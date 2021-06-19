А вы точно тренер? Самые стильные наставники Евро-2020

Мы продолжаем рассказывать о стиле главных героев Евро, но теперь остановимся на тренерах. Как оказалось, Мартинес, Манчини, Лёв, де Бур и Саутгейт не меньше подопечных следят за модными тенденциями и любят комбинировать вещи для важных мероприятий и в повседневной жизни. Об отличительных чертах их гардероба — в этой статье.

Роберто Мартинес, тренер сборной Бельгии

Тренер бельгийской сборной предпочитает классический стиль в одежде. Его костюмы сшиты из ткани с незаметным принтом, зато выразительной деталью в образах могут послужить галстуки. Роберто экспериментирует с тренчами и дафлкотами, его не смущает обилие ремешков и других элементов на одежде, а наоборот, помогает ему сделать классику в тренде.

Роберто Манчини, тренер сборной Италии

Роберто Манчини — однозначно самый стильный тренер итальянского футбола. Он любит создавать монохромные образы и использует один цвет вплоть до ремешка на часах. Заметной деталью в его аутфитах стоит считать использование V-образного выреза на джемперах и свитерах. Он даже не застегивает несколько пуговиц на рубашках и поло, чтобы открыть шею.

Из аксессуаров Роберто выбирает спортивные часы и солнцезащитные очки-броулайнеры. А ещё ему очень идёт улыбка, она является яркой деталью его образа.

Йоахим Лёв, тренер сборной Германии

Несмотря на то что Йоахим выбирает исключительно классическую одежду в чёрно-белых цветах, это не мешает ему иногда экспериментировать с оттенками.

У него получается сочетать несочетаемое: он может надеть синюю футболку в паре с коричневым костюмом, а может составить абсолютно необычный аутфит, где у каждой вещи свой цвет. Тренер сборной Германии очень стильно подворачивает рукава рубашек и любит составлять total black образы, что отлично раскрывает его спортивный характер.

Франк де Бур, тренер сборной Нидерландов

Франк де Бур является любителем колоритных пиджаков из жаккарда и принта «гусиная лапка». Их он комбинирует с базовой футболкой или с поло.

В повседневной жизни тренер сборной Нидерландов предпочитает спортивный стиль. Часто на нём можно увидеть олимпийки и стёганые жилеты. В холодный сезон Франк де Бур выбирает двубортное пальто и чёрную водолазку. Это говорит о строгости и решительности наставника.

Гарет Саутгейт, тренер сборной Англии

Гардероб Гарета Саутгейта — набор английского джентльмена. На игры он надевает костюм не с пиджаком, а с жилеткой, что отличает его от других тренеров. Чаще всего он выбирает голубые рубашки и галстуки с выразительными полосками.

Из дополнений к образу Гарет использует браслеты, часы и платок к костюму.