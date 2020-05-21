Против напряжённости и стресса: зачем практиковать медитацию

В высоком ритме жизни мы привыкли чуть ли каждый день выходить из зоны комфорта и сталкиваться с нервными ситуациями. Казалось бы, с приходом карантина их должно было стать меньше, но всё оказалось иначе. Круглосуточное пребывание в четырёх стенах, непрерывное взаимодействие с домочадцами, отсутствие грани между удалённой работой и отдыхом — всё это можно отнести к явным факторам стресса, которые наслаиваются друг на друга. А вместе с ними в нашей голове накапливаются лишние, зачастую негативные мысли.

Медитация — отличный способ от них избавиться и прервать замкнутый круг напряжённости. Но на этом плюсы восточных практик не заканчиваются. Вместе с фитнес-тренером, триатлетом и марафонцем Владимиром Лепеса рассказываем, чем они могут быть полезны в повседневности.

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Что такое медитация и зачем она нам нужна?

Зачастую мы сталкиваемся с мнением, что медитация — это весьма специфичное занятие, которое нужно только йогам и тем, кто всерьёз увлекается духовными практиками. На самом деле медитация давно превратилась из высоконравственного направления восточной культуры в удобное и практичное занятие, доступное каждому. Она необходима абсолютно всем людям, особенно пребывающим в самоизоляции.

Владимир: Медитация — это наблюдение за собой и за своими мыслями. Это осознанное переживание их, умение отделить себя от эмоциональной составляющей и не отождествлять со своими мыслями. Поэтому в условиях любого хронического стресса, а в них бывают все люди, проживающие в мегаполисе, эта практика очень важна. Она помогает нам на какое-то время, говоря простым языком, дать отдохнуть нашему мозгу. Остановить мыслительный фон, который он генерирует. Либо с этим фоном растождествиться и просто за ним наблюдать. Это помогает отдохнуть, сфокусироваться, улучшить концентрацию и внимание, расслабить нервную систему, позволяет успокоиться и сосредоточиться.

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Польза практик для организма и психического состояния

Во время практик происходит полноценное расслабление организма, но в это же время в нём запускаются многие процессы, которые влияют на физическое и психическое состояния человека, а также сказываются на фигуре. Разберёмся, что же делает медитация с нашим телом на глубинном уровне.

Влияют на мозговую активность и улучшают психическое состояние

Медитация положительно влияет на мозг. Результаты многочисленных исследований доказали, что миндалевидное тело, которое отвечает за эмоциональные реакции, значительно сокращается в размерах в процессе практики. Это приводит к тому, что человек становится более уравновешенным и менее чувствительным к раздражителям из внешней среды.

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Кроме того, медитация помогает легче отпускать страхи, боль и обиды, стимулирует мозговую активность, повышает уровень концентрации и внимания. А после практик оба полушария мозга начинают работать сбалансированно — это привносит порядок в вашу жизнь.

Развивают фантазию и способность визуализировать

Это связано, опять же, с уравновешенной работой разных областей мозга. Принято считать, что у людей с аналитическим и логическим складом ума доминирует левое полушарие, а у творческих натур — правое. Но ведь и духовные практики можно отнести к «правополушарным»: они развивают фантазию и способность визуализировать. Поэтому вполне возможно, что ранее далёкий от искусства человек разбудит в себе творческий потенциал.

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Оздаравливают организм изнутри

Некоторые исследования показали, что у людей, которые уделяют медитации хотя бы 15 минут в день, повысился тонус блуждающего нерва, соединяющего сердце и мозг. Вместе с этим в организме снизился уровень кортизола — гормона стресса. Эти два явления в совокупности приводят к уменьшению риска инсульта и сердечного приступа. Помимо этого, восточные практики понижают уровень сахара в крови, что полезно для диабетиков, укрепляют иммунитет и замедляют процессы старения в организме.

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Помогают лучше чувствовать окружающих

Медитация — это не бесцельное созерцание абстрактной точки в пространстве. Во время практики внимание должно быть направлено внутрь вас самих. А те люди, которые уделяют достаточно времени изучению собственной природы, начинают лучше понимать и чувствовать окружающих.

Избавляют от острого ощущения боли

Так как практики влияют на мозговые процессы и психическое состояние, они учат самостоятельно генерировать положительные эмоции, а также избавляться или ослаблять негативные. Удивительно, но когда людей с хронической болью знакомили с навыками медитации, они научились спокойнее переносить неприятные ощущения или же вовсе отметили снижение их остроты.

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Помогают похудеть

Похудение непрерывно связано с метаболизмом. Стресс является огромным препятствием на пути к правильной работе организма, а постоянное нервное состояние способно привести к набору веса. Поэтому для ускорения обмена веществ важно научиться расслабляться, с чем и поможет справиться медитация. Также практики положительно сказываются на качестве сна, который крайне важен на пути к идеальному телу.

Фото: istockphoto.com

Когда лучше всего медитировать?

Медитативные практики бывают разные, но для людей, ведущих активный образ жизни, они чаще всего служат способом расслабления, восстановления и избавления от ненужных мыслей. Поэтому медитировать наш эксперт рекомендует тогда, когда и мозг, и тело будут к этому больше всего готовы — либо сразу после пробуждения, либо перед сном.

Владимир: Лучше всего практику проводить после пробуждения, когда мозг ещё расслаблен и находится в пограничном состоянии между сном и бодрствованием. Этой практикой лучше всего заменить нашу обычную привычку с утра заходить в гаджеты, соцсети, читать письма. Это то, что нужно сделать сразу перед началом общения с окружающим миром. То есть делать медитацию для того, чтобы наш мозг пришёл в умиротворённое состояние и стал защищён от всех мыслей, которые будут через него проходить. Чтобы мы могли понять, что не все мысли, которые в нашей голове, стоит воспринимать всерьёз и с ними отождествляться. Либо практику можно делать перед сном, чтобы расслабить нервную систему для лучшего засыпания, отключиться от всех рабочих процессов и дать телу и мозгу качественно отдохнуть.