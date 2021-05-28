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Кто из знаменитостей старше, чем выглядит: звёзды, которые выглядят старше своих лет, тест

Кто из звёзд старше? Тест
Дина Чихирева
Тест: угадайте, кто из звёзд старше?
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Британский актёр и российский футболист — определяем, кому лучше удаётся выглядеть на свой возраст или даже моложе.

Многие считают, что спорт помогает выглядеть моложе, а для кого-то единственное объяснение удивительной внешности — хорошая наследственность. Сложно ответить однозначно. Но угадать возраст человека бывает действительно нелегко. Одни выглядят существенно старше своих лет, другие, напротив, моложе. А неверное предположение может и обидеть.

Тех, кто не выглядит на свой возраст, немало и среди знаменитостей. Некоторые звёзды придерживаются здорового образа жизни и находят в плотном графике время для тренировок и косметологических процедур. Это помогает им поддерживать себя в лучшей форме. В то время как другие иногда пускаются во все тяжкие и буквально стареют на глазах. Глядя на некоторых актёров и актрис одного возраста, практически невозможно догадаться, что они почти ровесники. Попробуйте проверить себя и определить, кто из звёзд старше, а кто моложе.

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