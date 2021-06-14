Встань и иди: 15 фраз, которые помогут собрать волю в кулак

Слова, которые нужно услышать, когда сбился с пути.

В жизни каждого человека случаются сложности, но есть простые истины, которые нужно себе повторять в такие моменты. Мы собрали 15 фраз, которые, как нам кажется, помогут взбодриться в любой ситуации.

1. Многие люди терпят неудачу только потому, что сдаются в двух шагах от успеха. (Саймон Хартли)

2. Можно потратить даром жизнь, пытаясь соответствовать чьим-то стандартам, а для этого кого-то вы недостаточно хороши всего лишь потому, что он вас в принципе не понимает. (Барбара Шер)

Ты можешь выиграть, если хочешь! Фото: unsplash.com/@olenkasergienko

3. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Томас Эдисон сказал: «Во всех 200 лампочках, которые не работали, было что-то, что я учёл в следующей попытке».

4. Даже если ты проиграл, пройдёт время, и ты поймёшь, что слова «я попробовал и не смог» звучат куда достойнее, честнее, выше и сильнее банального оправдания «я мог бы, если бы попробовал». (Аль Квотион)

5. Урок, который я извлёк и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, и пытаться, и опять пытаться – но никогда не сдаваться! (Ричард Брэнсон)

Верь в себя! Фото: unsplash.com/@olenkasergienko

6. За свою карьеру я промахнулся более 9000 раз, проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать финальный победный бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова, и снова, и снова. И именно поэтому я добился успеха. (Майкл Джордан)

7. Сделайте хотя бы раз то, что, по словам окружающих, вам не по плечу. После этого вы уже никогда не будете обращать внимание на их правила и ограничения. (Джеймс Кук)

8. Когда вам становится очень туго и всё оборачивается против вас, и, кажется, нет сил терпеть ни одной минуты больше, — ни за что не отступайте: именно в такие моменты наступает перелом в борьбе. (Грейс Хоппер)

9. Столкнувшись с трудностями, нельзя сдаваться, бежать. Вы должны оценивать ситуацию, искать решения и верить в то, что всё делается к лучшему. Терпение — вот ключ к победе. (Ник Вуйчич)

Сделай что-нибудь великое! Фото: unsplash.com/@olenkasergienko

10. Если ты сам ничего не делаешь, как тебе можно помочь? Управлять можно только движущимся автомобилем. (Далай Лама)

11. Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью. (Габриэль Маркес)

12. Успех чаще выпадает на долю того, кто смело действует, но его редко добиваются те, кто проявляет робость и постоянно опасается последствий. (Джавахарлал Неру)

Если ты не знал неудач, ты никогда не узнаешь успеха Фото: unsplash.com/@theblowup

13. Иногда лучше сделать неверный выбор, чем вообще отказаться от выбора. Тот, кто останавливается на перепутье, не в состоянии решить, куда идти, никогда ничего не достигнет. (Терри Гудкайнд)

14. Когда кажется, что в жизни всё рушится, я начинаю мечтать о том, что построю на освободившемся месте. (Грейс Хоппер)

15. Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают иногда в это верить. (Дейл Карнеги)