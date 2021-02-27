Что будет, если регулярно есть грецкие орехи? Считается, что они улучшают работу мозга

Грецкий орех – кладезь полезных веществ. В нём содержится много витаминов и микроэлементов, которые так нужны каждому, особенно тем, кто живёт в мегаполисах. Внешне чем-то похожий на мозг, этот орех действительно благотворно влияет на работу этого органа. К тому же обладает высокой питательностью и служит хорошим и полезным перекусом: съев небольшую горстку, можно почувствовать насыщение.
Как регулярное употребление этого ореха влияет на организм, какие полезные свойства у него есть и кому его есть не стоит — разобраться в этих вопросах поможет нутрициолог Анна Береснева.
Грецкие орехи самым положительным образом влияют на функционирование головного мозга. Об этом говорят множество исследований, в том числе и эксперименты на грызунах, которые получали орехи в качестве источника жиров. В результате, их обучаемость, уровень тревожности – всё говорило об исключительно положительном эффекте.
Фото: istockphoto.com
Эти орехи – источник биотина, Омега-3, витаминов группы В. Всё это в комплексе помогает снизить уровень стресса и тревожности, а также улучшает показатели внимания и концентрации, снижает риск нейродегенеративных расстройств.
В список полезных свойств грецких орехов также входит и следующее:
укрепление иммунной системы;
улучшение зрения;
снижение уровня сахара в крови;
улучшение памяти, гормонального фона, работы кишечника;
успокаивающие свойства;
позитивный эффект при астеросклерозе, анемии и гипертонии.
Лучше всего покупать орешки в скорлупе, неочищенные. Так они не окисляются и не повреждаются. При выборе надо смотреть, чтобы они не были тёмными и прогорклыми на вкус. Идеально хранить их в холодильнике, так как это жировой продукт, а жир имеет свойство со временем горчить.
Фото: istockphoto.com
Если покупать российские орехи, а не привезённые из Латинской Америки, летом их есть не стоит. Ведь в среднем орех хранится 8-9 месяцев, сбор урожая происходит осенью, соответственно, осень-зима – хороший сезон, а к лету они начинают портиться.
Эксперт рекомендует съедать до 35 г в день. Любой продукт, даже самый полезный хорош только в меру. Злоупотреблять грецкими орехами не стоит: из-за высокой энергетической ценности (около 650 ккал на 100 г) и большого количества жиров он может негативно влиять на работу печени (перегружать её), поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, орех – аллергенный продукт, и его чрезмерное употребление способно спровоцировать аллергические реакции. Также злоупотребление этим продуктом может поспособствовать развитию жировых отложений и набору лишнего веса.