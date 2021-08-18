5 знаменитостей, у которых есть собственные бренды спортивной одежды

Многие творческие люди не могут развиваться только в одной сфере, им необходимо добиваться новых вершин в разных областях культурной жизни. Среди рэперов, моделей и других артистов стало популярным создавать собственные бренды одежды, развивать их благодаря набранной аудитории и придумывать коллаборации с уже устоявшимися в fashion-сфере брендами. Рассказываем о модном пути Бибера, Бейонсе, Дрейка, Ратаковски и Скотта, а также о том, какие коллекции они выпускают.

Джастин Бибер — Drew House

С 2019 года Джастин Бибер является не только артистом, но и дизайнером. Его марка уличной одежды Drew House выдержана в расслабленной слэкер-эстетике. Эта одежда для тех, кто никуда не торопится и готов провести спокойную жизнь под лучами калифорнийского солнца. Drew House полностью отражает взгляды своего создателя на стиль. Одежда от Джастина выглядит просто и лаконично: жёлтые худи со смайликами сочетаются с вельветовыми шортами и брюками, свободные костюмы белого и лавандового цвета помогают в создании монохромного образа, а оформление логотипа цветами или героями мультфильмов позволяет не использовать аксессуары.

Джастин назвал свой бренд именно Drew House по двум причинам. Во-первых, в названии марки есть часть его полного имени Justin Drew Bieber. Во-вторых, артист придумал коллекцию, в которую вошли футболки с фотографиями Дрю Бэрримор, фанатом которой он является. Знаменитая актриса поделилась этой новостью в своём «инстаграме». Она выставила фото, где Джастин стоит в футболке с её изображением: в качестве принта была использована детская фотография Дрю Бэрримор на съемках фильма «Инопланетянин».

Бейонсе — Ivy Park

Изначально марка Ivy Park появилась как совместная спортивная линия Бейонсе и владельца торговой сети Topshop Филиппа Грина. В 2014-м они основали совместное предприятие, поровну разделив права на пользование компанией. Официально Ivy Park начал свою работу в 2016 году. Тогда артистка заявила, что цель её бренда — «раздвигать рамки в сегменте спортивной одежды, а также вдохновлять и поддерживать женщин, понимающих, что красота — это не только твой внешний вид».

В проморолике с первой коллекцией Бейонсе объяснила, что первая часть названия бренда посвящена её дочери, которую зовут Блю Айви, а вторая — в память о детских прогулках в хьюстонском парке Parkwood. Он является главным местом силы и вдохновения для исполнительницы, потому что там она проводила время с отцом.

В 2018-м было опубликовано расследование о домогательствах, финансовых махинациях и расизме со стороны Филиппа Грина. Так как он был партнёром Бейонсе, то она тоже столкнулась с давлением со стороны активистов, после чего решила прекратить сотрудничество с бизнесменом. Теперь Бейонсе полноправная владелица марки.

С 2019 года артистка сотрудничает с adidas. Они выпустили уже не одну совместную коллекцию и в будущем также планируют создавать новые социальные программы, направленные на поддержку молодых спортсменов, лидеров и творческих личностей. Певица неоднократно заявляла, что это сотрудничество выгодно и полезно для двух сторон, так как они придерживаются схожих принципов, «которые ставят в приоритеты бизнеса рост, креативность и социальную ответственность».

Дрейк — OVO (October's Very Own)

В 2012 году рэпер впервые выпускает собственную линию одежды с эмблемой совы. В этот же год к своему 26-летию Дрейк открывает интернет-магазин для собственного бренда October’s Very Own. Название выбрано не просто так. Оно отсылает ко дню рождения артиста — 24 октября. Большая часть одежды OVO была представлена в стильной чёрно-золотой цветовой гамме. Это дизайнерское решение оценили менеджеры баскетбольной команды Toronto Raptors, поэтому в 2013-м они стали сотрудничать с Дрейком, закупая вещи бренда для участников команды и болельщиков.

С момента своего основания и по сегодняшний день OVO пользуется огромной популярностью среди молодёжи, увлекающейся рэп-культурой 90-х годов. Бренд наполнен атмосферой тех времён, когда царствовал уличный стиль. Марка старается создавать вещи, ориентированные не только на комфорт, но и на моду. На первый план выходят такие предметы одежды, как уютные спортивные костюмы, худи и свободные штаны из качественного материала.

В 2015 году OVO совместно с брендом Jordan выпустили серию кроссовок Jordan 10. Обувь была создана как в чёрном, так и в белом цвете с золотыми акцентами, поэтому её легко можно вписать в любой образ. Выполнены кроссовки из прочнейшей кожи ската, что делает их практически вечными в носке.

Также марка OVO придумала коллаборацию с другой канадской маркой Canada Goose. Они объединили свои усилия, чтобы создать лимитированную серию зимних курток, утеплённых гусиным пухом с золотым акцентом в виде совы.

Эмили Ратаковски — Inamorata Swim

Бренд, созданный американской моделью, дебютировал в 2017 году. Тогда британский модный журнал опубликовал статью о предстоящем выпуске Ратаковски собственной коллекции купальников и одежды для отдыха, на которой и специализируется её марка по сей день. Название «инамората» заимствовано из итальянского языка и означает «женщина, в которую кто-то влюблён», а также созвучно с фамилией самой создательницы.

Эмили является лицом рекламной компании, а также поддерживает бодипозитивное движение, поэтому купальники её марки подойдут девушкам с любым типом фигуры.

Трэвис Скотт — Cactus Jack

Вся продукция, которая выходит под именем Скотта, а точнее, под его брендом Cactus Jack, имеет невероятный ажиотаж. С 2017 года он разрабатывает кроссовки в сотрудничестве с Nike, не просто добавляя на язычок и пятку свой автограф, а полностью переделывая силуэты классических моделей, придавая им новый смысл и философию. С подачи рэпера кроссовки обретают заниженную посадку, перевёрнутый «свуш», поверхность из лоскутков тканей разных фактур, принципиально новые цветовые комбинации и даже надпись «Кактус» на кириллице.

В этом же году к рэперу обратилась компания McDonald’s, стремившаяся наладить свои дела после карантина. Сотрудничество обернулось выходом специального комбо с блюдами из классического меню, которые Скотт заказывал в Техасе в детстве: средним Sprite, роял чизбургером и картошкой фри с соусом барбекю. Также коллаборация способствовала появлению товаров с объединёнными логотипами McDonald’s и Cactus Jack: футболки, бейсболки, галстуки, ланч-бокс, баскетбольный мяч и подушка в форме наггетса.

Давняя дружба с креативным директором Dior Men Кимом Джонсом привела к тому, что Скотт стал первым обладателем самых обсуждаемых кроссовок 2020 года, Air Dior, и первым музыкантом, который разработал одежду для мужского направления легендарного бренда.

Уилл Смит — Bel-Air Athletics

Осенью прошлого года Уилл Смит перезапустил свой бренд Bel-Air Athletics, представив коллекцию весна-лето — 2021. Название бренда отсылает к культовому телешоу Смита «Принц из Беверли-Хиллз», а ассортимент сосредоточен вокруг стритвир-эстетики. Вещи шьют в Милане и используют для этого экологичные материалы, например, этично собранную шерсть и растительный кожзаменитель.

В новую коллекцию вошла одежда, отсылающая к школьной форме и урокам физкультуры. Например, спортивные брюки, футболки, худи, бомберы и штаны. В капсулу вошла спортивная сумка, а также дополнили её более элегантные вещи: пиджак из яркой узорчатой ткани, серия ветровок с цветными блоками в тон и галстуки.