под крана заключается в том, что в организме накапливаются различного рода отложения, например, камни, происходит кальцинирование сосудов и т.п. Некоторые считают, что обезопасить себя можно, купив фильтр-кувшин. Увы, это не так. Он лишь очистит воду от хлора, но не сделает её полезной.

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Вода должна быть схожа с жидкостными средами организма человека. Также, если изучить воду из регионов, в которых проживает наибольший процент долгожителей, мы увидим, что вода у них далеко не такая, как у нас из-под крана.

Как сделать воду безопасной и полезной?

Чтобы вода была безопасной, достаточно поставить под мойку трёхступенчатый фильтр, но лучше с обратным осмосом. Он очищает воду от всего, оставляя лишь её молекулы. После её нужно минерализовать из расчёта 30-50 мг на литр, что наиболее соответствует параметрам питьевой воды долгожителей. Если же вы используете фильтр без обратного осмоса, то дополнительная минерализация не нужна.

Фото: istockphoto.com

После обработки воды с помощью фильтра с обратным осмосом нужно помочь ей дополнительно структурироваться. Например, настоять на камнях (шунгит, кремний, кварц и др.). Также рекомендуется задать воде более щелочной pH. Согласно статистике, большая часть современных людей находится в лёгком ацидозе (закисление организма). Чуть более щелочная вода поможет организму поддерживать баланс и сохранять гомеостаз кислотно-щелочной среды. Однако перебарщивать не стоит: pH 8 подойдёт для тех, кто не употребляет животный белок в большом количестве, а pH 8,5 – для тех, кто употребляет. Для измерения этих показателей существуют специальные приборы.

Всё же качество очистки воды обычным трёхступенчатым фильтром остаётся под вопросом. Я рекомендую также приобрести измеритель общей минерализации – TDS метр. Если после фильтрации уровень минерализации ниже 100, то таким фильтром можно пользоваться. Если выше 150-200, лучше поставить более мощный или с обратным осмосом.

Фото: istockphoto.com

Дело в том, что соли (металлы) содержатся в воде в так называемой неорганической форме, и в небольших количествах организм может их усваивать. Но если из такой воды варить суп или делать чай, эти соли выпадают в осадок. Есть отличный способ проверки: если за два месяца в чайнике образуется накипь, это явный признак того, что минералов в воде слишком много.

Простой секрет: вода натощак укрепляет организм. Но пить важно правильно Кто бы мог подумать, что элементарная привычка настолько полезна!

Тема воды достаточно обширная. В зависимости от того, какую вы пьёте, она будет или давать энергию или отнимать силы и вести к хроническим заболеваниям. Поэтому относиться халатно к тому, что вы пьёте, не стоит. Даже к потреблению воды следует подходить с умом.