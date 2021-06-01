На предельных скоростях: почему стоит попробовать спортивный бадминтон?

Это не только перебрасывание воланчика на природе. Во время соревнований снаряды могут «разгоняться» до 400 км/ч.

Практически каждый хотя бы раз играл в бадминтон: в школе, с друзьями на даче или на пикнике. Но не все знают, что это официальный вид спорта, и с 1992 года он признан олимпийским. Спортивный бадминтон отличается от того, в который привыкли играть многие, — он сложный, техничный и требует определённой координации.

Мы поговорили с мастером спорта России по бадминтону, вице-президентом Федерации бадминтона Санкт-Петербурга и руководителем Бадминтонного Клуба Норд Марией Александровой, узнали, чем полезен бадминтон, где и как можно им заниматься, с чего вообще стоит начинать, а наш корреспондент поучаствовала в своей первой тренировке.

Чем полезен бадминтон?

Бадминтон — достаточно сложный вид спорта, он требует слаженной работы всего организма. Нужно чётко координировать действия своего тела, быстро реагировать на изменения на корте и перестраиваться. Зато этот спорт помогает человеку развиваться и физически, и ментально. Он даже включён в официальную программу для подготовки космонавтов. Так в чём именно его польза?

Увеличивает объём лёгких

Происходит это при ежедневных тренировках. Увеличение объёма лёгких снижает риски различных заболеваний дыхательной системы, в том числе астмы.

Фото: Павел Сухоруков, «Чепмионат»

Снижает уровень «плохого» холестерина

Бадминтон повышает уровень «хорошего» холестерина (липопротеины высокой плотности) и снижает уровень «плохого». Последний уменьшает размер кровеносных сосудов, что может стать причиной сердечных заболеваний. Именно поэтому снижение этого показателя помогает поддерживать здоровье сердца.

Британский фонд по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями отмечает, что регулярная игра в бадминтон укрепляет сердечную мышцу и снижает риск закупорки кровеносных сосудов, предотвращая развитие ишемической болезни сердца.

Помогает поддерживать фигуру

Как любая физическая активность, бадминтон помогает оставаться в форме. Он не только способствует снижению веса, но и укрепляет мышечный каркас. Разнообразные движения, наклоны, пробежки и прыжки во время игры помогают прокачать практически все группы мышц.

Кроме того, департамент общественного здравоохранения и клинической медицины Университета Умео в Швеции провёл исследование и выяснил, что этот вид спорта привходит к увеличению костной массы у подростков-спортсменов. Следовательно, потенциально снижает последующую её потерю и предотвращает развитие заболеваний. Также умеренная игра поможет развить подвижность суставов и укрепить их.

Снижает риск слабоумия и депрессии

Как активный вид спорта, бадминтон оказывает благотворное влияние на психическое здоровье человека. В отчёте Британского правительства за 2011 год говорится, что ежедневные физические упражнения могут снизить риск депрессии или слабоумия на 20-30%.

В бадминтон можно играть и одному, воспринимая его как тренировку для мозга. Кроме того, так вы можете выплеснуть эмоции и дать выход накопившейся энергии. Но в классическом понимании это всё же парная игра со здоровой конкуренцией. Такая социальная вовлечённость приводит к снижению уровня стресса и одиночества.

Сокращает риск диабета

Согласно исследованию, проведённому в Швеции в 2005 году, у активных людей вероятность развития диабета второго типа снижается на 30-50%.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Улучшает зрение

Полезен бадминтон и для зрения, так как во время игры приходится следить за воланом, а это очень хорошая гимнастика для глаз.

Этот вид спорта тренирует мышцы глаз, которые отвечают за фокусировку и зрение. У регулярно играющих в бадминтон детей не ухудшается зрение, даже если родители имеют наследственную предрасположенность к близорукости или дальнозоркости. Волан, во время игры в бадминтон то приближается к глазу, то удаляется от него, что хорошо тренирует глазодвигательный аппарат.

Увеличивает продолжительность жизни

Несколько организаций подтверждают, что умеренная игра в бадминтон может продлить жизнь. А недавнее международное исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало: те, кто занимается ракеточным спортом, как правило, живут дольше бегунов.

Где можно начать заниматься бадминтоном?

