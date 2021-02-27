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Чем полезен грецкий орех? Правда ли грецкий орех улучшает работу мозга? Сколько грецких орехов можно есть в день?

Чем полезны грецкие орехи?
Анна Берсенева Тереза Данилова
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Что будет, если регулярно есть грецкие орехи? Считается, что они улучшают работу мозга
Но в день можно съедать не больше нормы.
Lifestyle / Питание 0
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Грецкий орех – кладезь полезных веществ. В нём содержится много витаминов и микроэлементов, которые так нужны каждому, особенно тем, кто живёт в мегаполисах. Внешне чем-то похожий на мозг, этот орех действительно благотворно влияет на работу этого органа. К тому же обладает высокой питательностью и служит хорошим и полезным перекусом: съев небольшую горстку, можно почувствовать насыщение.

Как регулярное употребление этого ореха влияет на организм, какие полезные свойства у него есть и кому его есть не стоит — разобраться в этих вопросах поможет нутрициолог Анна Береснева.

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В чём польза этих орехов?

Грецкие орехи самым положительным образом влияют на функционирование головного мозга. Об этом говорят множество исследований, в том числе и эксперименты на грызунах, которые получали орехи в качестве источника жиров. В результате, их обучаемость, уровень тревожности – всё говорило об исключительно положительном эффекте.

Фото: istockphoto.com

Эти орехи – источник биотина, Омега-3, витаминов группы В. Всё это в комплексе помогает снизить уровень стресса и тревожности, а также улучшает показатели внимания и концентрации, снижает риск нейродегенеративных расстройств.

В список полезных свойств грецких орехов также входит и следующее:

  • укрепление иммунной системы;
  • улучшение зрения;
  • снижение уровня сахара в крови;
  • улучшение памяти, гормонального фона, работы кишечника;
  • успокаивающие свойства;
  • позитивный эффект при астеросклерозе, анемии и гипертонии.

Внушающий список, не так ли?

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Одни говорят, что этот продукт приносит пользу, а другие поправляются на ореховых снеках.

Как выбрать орехи и правильно их хранить?

Лучше всего покупать орешки в скорлупе, неочищенные. Так они не окисляются и не повреждаются. При выборе надо смотреть, чтобы они не были тёмными и прогорклыми на вкус. Идеально хранить их в холодильнике, так как это жировой продукт, а жир имеет свойство со временем горчить.

Фото: istockphoto.com

Если покупать российские орехи, а не привезённые из Латинской Америки, летом их есть не стоит. Ведь в среднем орех хранится 8-9 месяцев, сбор урожая происходит осенью, соответственно, осень-зима – хороший сезон, а к лету они начинают портиться.

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Нутрициолог рассказала, как правильно подготовить орехи, чтобы сохранить все питательные вещества.

Сколько орехов можно есть в сутки?

Эксперт рекомендует съедать до 35 г в день. Любой продукт, даже самый полезный хорош только в меру. Злоупотреблять грецкими орехами не стоит: из-за высокой энергетической ценности (около 650 ккал на 100 г) и большого количества жиров он может негативно влиять на работу печени (перегружать её), поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, орех – аллергенный продукт, и его чрезмерное употребление способно спровоцировать аллергические реакции. Также злоупотребление этим продуктом может поспособствовать развитию жировых отложений и набору лишнего веса.

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