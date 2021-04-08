Не стоит спасаться кофе, если можно раз и навсегда разобраться с первопричиной.

Перестал высыпаться: почему всё время хочется спать

Сонливость и повышенная утомляемость нередко сопровождают городских жителей. Из-за стремительного ритма жизни и постоянного стресса ночью некоторых мучает бессонница, а днём неумолимо клонит в сон. Что может стать причиной постоянной сонливости и как с этим бороться, рассказывает сомнолог Ольга Бегашева.

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Дефицит сна

Соблюдение режима сна имеет большое значение для здоровья, учитывая, что потребность в нём индивидуальна. Эксперт обращает внимание на то, что кому-то достаточно спать по 5-6 часов, в то время как другие нуждаются в десятичасовом сне, чтобы восстановить силы.

Дефицит сна, пожалуй, наиболее распространённая проблема. Такое явление ещё называют сдвигом фазы сна. В результате нарушения режима сбиваются циркадные ритмы, а затем происходит выброс кортизола — гормона стресса. Из-за чего человек не может уснуть, когда нужно.

Фото: istockphoto.com

Как правило, кортизол вырабатывается в промежутке между пятью и семью часами утра. Поэтому человек и чувствует себя бодрым и энергичным. При сдвиге фазы сна гормон выбрасывается намного позже. Если в юном возрасте это явление спокойно переносится, то в зрелые годы может спровоцировать соматические заболевания. Например, артериальную гипертензию, ожирение и сахарный диабет.

Важно! Если дефицит сна происходит на регулярной основе, утомляемость накапливается и, как следствие, нарушаются когнитивные функции. Также падает работоспособность.

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Усталость

Вялость и сонливость могут быть реакциями на переутомление. После длительного напряжения организм хочет восстановиться, а самый эффективный отдых — это сон. В таком случае рекомендуется спать больше обычного, чтобы восполнить недостаток дневного отдыха.

Плохое качество сна

Как отмечает сомнолог, сонливость возникает не только из-за недостатка сна, но и из-за его плохого качества. Называется такое состояние синдром обструктивного апноэ во сне.

Фото: istockphoto.com

При апноэ возможны временные остановки дыхания, которые приводят к недостатку кровоснабжения и, соответственно, усталости и вялости по утрам. Во время приступа апноэ стенки дыхательных путей сужаются и прекращается доступ кислорода в лёгкие.

Важно! Если степень апноэ очень тяжёлая, а именно больше 15 остановок дыхания длительностью от 15 до 40 секунд с падением кислорода до уровня 70-80%, следует обратиться к специалисту.

Синдром беспокойных ног

Состояние, при котором человек не может лежать спокойно, называется синдромом беспокойных ног. Наблюдаются непроизвольные подёргивания, доставляющие дискомфорт. Такие ощущения сопровождаются потребностью сделать какое-то движение, как правило, ногами.

Фото: istockphoto.com

Синдром может возникать у больных сахарным диабетом с поражением нервной ткани и у пациентов с дефицитом железа. В последнем случае нарушается синтез дофамина, как следствие, возникает чувство беспокойства. Для точной диагностики стоит обратиться к специалисту.

Стресс

Если каждодневные заботы оставили отпечаток на психическом здоровье и не дают спокойно спать, сомнолог настоятельно рекомендует воспользоваться помощью специалиста.

Важно! Если вас беспокоит длительная бессонница, поверхностный сон или же неудовлетворённость качеством сна, следует обратиться к врачу.

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Дефицит витамина D

Из-за дефицита витамина D может снизиться концентрация внимания и нарушиться сон. В некоторых случаях недостаток может приводить к апноэ и воздействовать на метаболизм. В зимний период эксперт рекомендует принимать витамин D в капсулах. А верную дозировку подскажет специалист.

Нарушение циркадных ритмов

С приходом весны резко увеличивается продолжительность светового дня и сокращается выработка мелатонина — гормона, контролирующего сон. Он перестаёт вырабатываться именно при воздействии дневного света. Как следствие, активизируются иммунные нарушения.

Фото: istockphoto.com

Некоторых может клонить в сон из-за пасмурной и дождливой погоды. Перепады атмосферного давления провоцируют понижение артериального давления, из-за чего человек получает меньше кислорода и из-за этого хочет побыстрее добраться до кровати.

Наиболее ярко метеозависимость проявляется у людей с врождённым дефицитом фермента эндотелиальной синтазы, которая отвечает за синтез сосудов. У них отмечается спазм сосудов, частые головные мигренеподобные боли и сонливость.

Алкоголизм как заболевание

Алкоголь также негативно сказывается на продолжительности сна. Сомнолог не рекомендует употребление спиртных напитков после 18:00.

Фото: istockphoto.com

Попадая в мозг, алкоголь активирует передачу нейромедиатора ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), который в свою очередь угнетает работу центральной нервной системы. Чем выше уровень алкоголя в крови, тем сильнее он подавляет эффекты ГАМК. После употребления спиртных напитков сон становится поверхностным, тревожным и прерывистым, а это значит, что гормон мелатонин не может вырабатываться активно.

Основная рекомендация сомнолога — соблюдать строгий режим дня: вставать и ложиться в одно и то же время.