В последние годы бадминтон становится всё популярнее: в городах по всей стране появляются новые клубы и даже целые сообщества. И найти место для занятий не составит труда.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Бадминтонный клуб Норд в Санкт-Петербурге — место, где собираются не только любители, но и профессионалы. В 2021 году БК Норд выиграл в специальной номинации от «Чемпионат.com» в конкурсе «Ты в игре». Появился он в 2017 году, когда Мария Александрова, основательница и руководитель клуба, решила оставить работу в международной корпорации, рискнуть и вернуться к любимой игре.

Мария Александрова вице-президент Федерации бадминтона Санкт-Петербурга, руководитель БК Норд Начало далось непросто. Первое время к нам ходили буквально 1-2 человека, и это казалось совершенно безнадёжным занятием. Сейчас зал, в котором мы начинали, же практически полностью загружен, работают не четыре площадки, а восемь. В прошлом году мы открыли ещё три в разных районах города, и стало понятно, что это — всерьёз и надолго.

В Норде все тренеры — профессиональные спортсмены в прошлом, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, победители и призёры Чемпионата России и международных турниров. А формат тренировки каждый может подобрать себе по душе. Занятия бывают:

игровые, когда людям не нужно искать компанию для игры — тренер расставляет всех по парам с учётом их сил и в процессе игры даёт профессиональные комментарии;

индивидуальные, максимально эффективны для отработки техники и ударов;

групповые;

для начинающих в мини-группах, если вы ещё не готовы вложиться в индивидуальные, но боитесь не влиться в компанию на групповых.

Для начала будет достаточно трёх тренировок в неделю, из которых две — индивидуальные на отработку техники и ударов и одна — игровая, чтобы освоить комбинации в игре и почувствовать азарт борьбы.

Как проходит тренировка?

Если вы не знаете, с чего начать и вообще стоит ли, ответ один — попробовать точно стоит. Необязательно сразу с головой уходить в тренировочный процесс, для начала сходите на пробное занятие. Это поможет вам понять, что из себя представляет спортивный бадминтон, и выяснить, подходит ли он вам. Первое занятие может немало удивить — меня уж точно удивило. Проводил его Александр Николаенко, мастер спорта международного класса по бадминтону, многократный Чемпион России, победитель и призёр международных соревнований, участник Олимпийских игр в Лондоне.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Как и любая тренировка, бадминтонная началась с разминки. Важно хорошо разогреть мышцы, чтобы сократить риск травм. Затем тренер объяснил, что вообще представляет из себя площадка для бадминтона. Она чем-то напоминает теннисный корт, но по размеру значительно меньше и поделена на три зоны: передняя линия подачи (у сетки), задняя линия подачи при парной игре и за ней задняя линия подачи при одиночной. Также центральная линия делит площадку на правую и левую зоны подачи.

Начали мы с правильного хвата ракетки. Оказалось, всё не так просто, и, как и в любом спорте, держать снаряд следует особым образом: ракетка должна быть подвижной и как бы свободно «ходить» в руке во время приёма, но при этом её нужно жёстко фиксировать в момент подачи и атаки.

Затем настала очередь приёма на дальней линии. Мне, привыкшей к приёму снизу, как в волейболе, было не так легко переключиться. Дело в том, что в бадминтоне всегда нужно стремиться принять волан ракеткой сверху: так у вас больше возможностей скорректировать его движение и направить в нужную зону на стороне противника. Конечно, в первый раз целью было хотя бы отбить волан. Хотя и не сразу, но получилось.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

В своих способностях пришлось усомниться, когда дело дошло до работы у сетки. Нужно было делать выпады, при этом координировать движения ног и рук, помнить о правильной постановке локтя, не забывать расслаблять кисть и не выбрасывать вперёд плечо. Думать обо всём и сразу удавалось с трудом. К тому моменту, как тренер перешёл к работе в центре площадки, я уже сомневалась, что дойду до конца тренировки.

Арина Забгаева корреспондент «Чемпионата» Собираясь утром, я никак не могла подумать, насколько интенсивной зарядкой станет занятие по бадминтону. От привычного мне «дачно-развлекательного» варианта отличалось кардинально.

Бадминтон требует не только координации и высокой техничности, но и хорошей физической подготовки. Помимо тренировок на корте профессиональные игроки регулярно занимаются в тренажёрном зале и бассейне. И точно не пренебрегают растяжкой после.

Спортивный бадминтон, может, и отличается от привычной многим упрощённой версии, но точно стоит того, чтобы дать ему шанс. Он станет отличным вариантом и для регулярных тренировок, и для семейных выходных, и даже для необычного свидания. Начать играть можно в любом возрасте, не бойтесь попробовать!