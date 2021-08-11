Обратная сторона экстремального спорта — правда ли, что он разрушает психику?

Каждый год количество приверженцев экстремальных видов спорта увеличивается благодаря пропаганде здорового образа жизни и росту популярности спорта во всём мире. Людей притягивает не только желание тренироваться, но и риск, который даёт возможность почувствовать себя выше и сильнее.

Как известно, чем больше людей начинает заниматься каким-то спортом, тем больше стереотипов вокруг него появляется.

Виктория Борзенкова спортивный психолог Когда ты летишь со скалы, то права на ошибку у тебя вообще нет.

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Что происходит с организмом во время занятий?

Во время занятий экстремальными видами спорта вы будете получать постоянный заряд положительных эмоций. Проблемы уйдут на второй план, когда вы будете мчаться на огромной скорости со склона.

Экстрим — это не про монотонно повторяющиеся упражнения, там вас всегда будут ждать новые впечатления, трассы, люди, локации. Ваши свершения будут сильно вдохновлять и радовать. Скилы, хоть и несущественные, позволят вам почувствовать эйфорию, ради которой и живут экстремальные спортсмены.

Что ещё происходит с нашим телом, кроме чувства безмерного удовольствия? Одного мнения нет. Первая позиция очень популярна, и заключается она в том, что не существует «адреналиновых наркоманов». В процессе экстремальных занятий происходит выработка дофамина. Это естественный стимулятор, который производит отчасти обезболивающий эффект, отчасти придающий эйфорию. Также говорят, что под воздействием циклических экстремальных нагрузок вырабатываются вещества, которые напоминают амфетамины. Это эндогенные природные стимуляторы, благодаря которым человек испытывает интерес к занятию и благоприятные чувства.

Константин Бочавер спортивный психолог И всё-таки экстремальный спорт — это больше про психологию, а не про химию. Спортсмены-экстремалы получают большой спектр впечатлений, и главное — удовольствие от восхождения или выполнения сложного элемента. Выполнение фигуристом четверного прыжка можно сравнить с покорением горной вершины с северной стороны для альпиниста.

В чём опасность экстремального спорта?

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В каждом спорте есть свои «зоны риска», от растяжения мышц до травм позвоночника. А в экстремальном спорте нередки смертельные исходы. Самым опасным спортом из всей экстремальной семьи заслуженно считается бейсджампинг, в котором погибает один спортсмен из 30.

Бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используют специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.

Причина проста: длительность полёта минимальна, поэтому спортсмен просто не успевает сосредоточиться, если возникает какое-либо препятствие. Но тут есть два варианта развития событий: либо увеличить количество тренировок и упорно идти к своей цели, либо вовсе отказаться от этого занятия.

Виктория Борзенкова спортивный психолог Если сравнивать экстрим с профессиональным спортом, то в парном фигурном катании, например, партнёр может не выдержать поддержку и фигуристка может упасть, получить смертельные травмы или остаться парализованной. Но в таких ситуациях есть шанс выжить, а в экстремальном спорте — нет, поэтому должна быть большая степень концентрации.

Зачастую можно встретить мнение, что экстремальный спорт изменяет психическое состояние, повышая напряжение человека и выражая такие феномены психики, как тревожность, стресс, фрустрация, кризис, агрессивные реакции, гнев. Но в таких утверждениях есть противоречие, ведь чувство эйфории от достижения невероятной цели не может негативно сказаться на нервно-психическом состоянии человека.

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В экстремальных видах спорта нет опасности или угрозы для психики. Спортсмены не будут нарочно рисковать, они заранее проверят и перепроверят свою экипировку по протоколам безопасности. Многие считают экстремальных спортсменов безрассудными людьми из-за их имиджевой составляющей.

Такие виды спорта, в отличие от большинства олимпийских, стали регламентированными гораздо позже, поэтому в них существовал «дух свободы». Многие, кто занимался фри-соло — скалолазаньем без страховки — или горными лыжами, часто были похожи на хиппи, носили дреды, у них были своя субкультура и музыка, но это не делает их менее ответственными.

Константин Бочавер спортивный психолог Спорт вообще не самая опасная вещь. Экстремальный спорт — отличное занятие, только более требовательное к физической и психологической подготовке.

Экстремалы — инфантильные самообманщики или нет?

