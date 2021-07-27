5 эффективных упражнений для красивого пресса

Если вы хотите обладать «кубиками», нужно соблюдать всего два условия.

Рельефный пресс – мечта многих мужчин и женщин. Спортсмены готовы сутками пропадать в зале, чтобы появились долгожданные «кубики». Но ко всему нужно подходить с умом. Красивая фигура зачастую не про то, сколько подходов вы сделали, а про то, насколько качественно было выполнено упражнение.

Пресс – прямая мышца живота, которая отвечает за формирование осанки и защиту внутренних органов.

Егор Фукалов фитнес-тренер Делится лучшими упражнениями на пресс и показывает, как правильно их делать.

Условие №1. Правильная техника

Первое условие, чтобы ваш пресс был сильным и красивым, – правильная техника выполнения упражнений. Многие начинающие и даже опытные спортсмены качают пресс некорректно. Чаще всего ошибка в технике наблюдается в подъёмах туловища на полу и подъёмах ног в висе на перекладине. После серии подходов с неправильной техникой может заболеть поясница.

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При неправильной технике подъёмов туловища или ног происходит сгибание в бедренном суставе, где основную нагрузку берут подвздошно-поясничные мышцы, а не пресс.

Люди, работающие в офисе, страдают больше всего: у них эти мышцы на протяжении восьми часов находятся в напряжении из-за сидячего положения. Если к этому добавить ещё и упражнения на пресс, которые делаются неправильно, возрастает риск появления проблем с поясницей.

Фото: istockphoto.com

Условие №2. Дефицит калорий

Второе условие красивого пресса – дефицит калорий. Ваша цель – потратить больше, чем вы съели. Например, ваша норма калорий в день – 2500. Чтобы получить желанные кубики, вы должны потреблять на 15% меньше от вашей нормы.

Топ-5 упражнений на пресс

Скручивания. Скручивания с поднятыми ногами. Подъёмы ног в висе. Боковые скручивания. Боковые скручивания с поднятыми ногами.

Если вы будете делать упражнения правильно и не перебарщивать с едой, первые результаты появятся уже через пару месяцев.