Чертовски хороший пирог: как приготовить еду из культовых сериалов и книг

Сколько раз вы смотрели фильм, сериал или читали книгу и встречались с описанием еды? Она могла быть совершенно обычной, но приготовить её хотелось именно по этому рецепту. Шеф-повар Александра Козлова не стала отказывать себе в этом удовольствии и воплотила в жизнь некоторые культовые блюда. Вот несколько интересных рецептов.

Вишнёвый пирог из сериала «Твин Пикс»

Вам понадобятся:

мука пшеничная — 400 г;

сливочное масло — 270 г;

соль — 6 г;

ваниль — 20 г;

сахарная пудра — 150 г;

миндальная мука — 50 г;

яйцо — 2 шт.;

вода — 60 мл;

вишня без косточек — 1 кг;

сахар — 200 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

пергамент.

Смешиваем в отдельной ёмкости обычную и миндальную муку, сахарную пудру, ваниль и соль. Натираем замороженное сливочное масло на тёрке и смешиваем с сухими ингредиентами до состояния песочного теста. Добавляем яйцо и воду, лепим два шара, заматываем их в плёнку и убираем в морозилку на час.

В это время вишню с сахаром доводим до кипения, добавляем ваниль. Отдельно разводим кукурузный крахмал и постепенно добавляем к вишне.

Разогреваем духовку до 230 градусов, достаём тесто из морозильника. Зажимаем один шар между двумя листами пергамента и, надавливая, делаем как можно более плоским. Повторяем процедуру со вторым шаром. Кладём первый круг теста в форму, делаем высокие бортики, вливаем вишнёвую начинку и убираем в холодильник. Через пару минут достаём и накрываем вторым листом теста, склеивая нижний и верхний слой.

Выпекаем в два этапа: сначала при высокой температуре 30 минут, а затем при 180 градусах 40 минут. Чертовски хороший пирог.

Хлеб из книги «Под фартуком» Ивана Шишкина

Вам понадобятся:

мука пшеничная — 600 г;

холодная вода — 450 мл;

соль — 8 г;

дрожжи — 1 г.

Смешиваем соль, муку и дрожжи в отдельной миске, заливаем водой и тщательно перемешиваем. Затем накрываем и оставляем на 12 часов (но не ставим к батарее).

После выкладываем тесто на стол, присыпанный мукой, и складываем посередине несколько раз, хорошенько вымешивая. Если тесто липнет к рукам, можно смочить ладони водой. Затем посыпаем мукой и кладём на полотенце, оставляем на час.

За полчаса до выпекания разогреваем духовку до 200 градусов вместе с металлической посудой, в которой будем печь хлеб. Перекладываем в неё тесто, накрываем крышкой и печём полчаса. Затем ещё 20 минут, но уже без крышки.

Бутерброд с индейкой из сериала «Друзья»

Вам понадобятся:

индейка — 500 г;

сливочное масло — 1 ст. л.;

соль и специи — по вкусу;

хлеб — не менее трёх кусочков;

салат — по вкусу;

сыр — по вкусу;

бекон — по вкусу;

для клюквенного соуса:

клюква — 1 стакан;

сахар — 1/2 стакана;

корица — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 1 ч. л.;

вода — 1/2 стакана;

цедра одного апельсина;

апельсиновый сок от половины апельсина;

для подливы:

лук репчатый — 1/2 луковицы;

чеснок — 1 зубчик;

мука — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Индейку обмазываем специями и обжариваем на сливочном масле до золотистой корочки. Затем отправляем в духовку при 180 градусах на 40 минут. Обжариваем лук и чеснок, добавляем муку, вливаем воду — получается подлива.

Делаем соус: варим клюкву, сахар, корицу, цедру и сок апельсина. После добавляем разбавленный водой крахмал. Подготавливаем хлеб: два куска поджариваем в масле с обеих сторон, один окунаем в подливу.

Собираем бутерброд: тост мажем майонезом, кладём салат, индейку, пропитанный хлеб, сыр, снова индейку, поливаем клюквенным соусом и кладём обжаренный хлеб.