Часто врачи недолюбливают экстремальных спортсменов, так как они сознательно идут на занятие, которое может нанести большой вред их здоровью. Медики считают, что экстремалы словно дети, которые не могут сопротивляться желанию во благо жизни и бездумно идут на свершение опасного, но захватывающего действия, отвергая все предрассудки и создавая собственный мир.

Константин Бочавер спортивный психолог Одна из причин такого мнения — это внешний облик экстремалов. Спортсмены часто ходят с пирсингом, татуировками, длинными бородами, яркие, нарядные и шумные, поэтому у кого-то это может вызвать ассоциации с чем-то детским. Но спортсмены трезво оценивают свои действия, потому что иначе ничего не получится.

Серьёзный экстремальный проект требует тщательной подготовки и работы целой команды. Большинство представителей экстремальных видов спорта — это зрелые и часто семейные люди, а не асоциальные одиночки, поэтому они понимают всю степень ответственности за свою жизнь.

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Экстремалы слишком эмоциональны, и в этом тоже есть связь с детьми. Они непосредственные и сильные духом, испытывают большой спектр искренних эмоций и переживаний, сродни детским. Сравнивать с детьми можно, но исключительно в позитивном ключе. Эти люди реально оценивают свои возможности и идут на осознанный риск.

Существует ли зависимость от экстрима?

Психологи предполагают, что существует некий экстремальный ген, с которым передаётся тяга к рискованным поступкам, расширяющим границы жизни и заставляющим преодолевать страх. Человек, которому постоянно требуется поиск острых ощущений, должен иметь биогенетическую зависимость от трудных жизненных условий. Есть ли какая-то причина, по которой одни не могут жить без экстрима, а другие обходят его стороной?

Константин Бочавер спортивный психолог Конкретного гена не существует. Пока не выявлено такого уникального сочетания белков и аминокислот, которые делают одного человека более экстремальным, чем другого. Увлечение такими видами спорта связано, с одной стороны, с культурой и воспитанием, а с другой — с физическими возможностями.

Например, возьмём представителей кавказских республик, среди которых совершенно не модно заниматься альпинизмом. Они рождаются в горах и абсолютно предрасположены к этому спорту. За счёт мощных лёгких они могут без устали ходить по горам, но они выбирают единоборства или футбол. И в их случае культурный фактор побеждает. Спортивная генетика — дело интересное и сложное, но одного гена «искателя приключений» пока нет.

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Человек готов делать невероятные вещи из-за своей мотивации. Получение удовольствия — один из компонентов внутренней мотивации, когда чувствуешь, что лично ты сделал что-то невозможное. А спонсоры, награды, заработок — это компоненты внешней мотивации, потому что экстремальные виды спорта высокооплачиваемые и зрелищные. Также немалую роль играет социальное одобрение и восхищение его трюками.

Если у спортсмена получается произвести вау-эффект на зрителя, то эго тоже получает удовольствие.Человек также наслаждается полярными состояниями, когда вслед за страхом наступает эйфория от достижения цели.

Стал ли экстрим популярнее?

Большое количество людей убегает от серых будней, занимаясь экстремальными видами спорта. Желающих получить острые впечатления достаточно среди людей любых возрастов и профессий.

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Однако в экстрим приходят существенно позже 16-20 лет, как утверждал учёный-психолог Фрэнк Фэрли, потому что пик выносливости наступает в среднем возрасте. Поэтому многие альпинисты — это люди уже пожившие, с каким-то жизненным опытом и очень интеллектуальные. Они приходят в экстрим из инженерии, науки и точных профессий, получая даже второе образование.

Константин Бочавер спортивный психолог Массовое стремление сделать что-то красивое вдали от людей — естественное желание. Но сейчас это стало более доступно, потому что раньше, чтобы приобрести оборудование, приходилось заказывать у знакомых на заводе, но не у всех такая возможность была.



С другой стороны, многие виды спорта вошли в семью экстремальных, но таковыми по сути не являются. Классический пример — спортивное скалолазание. Там достаточно сложно получить какие-то травмы, да и на скалах давно никто не лазит, потому что есть специально подготовленные стенды, однако мы помним, что лазить по скалам — это экстремально.

Также экстремальный спорт расширился и стал демократичнее. Многие виды стали олимпийскими, и у таких есть чёткий регламент, который делает их менее опасными для жизни.